Covivio : cession d'actifs non-stratégiques en Italie

19/12/2018 | 18:30

Covivio, à travers sa filiale Beni Stabili, annonce avoir finalisé ce jour la cession d'un portefeuille d'actifs non stratégiques en Italie, dont le bâtiment Excelsior à Milan, et deux immeubles de bureaux situés à Turin.



'Le prix de 220,5 millions d'euros est en ligne avec la dernière valeur d'expertise à fin juin (soit un taux de sortie net de 4% environ). (...) Cette opération confirme la stratégie du groupe qui concentre ses investissements sur le marché des bureaux à Milan. Pour cela, Covivio met en oeuvre une politique proactive de rotation du patrimoine qui consiste à céder des actifs matures ou non stratégiques (commerces et actifs en dehors de Milan) et à réinvestir les produits générés dans de nouveaux actifs ou des projets de développement dans des localisations stratégiques à Milan, avec des rendements attractifs et de solides perspectives de création de valeur', détaille le groupe.





