Covivio : accord de cession d'actifs en Italie

23/04/2019 | 08:08

Covivio annonce un accord de cession d'un portefeuille d'actifs en Italie, dont un immeuble situé via Montebello à Milan, et neuf autres actifs localisés à Rome, Bologne, Venise et dans d'autres villes du pays, pour un montant de 263,5 millions d'euros.



Cette cession, réalisée légèrement au-dessus des valeurs d'expertise de fin 2018, affiche un rendement net d'environ 4,9% (4,3% sur la base des loyers en place). Le transfert des actifs sera effectif en décembre 2019.



Covivio indique également avoir pré-loué plus de 30% du troisième bâtiment du programme Symbiosis à une multinationale. Le bail d'une durée ferme de 10 ans (+6 ans au choix du locataire) représente un loyer annualisé de deux millions d'euros.



