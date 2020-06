Covivio : BlackRock dépasse les 5%

30/06/2020 | 10:06

BlackRock, agissant pour le compte de clients et de fonds, a déclaré à l'AMF avoir franchi en hausse, le 26 juin, les seuils de 5% du capital et des droits de vote de Covivio et détenir 5,10% du capital et des droits de vote de cette société foncière.



Le gestionnaire d'actifs américain précise que ce franchissement de seuils résulte d'une acquisition d'actions Covivio sur le marché et d'une augmentation d'actions détenues à titre de collatéral.



