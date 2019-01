Covivio : inauguration de l'immeuble Art&Co

11/01/2019 | 09:23

Covivio annonce avoir inauguré l'immeuble Art&Co dans le 12ème arrondissement de Paris. Propriété de la foncière depuis 2009 et occupé par la SNCF jusqu'en 2015, cet immeuble de 12.800 m² répartis sur six étages a fait l'objet d'une totale restructuration.



Initiée en 2015, la restructuration d'Art&Co a comporté une extension vitrée toute hauteur et se déployant sur trois étages pour relier les deux ailes du bâtiment, renforçant ainsi l'impression d'espace et de luminosité.



Art&Co devient un flagship parisien de Covivio dédié à la flexibilité immobilière, l'immeuble associant surfaces en bail commercial, sur 7.800 m², et espaces de bureaux flexibles, opérés sur 5.000 m² par Wellio, sa marque de coworking.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.