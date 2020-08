Accueil Zone bourse > Actions > Euronext Paris > Covivio COV FR0000064578 COVIVIO (COV) Ajouter à ma liste Rapport Rapport Temps réel Euronext Paris - 06/08 17:35:29 62.9 EUR -1.80% 23:14 COVIVIO : rapport financier semestriel 2020 PU 23/07 COVIVIO : Invest Securities rehausse son objectif de cours CF 22/07 BOURSE DE PARIS : Paris rattrapée par les tensions sino-américaines AW Synthèse Cotations Graphiques Actualités Notations Agenda Société Finances Consensus Révisions Dérivés Fonds Communauté Synthèse Toute l'actualité Communiqués Publications officielles Actualités du secteur Analyses Zonebourse Recommandations des analystes Covivio : rapport financier semestriel 2020 0 06/08/2020 | 23:14 Envoyer par e-mail :

Loyers : 302 M€ au 30 juin 2020 02 Échéancier des loyers et taux d'occupation 03 Répartition des revenus locatifs - part du groupe 05 1.1.4. Taux de charges par activité 06 1.1.5. Cessions : 400 M€ de nouvelles cessions au S1 2020, avec une marge de 15% 06 1.1.6. Investissements : 1,4 Md€ réalisés au S1 2020 (1,2 Md€ PdG) 07 1.1.7. Projets de développement : 8,6 Md€ (6,9 Md€, part du Groupe) 07 1.4.1. Caractéristiques principales de l'endettement 51 1.4.2. Dette par nature 51 1.4.3. Échéance de la dette 52 1.4.4. Profil de couverture 52 1.4.5. Taux d'intérêt moyen de la dette et sensibilité 52 1.4.6. Rapprochement avec les comptes consolidés 53 1.1.8. Patrimoine 12 1.1.9. Liste des principaux actifs 13 1.2. Éléments d'analyse de l'activité 14 1.2.1. Bureaux France 14 1.2.2. Bureaux Italie 20 1.2.3. Bureaux Allemagne 26 1.2.4. Résidentiel Allemagne 31 1.2.5. Hôtels en Europe 37 1.3. Éléments financiers et commentaires 42 Comptes consolidés 42 1.3.1. Périmètre de consolidation 42 1.3.2. Principes comptables 42 1.5. Reporting EPRA 54 1.5.1. Évolution des loyers nets (part du groupe) 54 1.5.2. Actifs de placement - Données locatives 54 1.5.3. Actifs de placement - Valeur du patrimoine 55 1.5.4. Informations sur les baux 56 1.5.5. Taux de rendement net EPRA 56 1.5.6. Ratio de coûts EPRA 57 1.5.7. EPRA Earnings : 192,4 M€ au S1 2020 57 1.5.8. EPRA NAV et EPRA NNNAV 58 1.5.9. Nouvelles métriques EPRA NAV 59 1.5.10. Table de correspondance des indicateurs de performance EPRA 60 1.6. Indicateurs financiers des principales activités 60 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 01 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.1. ÉLÉMENTS D'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ Évolution du périmètre Le principal changement intervenu est l'acquisition de la société allemande Godewind de bureaux, début 2020, détenue à 89,3%. 1.1.1. Loyers : 302 M€au 30 juin 2020 100% PdG Variation Variation Variation (M€) S1 2019 S1 2020 (%) S1 2019 S1 2020 (%) (%) à PC (1) % du CA Bureaux France 130,3 121,0 - 7,1% 115,1 105,7 - 8,2% + 1,0% 35% Paris 42,6 43,7 + 2,6% 40,0 40,8 + 2,1% + 3,1% 13% Grand Paris (hors Paris) 66,2 57,7 - 12,8% 54,4 45,9 - 15,6% - 0,2% 15% Métropoles régionales 14,2 12,9 - 9,1% 13,4 12,1 - 9,7% + 4,6% 4% Autres régions 7,4 6,8 - 7,2% 7,4 6,8 - 7,2% - 11,3% 2% Bureaux Italie 94,5 84,2 - 10,9% 72,9 64,2 - 12,0% + 2,0% 21% Bureaux - hors Telecom Italia 50,4 43,3 - 14,1% 50,4 43,3 - 14,1% + 2,8% 14% Bureaux - Telecom Italia 44,0 40,9 - 7,1% 22,5 20,9 - 7,1% + 0,5% 7% Bureaux Allemagne 5,1 27,3 n.a 3,3 18,4 n.a + 2,8% 6% Berlin 4,1 5,1 + 24,0% 2,7 3,6 + 35,6% + 1,9% 1% Autres villes 1,0 22,2 n.a 0,6 14,8 n.a + 6,8% 5% Allemagne Résidentiel 119,2 122,5 + 2,8% 76,5 78,6 + 2,9% + 2,9% 26% Berlin 58,6 59,5 + 1,6% 37,8 38,5 + 1,7% + 2,3% 13% Dresde & Leipzig 12,0 12,3 + 2,8% 7,6 7,9 + 3,1% + 3,6% 3% Hambourg 7,9 8,1 + 2,3% 5,2 5,3 + 2,3% + 2,6% 2% Rhénanie-du-Nord-Westphalie 40,7 42,6 + 4,6% 25,8 27,0 + 4,6% + 3,8% 9% Hôtels Europe 148,9 73,1 - 50,9% 59,1 28,5 - 51,8% - 50,5% 9% Hôtels en bail 117,7 69,8 - 40,7% 46,1 27,1 - 41,3% - 41,8% 9% France 48,2 26,7 - 44,5% 16,2 8,6 - 47,1% - 47,3% 3% Allemagne 16,8 15,9 - 5,4% 7,1 6,8 - 4,9% - 1,8% 2% Royaume-Uni 22,1 - - 100,0% 9,5 - - 100,0% - 100,0% - Espagne 17,1 15,5 - 9,6% 7,4 6,7 - 9,6% - 9,9% 2% Belgique 7,3 4,8 - 34,3% 3,2 2,1 - 35,1% - 34,5% 1% Autres 6,2 6,9 + 11,1% 2,7 3,0 + 10,5% - 3,4% 1% Hôtels en Murs & Fonds (EBITDA) 31,2 3,3 - 89,3% 13,0 1,4 - 89,3% - 78,0% 0% TOTAL ACTIVITÉS STRATÉGIQUES 497,9 428,2 - 14,0% 326,9 295,4 - 9,6% - 7,6% 98% Non stratégique 15,5 10,4 - 32,8% 11,9 7,0 - 41,5% - 3,5% 2% Commerces Italie 5,9 4,0 - 32,6% 5,9 4,0 - 32,6% - 3,6% 1% Commerces France 6,3 6,1 - 3,3% 2,7 2,6 - 2,3% - 3,2% 1% Autres (France Résidentiel) 3,3 0,3 - 89,6% 3,3 0,3 - 89,6% n.a 0% Chiffre d'affaires total 513,4 438,6 - 14,6% 338,8 302,3 - 10,8% - 7,5% 100% (1) PC : périmètre constant. Les loyers comptabilisés part du Groupe ont diminué de 10,8% sur un an (- 36,5 M€) essentiellement du fait de : de solides résultats enregistrés par les activités Bureaux et Résidentiel, les revenus à périmètre constant ayant progressé de 1,9% (+ 4,6 M€) :

