Covivio : lance un appel à projets avec EDF et Impulse P.

02/06/2020 | 15:17

Le groupe Covivio annonce ce mardi lancer, avec EDF et Impulse Partners, l'appel à projets 'Air Quality Challenge'.



'Dans le but d'identifier et de tester de nouvelles solutions innovantes destinées à améliorer concrètement la qualité de l'air intérieur, tout en réduisant les consommations énergétiques, Covivio et la R&D d'EDF lancent (...) 'Air Quality Challenge'. Cette initiative est réalisée avec le soutien d'Impulse Partners, spécialiste de l'innovation, déjà partenaire des deux opérateurs', indique en effet le groupe.



Du 2 juin au 30 septembre , une plateforme dédiée sera accessible afin de permettre aux entreprises, laboratoires et associations disposant d'une offre innovante sur ce sujet, de candidater conformément au cadre défini par Covivio et EDF.



