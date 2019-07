Covivio : confirme ses perspectives 2019 après une accélération des développements au S1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe immobilier Covivio (ex Foncière des Régions) a confirmé mardi tabler sur une hausse supérieure à 3% de son résultat établi selon les normes de l'European public real estate association (EPRA), après un premier semestre marqué par l'accélération de ses développements de projets.

Les six premiers mois de l'année "ont vu le pipeline de développement engagé s'accroître de 30%, à 2,1 milliards d'euros, via l'engagement de 100.000 mètres carrés de nouveaux projets tels que So Pop à Paris Saint-Ouen, Alis à LevalloisPerret ou Symbiosis D et Vitae à Milan", a indiqué la société dans un communiqué.

Mesure clé servant au calcul du dividende, le résultat EPRA a progressé de 14,6% sur un an, à 219,7 millions d'euros part du groupe, "porté par les bonnes performances opérationnelles et la fusion avec Beni Stabili", a souligné Covivio. Par action, le résultat EPRA s'est établi à 2,56 euros, en hausse de 2,8%, tenant compte de l'accroissement de 11,5% du nombre d'actions sur la période en raison de la fusion.

Les revenus de Covivio ont progressé de 3,3% à périmètre constant au premier semestre à périmètre constant, à 513 millions d'euros. L'augmentation de 3,9% à périmètre constants des revenus dans les bureaux en France résulte principalement des locations de l'année 2018, en hausse de 1,9 point, essentiellement réalisées à partir du deuxième trimestre 2018. Les loyers se sont accrus de 1,4% en Italie, tandis que la performance locative de l'activité résidentielle en Allemagne est resté soutenue, avec des revenus en hausse de 4,4% à périmètre constant. Les revenus des hôtels ont augmenté de 2%.

L'actif net réévalué par action (ANR) aux normes EPRA, indicateur de référence pour l'évaluation du patrimoine dans le secteur immobilier, s'est s'établi à 100,6 euros fin juin, en hausse de 5,4% sur un an et de 0,9% sur six mois.

Par ailleurs, le groupe a d'ores et déjà atteint son nouvel objectif d'un ratio d'endettement loan to value (LTV) inférieur à 40%. Le succès de l'option du paiement du dividende en action, qui s'est traduit par une augmentation de capital de 315,9 millions d'euros, a permis de ramener ce ratio à 39,2% à fin juin.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; +331 41 27 47 93; fberthon@gefi.fr ed : ECH

Agefi-Dow Jones The financial newswire