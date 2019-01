Covivio : cessions d'actifs non stratégiques signées

17/01/2019 | 08:03

Covivio annonce la signature pour 482 millions d'euros de cessions portant sur des hôtels économiques et des actifs commerces, opérations réalisées au-dessus des valeurs d'expertise, à travers sa filiale Covivio Hôtels détenue à 42,3%.



La société foncière explique que ces transactions constituent une étape significative dans la stratégie de montée en gamme de la partie hôtelière de son patrimoine, et de sortie des activités non-stratégiques.



'En 2018, les acquisitions et cessions réalisées nous ont permis d'améliorer significativement la qualité de notre patrimoine hôtelier, situé à plus de 80% dans les marchés les plus dynamiques d'Europe', note Dominique Ozanne, directeur général délégué.



