Covivio : budget de la Fondation augmenté

09/04/2020 | 09:47

Face à la crise sanitaire, Covivio indique que sa Fondation Covivio, qui sera opérationnelle au second semestre, revoit d'ores et déjà sa dotation à la hausse : en 2020, son budget sera porté à 500.000 euros contre 300.000 euros initialement prévus.



Par ailleurs, au sortir de la crise et après la réouverture de ses hôtels en franchise, la société foncière offrira au personnel soignant des hôpitaux de Metz, région particulièrement frappée par la crise, près de 2.000 nuitées gratuites dans ses établissements.



En Italie, Covivio soutient financièrement l'initiative lancée par son partenaire Politecnico di Milano, dont un département a lancé la production de gel désinfectant directement fourni à l'Agence régionale d'urgence de la Région de Lombardie.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.