Covivio : S&P relève la notation de Covivio à BBB+...

Covivio est le seul opérateur immobilier coté en Europe noté BBB+ bénéficiant d'un profil diversifié tant en termes de produits (Bureaux, Résidentiel et Hôtels) que de pays (principalement France, Allemagne et Italie).

Par ailleurs, S&P souligne l'amélioration du profil financier de l'entreprise, à la suite de la révision de l'objectif de Loan to Value, à « moins de 40% » contre « entre 40% et 45% » précédemment. Au-delà de la politique régulière de cessions d'actifs pour financer ses investissements, Covivio s'est donné les moyens d'atteindre dès la fin 2019 cet objectif, notamment grâce à l'option de paiement du dividende en actions. Les actionnaires présents au Conseil d'Administration (49% du capital) ont déjà fait part de leur intention de souscrire à cette option, ce qui représente une augmentation de capital d'au moins 190 M€.

Ce relèvement est le fruit du repositionnement du portefeuille effectué depuis 2015 grâce à une rotation d'actifs soutenue et à un renforcement autour de Paris, Berlin et Milan. Cette transformation a permis une accélération de la croissance lors des deux dernières années assortie de perspectives solides sur l'ensemble des marchés de Covivio.

A PROPOS DE COVIVIO

Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et dessine la ville de demain.

Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec plus de 23 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.

Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578 - COV), ainsi que sur le marché MTA (Mercato Telematico Azionario) de la bourse de Milan, admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », EPRA BPRs Gold Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A), Green Star GRESB, ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Euronext® CDP Environment France EW, Oekom, Ethibel et Gaïa.

Covivio est noté BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor's.