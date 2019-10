Covivio : deux co-responsables nommés pour l'Allemagne

21/10/2019 | 11:13

Covivio annonce que la direction de ses activités allemandes sera confiée à Daniel Frey et Marcus Bartenstein, en qualité de co-head Germany, en remplacement de Thierry Beaudemoulin qui quittera ses fonctions de CEO Germany à fin octobre.



Rejoignant à cette occasion le comité exécutif, Marcus Bartenstein et Daniel Frey auront la responsabilité conjointe du déploiement de la stratégie en Allemagne, où le groupe détient 7,8 milliards d'euros d'actifs résidentiels, d'hôtels et de bureaux.



Le développement, les acquisitions, les cessions et l'asset management seront placés sous la responsabilité de Marcus Bartenstein, tandis que le property management, les fonctions corporate, la finance et la gouvernance seront dirigés par Daniel Frey.



