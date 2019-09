Covivio : cède un immeuble pour 167 ME

18/09/2019 | 09:50

Covivio annonce la cession de l'immeuble Green Corner à Primonial situé à Saint-Denis.



Cet immeuble de bureaux de 20 800 m2 a été développé et livré par Covivio en 2015. Le groupe cède aujourd'hui cet actif, pour un montant de 167 ME.



L'immeuble Green Corner est occupé par la Haute Autorité de Santé (HAS), Systra, ainsi que la société de conseil Talan.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.