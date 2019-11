Covivio : entre sur le marché hôtelier polonais via un nouvel accord avec B&B Hotels

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La société d'investissement immobilier cotée Covivio a annoncé lundi la signature d'un nouvel accord avec le groupe hôtelier B&B Hotels, inauguré avec l'acquisition de 3 actifs existants en Pologne, à Lodz, Varsovie et Cracovie, pour un montant total de 24 millions d'euros.

Réalisée par l'intermédiaire de la filiale Covivio Hotels détenue à 43,2% par Covivio, l'opération "signe l'entrée de Covivio sur le marché hôtelier polonais qui affiche de très bonnes performances et de solides perspectives de croissance", a souligné Dominique Ozanne, directeur général délégué de Covivio, cité dans un communiqué.

Partenaires depuis 2010, B&B Hotels et Covivio travaillent ensemble autour de projets hôteliers majeurs en France, en Espagne et en Allemagne. Ils détiennent et exploitent, dans ces trois pays, 157 hôtels, soit un total de 13715 chambres.

-François Berthon, Agefi-Dow Jones; 01 41 27 47 93; fberthon@agefi.fr ed: ECH

