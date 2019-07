Covivio : investissement dans des hôtels Accor

02/07/2019 | 07:31

Covivio annonce qu'il vient d'acquérir auprès d'AXA Investment Managers - Real Assets, agissant pour le compte de l'un de ses clients, une participation de 32% dans un portefeuille de 32 hôtels Accor en France et en Belgique pour 176 millions d'euros droits inclus.



Le portefeuille, constitué de 6.221 chambres, bénéficie de localisations stratégiques. Opérés sous des enseignes milieu de gamme et économiques, ces hôtels présentent une marge d'EBITDAR moyenne au-dessus de 30%.



Ce portefeuille stratégique, valorisé 550 millions d'euros, sera codétenu avec la Caisse des Dépôts et Société Générale Assurances qui en sont déjà actionnaires historiques. Covivio assurera la gestion de ce portefeuille.



