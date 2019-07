Covivio : dans le vert après ses semestriels

24/07/2019 | 10:29

Covivio prend 1,8% après la publication d'une croissance de l'EPRA Earnings par action de 2,8% et de l'ANR EPRA par action de 5,4% sur un an au premier semestre, le groupe confirmant son objectif d'une hausse de l'EPRA Earnings 2019 par action supérieure à 3%.



'La performance de nos marchés et notre positionnement d'opérateur diversifié, leader sur ses segments, se traduisent par une croissance de l'ensemble de nos indicateurs opérationnels et financiers', commente le directeur général de la foncière, Christophe Kullmann.



'Le renforcement du bilan, via le succès du paiement du dividende en actions et l'avancée de notre programme de ventes, nous permet d'atteindre dès le premier semestre notre nouvel objectif de levier inférieur à 40%', poursuit-il.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.