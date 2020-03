Covivio : guidance de résultats ajustée lors des semestriels

18/03/2020 | 08:28

Covivio annonce que compte tenu de l'environnement et de l'incertitude pesant sur ses revenus hôteliers, il communiquera une guidance de résultats ajustée lors de la publication de ses résultats semestriels.



'Ces dernières semaines, nos premières actions ont consisté à assurer la sécurité et la santé de nos équipes, ainsi que la continuité de nos activités et services auprès de nos clients', affirme la société foncière.



Covivio rappelle que 80% de ses revenus 2019 étaient constitués de loyers fixes en bureaux et résidentiel, et précise que sur l'activité hôtels (18% des revenus en 2019), la pandémie impacte directement la partie variable, qui représente 9% de ses revenus.



