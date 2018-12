Covivio : acquisition d'un immeuble en VEFA de 25 600 m² dans le quartier d'affaires de Malakoff-Montrouge-Châtillon....

Paris, le 19 décembre 2018

Covivio acquiert en VEFA, un immeuble de 25 600 m² situé dans le quartier d'affaires de Malakoff-Montrouge-Châtillon

Covivio annonce l'acquisition en VEFA auprès d'AXA IM - Real Assets, agissant pour le compte de clients, d'un immeuble de 25 600 m², situé avenue de la République à Châtillon, pour un montant de 121 M€ (hors droits). Baptisé IRO, l'immeuble est développé par Marignan, d'après un projet architectural signé Ateliers 234.

Directement accessible en transports en commun (métro L13 « Châtillon-Montrouge », tramway T6 et future L15 Grand Paris en 2025), l'immeuble IRO bénéficie d'une localisation stratégique au cœur du

Grand Paris. La livraison de cette opération, lancée en mai 2018, est prévue début 2020.

Une localisation prime, un pôle plébiscité par les grands comptes

Le pôle de Malakoff-Montrouge-Châtillon constitue aujourd'hui l'une des zones tertiaires les plus attractives au sein du projet du Grand Paris. Totalisant plus de 1 million de m², le pôle est plébiscité par les grands comptes (implantation du campus Crédit Agricole, EDF, Edenred, Orange, Pfizer, Insee…), à la recherche de surfaces neuves ou restructurées. A fin juin 2018, la zone, dont seulement 11% de l'offre est constitué de surfaces neuves, affiche un taux de vacance historiquement bas, inférieur à 6%. Dans ce contexte, IRO bénéficie d'un calendrier de livraison particulièrement favorable : l'opération constituera ainsi l'une des seules offres neuves de plus de 5 000 m² dans ce secteur.

25 600 m² à vivre et à travailler, avec un panel de services haut de gamme

IRO se déploie sur 5 niveaux et autour de 4 patios paysagers, ainsi qu'un vaste jardin. L'immeuble dispose de 2 halls d'entrées indépendants, de plateaux flexibles et divisibles de plus de 4 000 m², d'un business center, ainsi que de 380 places de stationnement. En termes de services et de vie pratique, IRO propose à ses occupants une large gamme d'espaces : 3 500 m² de terrasses et jardins avec rooftop, un restaurant d'une capacité de 1 200 couverts, un coffee-shop avec espace connecté « e-lounge » et un service de conciergerie. L'implantation d'un espace fitness et bien-être est également possible.

En ligne avec les ambitions et objectifs développement durable de Covivio, l'immeuble bénéficiera des meilleures certifications telles que BREEAM Excellent, NF HQE Très Bon, WiredScore Gold et BiodiverCity.

« Avec cette acquisition Covivio renforce sa présence dans les principaux pôles tertiaires du Grand Paris et notamment dans le quartier d'affaires de Malakoff-Montrouge-Châtillon. Parfaitement en ligne avec les attentes des utilisateurs et situé dans une zone particulièrement attractive, IRO constituera l'une des nouvelles vitrines de la qualité du patrimoine et de l'offre de services de Covivio », souligne

Olivier Estève, Directeur Général Délégué de Covivio.

Chiffres clés de l'opération :

- Immeuble de 25 600 m² répartis sur 5 niveaux

- 3 500 m² de terrasses et jardins avec rooftop

- Plateaux flexibles et divisibles de plus de 4 000 m²

- Profondeur des plateaux : entre 13 et 18m

- Hauteur libre faux plancher faux plafond : 2,70 m dans les bureaux et 3,20 m au RDC

