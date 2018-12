Covivio: cession majeure d'actifs non stratégiques en Italie...

Paris, le 19 décembre 2018

Cession majeure d'actifs non stratégiques en Italie

Covivio, à travers sa filiale Beni Stabili, a finalisé ce jour la cession d'un portefeuille d'actifs non stratégiques en Italie, dont le bâtiment Excelsior à Milan, et deux immeubles de bureaux situés à Turin. Le prix de 220,5 millions d'euros est en ligne avec la dernière valeur d'expertise à fin juin (soit un taux de sortie net de 4% environ1). Avec cette cession, la société cristallise la création de valeur générée au cours du premier semestre de l'année, après avoir reloué l'actif milanais, tout en renforçant d'environ 2 points son exposition aux bureaux à Milan, portée à 72%2.

Excelsior est une galerie commerciale de centre-ville, située au cœur de Milan juste derrière le Duomo. En juillet dernier, le groupe a signé un nouveau bail portant sur environ 5 000 m² de l'actif avec Hexagon, qui doit remplacer le principal locataire actuel en 2019, après la rénovation totale du bâtiment. Hexagon, qui fait partie du Groupe Percassi, est une structure dédiée au développement du réseau franchisé Victoria's Secret en Italie, en France et en Espagne. Excelsior devrait d'ailleurs accueillir le plus grand magasin Victoria's Secret d'Italie.

Avec cette cession, le groupe finalise avec succès le cycle d'asset management de cet actif acquis en 2006 : ancien cinéma/théâtre, le bâtiment a été reconverti en galerie commerciale et récemment reloué avec une hausse conséquente des loyers. Cette augmentation, qui s'est traduite par une appréciation de la valeur de l'actif au premier semestre 2018, a permis à Covivio de profiter pleinement de la tendance positive du marché de l'immobilier de commerces de centre-ville.

Les autres actifs du portefeuille sont deux immeubles de bureaux multi-locataires, et loués en quasi-totalité, situés dans le centre de Turin, avec une surface utile brute de plus de 44 000 m².

Cette opération confirme la stratégie du groupe qui concentre ses investissements sur le marché des bureaux à Milan. Pour cela, Covivio met en œuvre une politique proactive de rotation du patrimoine qui consiste à céder des actifs matures ou non stratégiques (commerces et actifs en dehors de Milan) et à réinvestir les produits générés dans de nouveaux actifs ou des projets de développement dans des localisations stratégiques à Milan, avec des rendements attractifs et de solides perspectives de création de valeur.

1 Sur la base des loyers ajustés pour tenir compte de l'impact du nouveau bail concernant l'actif Excelsior à Milan

2 De la valeur du portefeuille en part du groupe

