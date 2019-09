Covivio : cession de l'immeuble Green Corner à Saint-Denis

Green Corner est doté d'une double certification HQE Excellent et Breeam Very Good, ainsi que de la labellisation BBC-effinergie.

Conçu par les agences Thual & Agathon et Quadriflore et idéalement situé au pied du RER B, l'immeuble Green Corner est occupé par la Haute Autorité de Santé (HAS), Systra, ainsi que la société de conseil Talan. Il offre à ses utilisateurs, outre de grands plateaux de plus de 3 000 m², de vastes patios et espaces paysagers et une gamme complète de services (restauration, salles de réunions mutualisées, places de stationnement et emplacements vélo et commerces en pied d'immeuble).

COVIVIO

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

CONTACTS

Relations Presse Relations Investisseurs Géraldine Lemoine Paul Arkwright Tél : + 33 (0)1 58 97 51 00 Tél : + 33 (0)1 58 97 51 85 geraldine.lemoine@covivio.fr paul.arkwright@covivio.fr Laetitia Baudon Tél : + 33 (0)1 44 50 58 79 laetitia.baudon@shan.fr

A PROPOS DE COVIVIO

Fort de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et dessine la ville de demain.

Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec plus de 23 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable.

Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.

Le titre Covivio est coté sur le compartiment A d'Euronext Paris (FR0000064578 - COV), ainsi que sur le marché MTA (Mercato Telematico Azionario) de la bourse de Milan, admis au SRD et rentre dans la composition des indices MSCI, SBF120, Euronext IEIF « SIIC France », CAC Mid100, dans les indices de référence des foncières européennes « EPRA » et « GPR 250 », EPRA BPRs Gold Awards (rapport financier et développement durable), CDP (A), Green Star GRESB, ainsi que dans les indices éthiques ESG FTSE4 Good, DJSI World et Europe, Euronext Vigeo (World 120, Eurozone 120, Europe 120 et France 20), Euronext® CDP Environment France EW, Oekom, Ethibel et Gaïa.

Notations sollicitées :

Volet financier : BBB+ / perspective Stable par Standard and Poor's

Volet extra-financier : A1+ par Vigeo-Eiris

covivio.eu