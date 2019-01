Covivio : absorption de Beni Stabili effective

08/01/2019 | 11:39

Covivio annonce que la fusion-absorption de sa filiale italienne Beni Stabili, est effective depuis le 31 décembre 2018. Le 4 janvier 2019, les nouvelles actions Covivio ont été remises aux

actionnaires de Beni Stabili.



En prenant en compte l'émission des nouvelles actions, la capitalisation boursière de Covivio s'accroît de 10%, à sept milliards d'euros et le flottant gagne 16%, à 3,6 milliards. Les actions Covivio sont désormais admises aux négociations sur le marché MTA de Milan.



Cette fusion confirme la stratégie d'investissement de Covivio en Italie, centrée sur Milan et le pipeline de développement, et constitue une étape majeure dans la simplification de l'organisation du groupe foncier.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.