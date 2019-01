Covivio : Réalisation de la fusion-absorption de Beni Stabili par Covivio

La fusion-absorption par Covivio de Beni Stabili, filiale italienne de Covivio, est effective depuis le 31 décembre 2018. Le 4 janvier 2019, les nouvelles actions Covivio ont été remises aux actionnaires de Beni Stabili, sur la base d'un ratio d'échange de 8,245 actions Covivio pour 1 000 actions Beni Stabili.

En prenant en compte l'émission des nouvelles actions, la capitalisation boursière de Covivio s'accroît de 10%, à 7,0 Md€ et le flottant gagne 16%, à 3,6 Md€.

Les actions Covivio, cotées sur le compartiment A d'Euronext Paris, sont désormais également admises aux négociations sur le marché MTA (Mercato Telematico Azionario) de la bourse de Milan.

Cette fusion poursuit la transformation de Beni Stabili initiée il y a 3 ans et confirme la stratégie d'investissement de Covivio en Italie, centrée sur Milan et le pipeline de développement. Elle constitue par ailleurs une étape majeure dans la simplification de l'organisation du groupe et permet d'accentuer les liens entre ses différents métiers. Covivio consolide ainsi son statut d'opérateur immobilier européen intégré et leader sur ses marchés, en se renforçant sur ses trois axes stratégiques que sont les grandes métropoles européennes, le développement immobilier et la culture clients. Avec cette fusion, l'ensemble des équipes du groupe sont désormais réunies sous la même bannière commune et déploient leurs activités en Europe avec la même identité : Covivio.

