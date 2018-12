Covivio : levée de la dernière condition à la fusion

17/12/2018 | 09:14

Covivio fait part de la confirmation par Euronext de l'admission, le 2 janvier 2019, des nouvelles actions Covivio qui seront émises et attribuées aux actionnaires de Beni Stabili, levant la dernière des conditions suspensives aux fins de la réalisation de leur fusion.



Il est également rappelé qu'en application du traité de fusion, la fusion deviendra effective le 31 décembre 2018 à 23h59 d'un point de vue juridique, fiscal et comptable, sur la base d'un ratio d'échange de 8,245 actions Covivio pour 1.000 actions Beni Stabili.



En outre, Borsa Italiana a admis les actions Covivio à la cotation sur le Mercato Telematico Azionario italien (MTA). Il est prévu que ces dernières soient admises aux négociations sur le MTA à compter du 2 janvier.



