Covivio : activité à fin mars 2020

La Fondation Covivio augmente sa dotation pour 2020 et axera ses premières actions sur le soutien aux populations les plus touchées par les effets économiques de la crise

Le Management et le Conseil de Surveillance de Godewind soutiennent pleinement l'offre et le Management s'est engagé à demander le retrait de toutes les actions Godewind de l'admission aux négociations sur le marché réglementé (Prime Standard) de la Bourse de Francfort, qui prendra effet peu après l'expiration de la période de réouverture de l'offre. L'offre est intégralement financée par les ressources existantes de Covivio.

Le groupe dispose d'une liquidité de 2,5 Md€ à fin mars, au travers de 900 M€ de trésorerie et de 1,6 Md€ de lignes de crédit non utilisées.

Noté BBB+, perspective stable par S&P, Covivio affichait fin 2019 une LTV de 38,3%, en ligne avec la politique de LTV <40%, et un ICR de 5,7 fois. La maturité longue de la dette (6,1 ans) s'ajoute à une diversification des sources de financement, entre les emprunts obligataires (37% de la dette), corporate (17%) et les crédits hypothécaires (46%).

60% du patrimoine est composé de bureaux, loués à des grands comptes (Orange, Telecom Italia, Dassault Systèmes, Thalès, etc.) en France, Italie et Allemagne ;

Avec un patrimoine de 25 Md€ et 17 Md€ PdG d'actifs en Europe, Covivio a construit son développement sur la diversification dans des activités où le groupe est localement implanté, maitrise l'ensemble de la chaine de valeur immobilière et peut jouer un rôle d'acteur de premier plan. Ce modèle assure à Covivio un profil de revenus diversifié et sécurisé :

COVIVIO

ACTIVITE A FIN MARS 2020

Présent en Allemagne depuis 2005 avec une équipe locale de 570 personnes, Covivio est historiquement actif sur le secteur du résidentiel et a progressivement développé une équipe pour gérer des hôtels et des bureaux. En plus de son portefeuille de Bureaux existant en Allemagne et de ses projets de développement situés principalement à Berlin, cet investissement donne accès à un patrimoine core de 10 immeubles de bureaux (290 000 m²), situés à Francfort (40% du patrimoine), Düsseldorf (28%), Hambourg (24%) et Munich (8%), loués à 92% pour une durée moyenne ferme de 7 ans. Avec un taux de vacance moyen de 3%1 dans les 7 principales villes allemandes, le marché des bureaux en Allemagne est l'un des plus résilients en Europe.

Les autres acquisitions en cours sont limitées à l'achat du portefeuille de 8 hôtels à Venise, Rome, Florence, Prague, Budapest et Nice, pour 248 M€ PdG. La réalisation de l'opération est prévue pour Septembre 2020. Ce portefeuille est constitué d'hôtels emblématiques situés en plein cœur de villes parmi les plus attractives d'Europe, et sera loué dans le cadre d'un bail ferme de 15 ans à NH Hotels.

Un plan de cessions de plus de 600 M€ Part du Groupe en 2020

Depuis le début d'année, Covivio a finalisé 179 M€ de ventes (102 M€ Part du Groupe) avec une marge moyenne de 23% sur la dernière valeur d'expertise. Le 1er avril, Covivio a notamment vendu 11 hôtels B&B situés en Allemagne, à Munich, Hambourg, Stuttgart et dans des villes de second plan, pour un moment total de 115 M€ (49,8 M€ PdG).

A cela s'ajoute la signature pour 190 M€ (164 M€ PdG) de nouveaux accords de ventes depuis le début d'année (dont 157 M€ d'accords signés après le 31 mars), avec une marge moyenne de 7% sur la valeur d'expertise à fin 2019. Ces accords concernent pour l'essentiel deux immeubles de bureaux à Nanterre et en métropole lyonnaise, des bureaux loués à Telecom Italia et des logements cédés à l'unité à Berlin.

Covivio confirme ainsi son objectif de cessions de plus de 600 M€ d'actifs Part du Groupe en 2020.

Revenus à fin mars 2020 : +2,3% à périmètre constant hors hôtels

Les revenus à fin mars atteignent 158 M€ (241 M€ à 100%), contre 166 M€ (248,7 M€ à 100%) à fin mars 2019. La performance à périmètre constant reste soutenue en bureaux et résidentiel, à +2,3% en moyenne, quand elle pâtit directement de l'impact de la pandémie en hôtellerie (-10% à périmètre constant).

Une bonne performance en bureaux et logements (84% du patrimoine)

En bureaux (60% du patrimoine), les loyers progressent de 1,5% en France et 2,4% en Italie. Covivio a signé ou renouvelé pour plus de 26 000 m² de baux depuis le début d'année, dont 4 600 m² depuis le début du confinement.

Partenaire immobilier historique de grandes entreprises, Covivio bénéficie d'une base locative solide avec 91% des loyers issus des grands comptes comme Orange, EDF, Dassault Systèmes, Thalès ou Telecom Italia, et seulement 1% de très petites entreprises.

Le taux d'occupation s'élève à 96,2% en France et 98,5% en Italie pour des durées résiduelles fermes de baux de 4,5 ans et 7,3 ans. Sur Wellio, notre activité de bureaux flexibles comprenant cinq sites pour 15 200 m², le taux d'occupation des bureaux s'élève à 91% dont 97% pour les sites ouverts depuis plus d'un an. Près de 70% du chiffre d'affaires 2020 de Wellio est ainsi déjà sécurisé.

1 Source : JLL

