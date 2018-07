Covivio : Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l’Assemblée Générale Extraordinaire du 6 septembre 2018...

Paris, le 25 juillet 2018

Modalités de mise à disposition des documents préparatoires à l'Assemblée

Générale Extraordinaire du 6 septembre 2018

Les actionnaires de la société Foncière des Régions sont invités à participer à l'Assemblée Générale Extraordinaire qui se tiendra le :

Jeudi 6 septembre 2018 à 14 heures 30, Pavillon Kléber, 7 rue Cimarosa à Paris (75116).

L'avis de réunion comportant l'ordre du jour, les projets de résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote à cette Assemblée Générale, a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires du 25 juillet 2018, Bulletin n°89.

Cet avis de réunion ainsi que les documents relatifs à l'Assemblée Générale sont tenus, conformément aux dispositions et délais réglementaires en vigueur, à la disposition des actionnaires au siège social de la société et peuvent également être consultés sur son site Internet à l'adresse www.covivio.eu/fr (rubrique « Finance/Investisseurs et actionnaires/Assemblées générales/Assemblée générale extraordinaire du 6 septembre 2018 ») ou transmis sans frais sur simple demande écrite adressée à BNP Paribas Securities Services - C.T.S. Assemblées Générales - Les Grands Moulins de Pantin, 9 rue du Débarcadère - 93761 Pantin Cedex.

CONTACTS

Relations Presse

Relations Investisseurs

Géraldine Lemoine

Paul Arkwright

Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 geraldine.lemoine@covivio.fr

Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85 paul.arkwright@covivio.fr

Laetitia Baudon

Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 laetitia.baudon@shan.fr

A PROPOS DE COVIVIO

Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Foncière des Régions adapte sa raison d'être aux nouveaux usages, invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui, dessine la ville de demain, et devient Covivio.

Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec plus de 23 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.

Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578 - COV), admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Oekom, Ethibel et Gaïa.

Covivio est notée BBB / perspective Positive par Standard and Poor's.

Le changement de la dénomination sociale de Foncière des Régions en Covivio sera proposé en Assemblée générale le 06/09/2018