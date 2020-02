Covivio annonce de solides résultats et un investissement majeur en bureaux allemands

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement immobilier cotée Covivio a annoncé jeudi tabler sur une nouvelle progression de son résultat EPRA (European Public Real Estate Association) en 2020 après avoir vu ce même résultat progresser de 4,4% en 2019. Le groupe a par ailleurs annoncé un investissement majeur en bureaux allemands.

Covivio a indiqué avoir sécurisé environ 35% du capital dilué de Godewind Immobilien, à la suite de la conclusion de plusieurs accords définitifs avec des actionnaires de la foncière immobilière allemande cotée, acceptant de céder leurs participations pour un prix de 6,40 euros par action, sous réserve de l'accord de l'autorité de la concurrence.

Dans le cadre de la transaction, Covivio et Godewind ont signé un accord de rapprochement d'entreprises, définissant la stratégie future, les contours de l'offre publique et la gouvernance de la société allemande. L'offre est soutenue par l'équipe de direction et le conseil de surveillance de Godewind.

"La clôture de l'offre et du processus de retrait de la cote initié par la société sont prévus d'ici fin mai 2020", a précisé Covivio dans son communiqué, le groupe soulignant qu'il disposera grâce à ce portefeuille de 1,2 milliard d'euros "d'une taille critique sur le marché des bureaux en Allemagne, avec un patrimoine total de 2,1 milliards d'euros".

En 2019, le résultat EPRA de Covivio s'est élevé à 452 millions d'euros, en hausse de 19%. Par action, le résultat EPRA s'est inscrit à 5,31 euros, affichant une croissance de 4,4% supérieure à l'objectif d'une croissance d'au moins 3% que le groupe s'était fixé. Le bénéfice net est quant à lui ressorti à 747 millions d'euros part du groupe, à comparer à 750 millions d'euros en 2018.

Le groupe a vu les revenus de ses activités stratégiques (hors résidentiel en France et galeries commerciales en France et en Italie) progresser de 11,4% l'an dernier. La hausse s'établit à 2,7% à périmètre constant, contre 3,4% en 2018. En bureaux, les revenus locatifs à périmètre constant se sont accrus de 2,6% en France et de 1,3% en Italie, tandis que la dynamique des loyers en résidentiel en Allemagne s'est poursuivie en 2019, en hausse de 4,3%.

L'actif net réévalué (ANR) EPRA de la société foncière s'est amélioré de 12% en 2019, à 9,3 milliards d'euros. Par action, l'ANR a augmenté de 6,1%, à 105,8 euros. Le consensus des analystes interrogés par Factset tablait sur un ANR EPRA de 103,14 euros par action.

Le patrimoine à fin 2019 s'élèvait à 24 milliards d'euros, en hausse de 1,2 milliard d'euros, et à 15,7 milliards d'euros part du groupe, en hausse de 5,3% à périmètre constant.

Covivio proposera à l'assemblée générale du 22 avril 2020 la distribution d'un dividende de 4,80 euros, en progression de 4,3% sur un an.

Pour 2020, Covivio se donne comme objectif un EPRA Earnings 2020 par action supérieur à 5,40 euros, le groupe disposant d'un pipeline de projets de 8 milliards d'euros en Europe, en progression de 48% sur un an.

"Notre pipeline de développement, notre récente acquisition d'hôtels haut de gamme et notre investissement majeur en bureaux allemands, annoncé ce jour, sont autant d'atouts pour poursuivre notre croissance durable", a déclaré Christophe Kullmann, le directeur général de Covivio, cité dans le communiqué.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

COMMUNIQUES FINANCIERS DE FONCIERE DES REGIONS :

http://www.foncieredesregions.fr/Finances/Communiques-financiers

Agefi-Dow Jones The financial newswire