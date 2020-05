Covivio : cède un immeuble de bureaux pour 83 mlns d'euros et confirme son objectif annuel

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement immobilier cotée Covivio a annoncé jeudi la cession de l'immeuble de bureaux "Respiro" à Nanterre pour 83 millions d'euros et s'est dite confiante dans sa capacité à réaliser son plan de cession d'actifs de 600 millions d'euros prévu pour 2020.

Le groupe a indiqué avoir signé des cessions d'un montant de 369 millions d'euros (266 millions d'euros hors intérêts minoritaires) depuis le début de l'année, essentiellement pour des immeubles de bureaux situés en France et en Italie.

L'immeuble de Nanterre, d'une superficie de plus de 11.000 m2, a été cédé à deux SCPI gérées par Atland-Voisin et My Share Company, a précisé Covivio.

-Thomas Varela, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 99; tvarela@agefi.fr ed: LBO

