Covivio : cède l'immeuble de bureaux Green Corner à Saint-Denis pour 167 mlns d'euros

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe immobilier Covivio a annoncé mercredi la cession de l'immeuble de bureaux Green Corner situé à Saint-Denis pour un montant de 167 millions d'euros.

Offrant une surface de 20.800 mètres carrés, l'immeuble, qui avait été développé et livré par Covivio en 2015, est occupé par la Haute autorité de santé (HAS), Systra et la société de conseil Talan.

"Aujourd'hui cédé en étant loué en totalité, Green Corner illustre la stratégie de création de valeur - qui s'élève ici à 100% - portée par Covivio", a commenté le groupe dans un communiqué.

Par la cession d'actifs "matures ou non-core", Covivio peut "investir et concevoir des immeubles nouvelle génération qui bénéficient des meilleures localisations au cœur des métropoles européennes", a rappelé l'entreprise à propos de la "gestion dynamique de son patrimoine".

