Covivio : placement d'une émission obligataire 'verte'

11/09/2019 | 07:41

Covivio (anciennement Foncière des Régions) annonce avoir procédé avec succès au placement de sa deuxième émission obligataire 'verte' (Green Bond) de 500 millions d'euros, à échéance 2031, offrant un coupon fixe de 1,125%.



Cette émission servira à financer ou refinancer quatre projets de bureaux en cours de développement, dont deux restructurations : Jean Goujon à Paris 8ème (8.460 m²), IRO à Chatillon (25.600 m²), Silex² à Lyon (30.900 m²) et The Sign à Milan (26.200 m²).



Covivio poursuit ainsi sa stratégie de diversification de ses sources de financements, de baisse du coût de sa dette et d'allongement de sa maturité. Le règlement livraison et l'admission des obligations sur Euronext Paris devraient intervenir le 17 septembre.