+ 1,0% des revenus Bureaux France, grâce à l'indexation des loyers + 2,0% des revenus Bureaux Italie grâce aux bureaux à Milan, hors Telecom Italia (+ 3,3%) + 2,8% des revenus Bureaux Allemagne (hors acquisition du portefeuille Godewind) + 2,9% en Résidentiel Allemagne, une performance portée par la Rhénanie-du-Nord-Westphalie (+ 3,8%)

pour l'activité Hôtels, les revenus à périmètre constant ont chuté de 50,5% (- 28,7 M€) en raison des éléments suivants :

baisse significative du chiffre d'affaires variable, tant sur les loyers variables (- 67%) que l'EBITDA sur les contrats de management (- 78%) des hôtels situés au Royaume-Uni, loués à IHG, particulièrement affectés par le confinement strict du pays et la levée tardive des restrictions, ce qui devrait donner lieu à l'activation d'une clause d'une sous-performance (MAC) majeure prévue par ce contrat. Covivio a décidé de ne comptabiliser aucun loyer pour ce portefeuille à fin juin 2020 Sur le segment « Autres », les accords conclus avec 8 opérateurs ont permis de limiter la baisse à - 1,9%

02 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité des acquisitions (+ 17,2 M€), notamment sur le segment Bureaux Allemagne (+ 15,0 M€), via l'acquisition de 10 actifs aux termes de l'acquisition de Godewind au premier trimestre 2020

de la livraison de nouveaux actifs (+ 5,3 M€), principalement en France avec 3 projets livrés en 2019 dans de grandes villes françaises et à Milan avec le premier bâtiment du projet The Sign entièrement préloué

des cessions d'actifs : (- 25,1 M€), notamment :

en Bureaux France (- 6,7 M€), la plupart provenant de la cession d'actifs matures dans le Grand Paris en 2019 en Italie (- 10,1 M€), essentiellement via la cession de deux portefeuilles d'actifs mature et non core en 2019

