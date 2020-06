Covivio : entouré avec un relèvement d'analyste

05/06/2020 | 13:16

Covivio bondit de plus de 5% avec le soutien d'Invest Securities, qui relève son conseil de 'vente' à 'achat' avec un objectif de cours abaissé de 87 à 72 euros, dans le cadre d'une mise à jour de ses prévisions pour plusieurs valeurs immobilières.



'La recherche de partenariats de long terme avec des locataires reconnus et la diversification internationale du patrimoine de la foncière sont autant d'éléments qui limitent l'impact des crises sur ses loyers', estime le bureau d'études.



Il ajoute que malgré une exposition au secteur hôtelier (16% des revenus), la foncière 'devrait continuer à afficher des croissances positives de ses loyers à périmètre constant et connaître une baisse relativement modérée de la valeur de ses actifs (-12,5%)'.



