Covivio : émission d'un Green Bond de 500 M

Paris, le 10 septembre 2019

Covivio place avec succès son deuxième Green Bond,

de 500 M€ à 12 ans, avec un coupon de 1,125%

Covivio a procédé aujourd'hui avec succès au placement de sa deuxième émission obligataire

verte » (Green Bond) de 500 M€, à échéance 2031, offrant un coupon fixe de 1,125%.

Cette émission vient récompenser la stratégie ESG1 ambitieuse de Covivio sur l'ensemble de ses activités en Europe. Le groupe a récemment obtenu le meilleur niveau de notation extra- financière auprès de Vigeo-Eiris, A1+, et se positionne comme leader de son secteur (lien vers le communiqué de presse dédié).

Cette émission servira à financer ou refinancer quatre projets de bureaux en cours de développement, dont deux restructurations : Jean Goujon à Paris 8ème (8 460 m²), IRO à Chatillon (25 600 m²), Silex² à Lyon (30,900 m²) et The Sign à Milan (26 200 m²). Ces projets, qui totalisent plus de 190 000 m² de bureaux, sont déjà pré-loués à 64% en moyenne et bénéficient d'un niveau de certification élevé : HQE (minimum « Très bon »), BREEAM (minimum « Très bon ») ou LEED (minimum « Gold »).

Covivio avait déjà émis avec succès un premier Green Bond de 500 M€ en 2016, ayant servi

financer le développement de 185 000 m² de bureaux « verts » en France. Ces actifs sont aujourd'hui entièrement loués.

Avec cette nouvelle émission, Covivio poursuit sa stratégie de diversification de ses sources de financements, de baisse du coût de sa dette et d'allongement de sa maturité.

Les obligations feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris avec un prospectus soumis au visa préalable de l'Autorité des Marchés Financiers. Le règlement livraison et l'admission aux négociations des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 17 septembre 2019.

Ce communiqué et les informations qu'il contient ne constituent ni une offre de vente, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription des obligations dans un quelconque pays, en particulier aux Etats- Unis. Ils ne constituent non plus ni une offre de rachat ni une invitation à vendre les obligations, ni une invitation à participer à l'offre. La diffusion de ce communiqué peut, dans certains pays faire l'objet d'une réglementation spécifique et les personnes en possession de ce communiqué doivent s'informer des restrictions applicables et s'y conformer.

1 Environnemental, social, de gouvernance