en Résidentiel Allemagne (- 1,2 M€) en Hôtels (- 2,3 M€) avec la cession d'actifs non core en 2019 et 2020 (essentiellement des hôtels B&B) des actifs non stratégiques (- 4,8 M€), essentiellement des commerces en Italie et le reste de notre patrimoine résidentiel en France

des libérations d'actifs destinés à être redéveloppés (- 3,1 M€), à Milan sur un projet engagé dans le QDA et en France dans la perspective d'un redéveloppement résidentiel

d'autres effets (- 6,8 M€), principalement des indemnités de libération anticipée reçues en 2019. 1.1.2. Échéancier des loyers et taux d'occupation 1.1.2.1. Échéancier des loyers annualisés : 7,1 annéesde la durée moyenne des baux Durée résiduelle ferme des baux (1re date de résiliation) Durée résiduelle des baux (années) - PdG 2019 S1 2020 2019 S1 2020 Bureaux France 4,6 4,5 5,4 5,4 Bureaux Italie 7,2 7,1 7,8 7,5 Bureaux Allemagne n.a 5,1 n.a 6,0 Hôtels Europe 13,7 14,7 14,9 16,3 TOTAL ACTIVITÉS STRATÉGIQUES 7,1 7,1 8,0 8,0 Non stratégique 5,2 5,7 6,7 6,7 Total 7,1 7,1 7,9 8,0 La durée moyenne résiduelle ferme des baux est stable à 7,1 années à fin juin 2020. Les principaux changements sont les suivants : l'intégration du portefeuille de Bureaux Allemagne assorti d'une durée ferme des baux de 5,1 années

la compensation des accords conclus avec 8 opérateurs hôteliers, dont la prolongation des baux de 3,9 ans en moyenne (AccorInvest, B&B, NH, Barcelo, MotelOne, MEININGER, Melia, HCI). Par date de 1re option de Par date de (M€) - Part du groupe sortie de bail % du total fin de bail % du total 2020 41 6% 34 5% 2021 53 7% 41 6% 2022 63 9% 48 7% 2023 45 6% 29 4% 2024 26 4% 21 3% 2025 51 7% 49 7% 2026 15 2% 18 3% 2027 30 4% 34 5% 2028 24 3% 42 6% 2029 24 3% 42 6% Au-delà 158 22% 171 24% Total Bureaux et Hôtels en bail 529 73% 529 73% Allemagne Résidentiel 160 22% 160 22% Hôtels en Murs & Fonds 31 4% 31 4% Autres (y compris Résidentiel France) 0,3 0% 0,3 0% TOTAL 721 100% 721 100% Sur les 41 M€ de baux restants arrivant à échéance en 2020, soit 6% du chiffre d'affaires annualisé de Covivio : 1% sont liés à des locataires sans intention de libérer les biens

1,5% sont liés à des actifs à redévelopper au départ des locataires, y compris les 12 200 m 2 du bâtiment Corso Italia dans le QDA de Milan

du bâtiment Corso Italia dans le QDA de Milan 0,5% sont liés à des actifs non core identifiés principalement à des fins de cession 3% sont à gérer dans des emplacements stratégiques :

en France : à Paris intra-muros et dans des quartiers d'affaires attrayants de la 1 re couronne (tels que La Défense) en Italie : dans le QDA de Milan en Allemagne : à Berlin, sur des actifs offrant un potentiel de réversion supérieur à 30% ainsi qu'à Hambourg.

R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 03 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité Sur les 53 M€ de baux restants arrivant à échéance en 2021, soit 7% du chiffre d'affaires annualisé de Covivio : 2,5% sont liés à des actifs à libérer pa Orange à des fins de redéveloppements futurs, essentiellement dans le QDA de Paris 0,5% sont liés à des locataires sans intention de libérer les biens

