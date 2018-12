Covivio - Double cotation : avis de publication du résumé...

Paris, le 14 décembre 2018

Avis de publication du résumé relatif à l'admission à la cotation des actions Covivio sur le Mercato Telematico Azionario italien organisé et géré par Borsa Italiana

S.p.A

Le présent avis annonce la publication du résumé relatif à l'admission à la cotation des actions de

Covivio S. A., une société française ("Covivio"), conformément à l'Article 4, paragraphe 2, lettre h), de la Directive 2003/71/CE du Parlement Européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation, transposé en Italie conformément à l'Article 113, paragraphe 3, du décret législatif du 24 février 1998, numéro 58 et à l'Article 57, paragraphe 1, lettre h) du règlement adopté par la CONSOB en vertu de la résolution numéro 11971 du 14 mai 1999 (le "Résumé").

Le Résumé est disponible pour consultation au siège social de Covivio (18, avenue François Mitterrand, 57000 Metz) et sur le site internet de Covivio(www.covivio.eu). Une copie du Résumé sera fournie sans frais sur support papier aux investisseurs qui le demandent.

A PROPOS DE COVIVIO

Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et dessine la ville de demain.

Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux,

capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec plus de 23 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation

et de performance responsable.

Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578 - COV), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », EPRA BPRs Gold Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A-), Green Star GRESB, ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120,

Europe 120 et France 20), Euronext® CDP Environment France EW, Oekom, Ethibel et Gaïa.

Covivio est notée BBB / perspective Positive par Standard and Poor's.

