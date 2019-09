Covivio : cède l'immeuble Green Corner à Saint-Denis

18-09-2019

Covivio annonce la cession à Primonial de l'immeuble Green Corner situé à Saint-Denis, une opération qui permet au groupe de poursuivre sa stratégie de cession d'actifs matures.

Situé à Saint-Denis, cet immeuble de bureaux de 20 800 m² a été développé et livré par Covivio en 2015. Le groupe cède aujourd'hui cet actif, pour un montant de 167M€.

Conçu par les agences Thual & Agathon et Quadriflore et idéalement situé au pied du RER B, l'immeuble Green Corner est occupé par la Haute Autorité de Santé (HAS), Systra, ainsi que la société de conseil Talan. Il offre à ses utilisateurs, outre de grands plateaux de plus de 3 000 m², de vastes patios et espaces paysagers et une gamme complète de services (restauration, salles de réunions mutualisées, places de stationnement et emplacements vélo et commerces en pied d'immeuble).

Green Corner est doté d'une double certification HQE Excellent et Breeam Very Good, ainsi que de la labellisation BBC-effinergie.

Pour mémoire, c'est en 2013 que Covivio a identifié cette emprise foncière à Saint-Denis sur laquelle Green Corner a été développé. Du fait de ses qualités immobilières et sa localisation, le projet affiche alors un taux de pré-commercialisation de 67% au moment du démarrage des travaux. Aujourd'hui cédé en étant loué en totalité, Green Corner illustre la stratégie de création de valeur - qui s'élève ici à 100% - portée par Covivio.

En effet, le groupe déploie une gestion dynamique de son patrimoine en cédant des actifs matures ou non-core. Ces cessions permettent à Covivio d'investir et de concevoir des immeubles nouvelle génération qui bénéficient des meilleures localisations au cœur des métropoles européennes.

L'Etude Wargny Katz, BNP Paribas Real Estate ainsi que Stratégies and Corp ont conseillé Covivio dans cette transaction.