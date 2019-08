Covivio : Baromètre

30-08-2019

Fierté d'appartenance, adhésion à la stratégie, confiance dans le management… Covivio donne la parole à ses équipes

Pour la 3ème fois, Covivio a mesuré le niveau d'implication et d'engagement de ses collaborateurs français au travers du Baromètre réalisé par l'institut Kantar, selon le modèle HiPO (High Performance Organization). Ces nouveaux résultats viennent conforter l'état d'esprit et la culture d'entreprise de Covivio.

Ces résultats 2019 révèlent un niveau d'engagement global des équipes Covivio très supérieur au benchmark Kantar représentatif des entreprises françaises du secteur privé, en particulier sur les thématiques d'engagement et de fierté d'appartenance, de confiance dans le management à tous les niveaux, et d'efficacité en matière de conduite du changement.

Une fierté d'appartenance affirmée

Les résultats de l'enquête révèlent que 88% des collaborateurs de Covivio sont satisfaits de leur emploi (+18 points par rapport au benchmark Kantar), 85% sont fiers de travailler chez Covivio et en parlent volontiers autour d'eux (+14 pts*) et 89% se disent prêts à recommander leur entreprise à leurs proches (+25 pts).

Une confiance avérée dans le management et la stratégie

93% des répondants affirment avoir confiance en l'équipe dirigeante (+40 pts) et 80% en leur responsable hiérarchique direct (+10 pts). Un climat de confiance porté notamment par la diffusion en interne des orientations stratégiques de Covivio : 88% des collaborateurs déclarent bien connaître la stratégie du groupe (+ 23 pts) et 91% croient fermement aux orientations choisies et les soutiennent.

Des changements dans l'entreprise menés avec le soutien des équipes internes

Selon 70% des répondants, les changements opérés par Covivio vont dans la bonne direction (+30 pts) et sont menés à un rythme satisfaisant pour 68% d'entre eux (+19 pts). Par ailleurs, ces changements sont bien vécus par les collaborateurs. 81% déclarent être aidés par leur hiérarchie pour s'adapter à ces évolutions (+23 pts), pour 79% ces changements sont bien gérés (+18 pts) et 76% annoncent avoir suffisamment d'informations sur ces changements (+21 pts).

Une entreprise où il fait bon vivre !

91% des collaborateurs déclarent que leur travail est intéressant (+15 pts) et 86% estiment pouvoir développer leurs aptitudes et compétences (+25 pts). Une satisfaction dans les missions qui est à mettre en regard de l'ambiance au sein de l'entreprise jugée bonne par 90% des sondés (+14 pts) et de l'équilibre vie pro/vie perso jugé bon à 84% (+11 pts).

« En tant qu'employeur responsable, les résultats de ce baromètre sont déterminants pour évaluer la pertinence des actions que nous menons en interne au quotidien. Ils nous encouragent à poursuivre nos efforts en matière de qualité de vie au travail et de développement professionnel. », commente Elsa Canetti, Directrice Ressources Humaines Covivio.

*L'ensemble des variations sont indiquées par rapport au benchmark Kantar.