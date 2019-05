Covivio : lauréat du concours international Reinventing Cities...

Le projet Vitae porté par Covivio a été co-conçu avec CRA, Carlo Ratti Associati, agence d'architecture et d'innovation, et Habitech, expert environnemental. Le projet a également mobilisé de nombreux acteurs de référence présents à Milan dans le cadre d'une démarche axée sur l'innovation et l'intelligence collective. La Fondation Polytechnique de Milan assurera par exemple la coordination de l'ensemble des parties prenantes du projet.

Le concours Reinventing Cities, qui rassemble 14 villes dans le monde, a pour ambition d'impulser un vaste programme de rénovation urbaine à travers la conception de projets exemplaires en termes d'impact sur leur environnement, résilients et zéro carbone. Parmi les 31 sites choisis dans le monde par le C40, 5 se situent à Milan. Covivio a choisi de répondre sur une emprise située dans la zone de Porta Romana, l'un des pôles les plus prometteurs et innovants de Milan, à proximité immédiate de la Fondation Prada et de Symbiosis, nouveau quartier d'affaires de référence déjà développé par le groupe.

Le projet mixte, qui s'inspire du modèle social et architectural des Chartreuses (monastères), propose une architecture ouverte sur la ville, vecteur d'harmonie entre vie privée et vie publique, espaces individuels et espaces partagés. Vitae se déploiera sur plus de 10 000 m² avec notamment des espaces de bureaux mais aussi des espaces ouverts dédiés à l'accueil d'événements, ou encore un laboratoire spécialisé en recherche moléculaire et oncologique, avec des solutions d'hébergement pour les chercheurs internationaux de l'IFOM (Institute of Molecular Oncology). Le projet dans son ensemble constituera un environnement extrêmement innovant, à la pointe de la technologie et du développement durable.

Une opération de référence en matière de responsabilité et d'innovation pour répondre aux enjeux climatiques

Grâce à un système technologique innovant intégré à la façade, l'enveloppe du bâtiment pourra s'adapter à l'exposition au soleil, en garantissant le bon équilibre entre luminosité et ombrage. Les derniers étages, classifiés NZEB (Near Zero Energy Building), seront en structure bois afin de réduire encore plus la consommation d'énergie. Au rez-de-chaussée, le projet accueillera Horto, un concept de restauration durable développé par CIR Food,avec une cuisine du zéro kilomètre, associée à une serre hydroponique.

Au regard des hautes performances attendues en termes de durabilité et de performance énergétique, Vitae vise les certifications LEED Platinum et WELL Gold. De plus, le projet d'espaces verts et paysager cible le plus haut niveau du label BiodiverCity®.

Des premiers accords locatifs ont été conclus avec les partenaires IFOM et CIR Food. Le budget total de l'opération, dont la livraison est prévue en 2022, s'élève à environ 40 M€ et le rendement cible est estimé à environ 7%.

Le site de Vitae, ainsi que la Fondation Prada et Symbiosis, font également partie de la zone sélectionnée pour le programme européen Sharing Cities, projet inscrit au programme Horizon 2020, qui prévoit la transformation de la zone en un quartier intelligent, afin de répondre aux principaux défis environnementaux de la ville, notamment la réduction des émissions des bâtiments. Le quartier, qui accueille également des universités et des centres de recherche, est en plein développement grâce notamment à la présence croissante d'incubateurs, de nouvelles entreprises, de salles de concert, d'hôtels et d'espaces de restauration.