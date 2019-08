Covivio : Rapport financier semestriel 2019

1 Rapport de gestion du premier semestre 2019 Éléments d'analyse de l'activité

1.1. ÉLÉMENTS D'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ

D'excellents résultats opérationnels ont été obtenus au cours du premier semestre 2019 sur les quatre activités de Covivio, en raison notamment des choix stratégiques mis en œuvre et aux marchés favorables. Le groupe a franchi des étapes clés au niveau de ses objectifs stratégiques : renforcement du pipeline de développement, accélération des cessions d'actifs matures et réduction du ratio de LTV (Loan To Value).

Variation de périmètre

Deux changements sont intervenus entre le premier semestre 2018 et le premier semestre 2019, ayant comme impact le changement du taux de détention de Covivio dans ses filiales :

la fusion entre Covivio et sa filiale italienne Beni Stabili a pris effet le 31 décembre 2018 (sur la base de 52,4% de participation au premier trimestre 2018 et 59,9% pour le reste de l'exercice 2018)

• la participation de Covivio dans sa filiale Covivio Hotels a augmenté suite à l'apport d'actifs réalisé par Covivio au profit de Covivio Hotels, passant ainsi de 42,3% à fin 2018 à 43,2% à fin juin 2019.

1.1.1. Chiffre d'affaires : + 3,4%une croissance à périmètre constant sur les activités stratégiques

100% Part du groupe Variation Variation % de Variation (%) chiffre (M€) S1 2018 S1 2019 (%) S1 2018 S1 2019 (%) PC (1) d'affaires Bureaux France 137,6 130,3 - 5,3% 123,3 115,1 - 6,6% + 3,9% 34% Paris 45,4 42,6 - 6,3% 43,6 40,0 - 8,3% + 6,6% 12% Grand Paris (hors Paris) 67,2 66,2 - 1,5% 55,6 54,4 - 2,2% + 2,2% 16% Métropoles régionales 15,2 14,2 - 6,8% 14,4 13,4 - 6,7% + 4,9% 4% Autres régions 9,8 7,4 - 24,9% 9,8 7,4 - 24,8% - 0,6% 2% Bureaux Italie 96,5 94,5 - 2,1% 41,9 72,9 + 73,9% + 1,4% 22% Bureaux - hors Telecom Italia 47,3 50,4 + 6,6% 26,6 50,4 + 89,5% + 1,5% 15% Bureaux - Telecom Italia 49,2 44,0 - 10,5% 15,3 22,5 + 46,8% + 1,2% 7% Résidentiel Allemagne 118,7 124,3 + 4,7% 75,3 79,8 + 5,9% + 4,4% 24% Berlin 56,6 62,7 + 10,8% 36,3 40,5 + 11,7% + 5,3% 12% Dresde & Leipzig 11,1 12,1 + 8,8% 7,0 7,7 + 10,2% + 3,2% 2% Hambourg 7,8 8,0 + 2,4% 5,2 5,2 + 0,5% + 2,1% 2% Rhénanie-du-Nord-Westphalie 43,2 41,5 - 3,9% 26,9 26,3 - 2,3% + 4,1% 8% Hôtellerie Europe 128,3 148,9 + 16,1% 48,0 59,1 + 23,1% + 2,0% 17% Hôtels en bail 94,6 117,7 + 24,4% 34,4 46,1 + 33,9% + 1,9% 14% France 49,5 48,2 - 2,6% 15,5 16,2 + 4,4% + 1,8% 5% Allemagne 13,5 16,8 + 24,5% 5,5 7,1 + 29,3% + 2,3% 2% Royaume-Uni 0,0 22,1 N/A 0,0 9,5 N/A N/A 3% Espagne 10,6 17,1 + 62,2% 7,3 7,4 + 1,3% + 0,9% 2% Belgique 17,4 7,3 58,0% 4,5 3,2 - 29,9% + 4,7% 1% Autres 3,7 6,2 + 68,0% 1,6 2,7 + 67,9% + 1,1% 1% Hôtels en Murs & Fonds (EBITDA) 33,7 31,2 - 7,4% 13,6 13,0 - 4,4% + 2,4% 4% TOTAL ACTIVITÉS STRATÉGIQUES 481,1 497,9 + 3,5% 288,5 326,9 + 13,3% + 3,4% 96% Non stratégique 25,4 15,5 - 38,8% 14,2 12,0 - 15,8% - 1,7% 4% Commerces Italie 8,0 5,9 - 25,8% 4,5 5,9 + 31,9% - 2,4% 2% Commerces France 13,2 6,3 - 52,2% 5,5 2,7 - 50,5% - 0,7% 1% Autre (Résidentiel France) 4,2 3,3 - 21,4% 4,2 3,3 - 21,5% N/A 1% Total du chiffre d'affaires 506,5 513,5 + 1,4% 302,7 338,8 + 11,9% + 3,3% 100% (1) PC : à périmètre constant.