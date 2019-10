Covivio : Nomination de Daniel Frey et Marcus Bartenstein à la direction de Covivio en Allemagne

21-10-2019

A compter de novembre 2019, la direction des activités allemandes de Covivio sera confiée à Daniel Frey et Marcus Bartenstein, en qualité de co-Head Germany. Thierry Beaudemoulin quittera ses fonctions de CEO Germany à la fin du mois d'octobre 2019.

Ils rejoignent à cette occasion le Comité Exécutif de Covivio. Le Développement, les Acquisitions, les Cessions et l'Asset Management seront placés sous la responsabilité de Marcus Bartenstein, tandis que le Property Management, les fonctions Corporate, la Finance et la Gouvernance seront dirigés par Daniel Frey.

Marcus Bartenstein, 41 ans, est ingénieur diplômé en Management Immobilier de l'Université de Stuttgart. De 2000 à 2006, il est en charge des Acquisitions et des Investissements chez LBBW Immobilien (précédemment LEG Baden-Württemberg), et rejoint Covivio en 2006.

Il était depuis 2011 Directeur des Investissements et du Développement de la filiale allemande de Covivio, et membre du Directoire.

Daniel Frey, 51 ans, est diplômé d'économie de l'Université de Stuttgart. Exerçant en tant que Consultant chez KPMG puis Arthur Andersen, il occupe ensuite le poste de Manager Group Development & Controlling chez LBBW Immobilien.

C'est en 2006 qu'il rejoint Covivio. Il était depuis 2007 Directeur Financier et vice-Président du Directoire de la filiale allemande de Covivio.

Marcus Bartenstein et Daniel Frey auront la responsabilité conjointe du déploiement de la stratégie de Covivio en Allemagne, pays où le groupe détient aujourd'hui un portefeuille de 7,8 Md€ composés d'actifs résidentiels, d'hôtels et de bureaux.

« Covivio est fier de promouvoir Daniel Frey et Marcus Bartenstein, qui ont accompagné l'entrée puis le développement de Covivio en Allemagne, depuis 2006. Je tiens également à remercier chaleureusement Thierry Beaudemoulin pour les 13 années qu'il a consacrées au développement des activités de Covivio, tout particulièrement en Allemagne où l'entreprise fait partie des principaux acteurs du marché immobilier. Nous lui souhaitons une pleine et entière réussite dans la poursuite de ses projets », commente Christophe Kullmann, Directeur Général Covivio.

Communiqué: Télécharger le communiqué Contact

Relations Presse Géraldine Lemoine Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 geraldine.lemoine@covivio.fr Laetitia Baudon Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 laetitia.baudon@shan.fr Relations Investisseurs Paul Arkwright Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85 paul.arkwright@covivio.fr