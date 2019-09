Covivio : note ESG maximale chez Vigeo-Eiris

06/09/2019 | 07:33

Au terme de sa notation de durabilité sollicitée auprès de Vigeo-Eiris, Covivio obtient la note maximale de A1+, 'meilleure note obtenue par une entreprise du secteur 'services financiers - immobilier Europe' et de la septième tous secteurs confondus'.



'Cette évaluation reconnait l'effectivité de l'intégration des facteurs ESG dans la stratégie, les opérations, la gestion des risques du groupe, ainsi que la contribution de ses activités et de ses produits à la durabilité', commente la foncière.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.