4% sont liés à d'autres actifs situés dans des emplacements stratégiques tels que la 1 re couronne parisienne, le QDA de Milan ou les principales villes allemandes. 1.1.2.2. Taux d'occupation : 96,1% Taux d'occupation (%) - PdG 2019 S1 2020 Bureaux France 97,1% 95,8% Bureaux Italie 98,7% 97,8% Bureaux Allemagne 97,0% 79,0% Allemagne Résidentiel 98,6% 98,4% Hôtels Europe 100,0% 100,0% TOTAL ACTIVITÉS STRATÉGIQUES 98,3% 96,1% Non stratégique 96,8% 97,8% Total 98,3% 96,1% Le taux d'occupation est établi à 96,1% pour les activités stratégiques compte tenu de l'intégration du portefeuille de Bureaux Allemagne assortis d'un taux d'occupation de 79%. Le patrimoine Bureaux Allemagne est affecté par la résiliation du contrat de bail WeWork à Düsseldorf (21 600 m2 situés sur Herzog-Terrassen) au titre duquel un accord financier mutuel a été conclu. Cette résiliation a une incidence de - 12 points sur le taux d'occupation du segment Bureaux Allemagne. Exclusion faite de l'activité nouvelle du segment Bureaux Allemagne, le taux d'occupation s'établit à 97,5%, soit une baisse de - 0,8 pt par rapport à fin 2019, compte dûment tenu de certaines libérations dans des bureaux français, dont la relocation a été retardée en raison des confinements. 1.1.2.3. Impayés provisionnés S1 2019 S1 2020 En% du loyer En% du loyer (M€) - Part du groupe En M€ (1) quittancé En M€ (1) quittancé Bureaux France 1,0 0,9% 0,8 0,7% Bureaux Italie 1,5 1,8% 4,1 6,0% Résidentiel Allemagne 0,5 0,5% 1,4 1,7% Bureaux Allemagne n.a n.a 0,1 0,9% Hôtels Europe 0,0 0,0% 0,6 2,1% TOTAL 3,0 0,9% 7,0 2,3% (1) Provisions nettes/reprises de provisions. La hausse du nombre de loyers impayés à 2,3% est principalement le fait des commerces en rez-de-chaussée dans les bâtiments de bureaux et résidentiels ainsi que les centres commerciaux non stratégiques en Italie. L'incidence des liquidités sur les avantages accordés s'élève dans l'ensemble à 10 M€. 04 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité 1.1.3. Répartition des revenus locatifs - part du groupe ❚❚ Par principaux locataires Revenus annualisés (1) (M€) - Part du groupe S1 2020 % Orange 62,4 9% Telecom Italia 41,7 6% Accor 33,9 5% Suez 22,6 3% IHG 21,2 3% B&B 13,5 2% Tecnimont 13,5 2% EDF/Enedis 12,7 2% Dassault 12,7 2% Thales 11,4 2% Vinci 10,4 1% NH 8,7 1% Natixis 7,6 1% Creval 6,9 1% Intesa San Paolo 6,2 1% Fastweb 6,2 1% Eiffage 5,9 1% Cisco 5,2 1% Hôtels en bail 22,6 3% Autres locataires < 5 M€ 235,1 33% Résidentiel Allemagne 159,9 22% TOTAL 720,6 100% (1) Le chiffre d'affaires annualisé des hôtels repose sur le chiffre d'affaires 2019. ❚❚ Par activité 6% Bureaux 22% Allemagne 19% Résidentiel Bureaux Allemagne Italie 18% Hôtellerie 33% 2% Bureaux France Non stratégique Covivio appuie sur une solide base locative, avec 91% de grands groupes dans le segment Bureaux, un solide chiffre d'affaires dans le segment Résidentiel Allemagne ainsi que des partenariats avec des opérateurs hôteliers majeurs dans le segment Hôtellerie. En 2020, Covivio a poursuivi sa stratégie de diversification de sa base locative, et ce de manière d'autant plus notable grâce à l'intégration du portefeuille de Bureaux Allemagne nouvellement acquis, qui profite notamment d'une base locative composée à 87% de grands groupes. L'exposition aux trois plus grands locataires est donc tombée à 20%, contre 21% à fin 2019. R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 05 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.1.4. Taux de charges par activité Bureaux Italie Allemagne Bureaux Hôtels Europe Bureaux France (Yc. Commerces) Résidentiel Allemagne (Yc. Commerces) Total (M€) - Part du groupe S1 2020 S1 2020 S1 2020 S1 2020 S1 2020 S1 2019 S1 2020 Loyers 105,7 68,1 82,0 15,1 29,7 325,8 300,9 Charges locatives non récupérées - 7,2 - 6,8 0,1 - 1,2 - 0,8 - 18,8 - 16,2 Charges sur immeubles - 0,9 - 2,2 - 5,9 - 0,5 - 0,1 - 10,3 - 9,7 Charges nettes des créances irrécouvrables - 0,8 - 4,1 - 1,4 - 0,1 - 0,6 - 3,0 - 7,0 REVENUS LOCATIFS NETS 96,8 55,1 74,7 13,3 28,1 293,7 268,0 Taux de charges (1) 6,1% 19,2% 8,8% 12,0% 4,3% 9,0% 10,9% (1) Taux retraité de la Norme IFRIC 21, lissé sur l'année. Le taux de charges (10,9%) a augmenté de 1,9 pt par rapport au premier semestre 2019, principalement du fait : de l'intégration des Bureaux Allemagne qui présente un taux de charges de 12% dû au taux de vacance actuel à fin juin

de l'augmentation de l'impayé de loyers des Commerces en Italie et en France. 1.1.5. Cessions : 400 M€de nouvelles cessions au S1 2020, avec une marge de 15% Cessions (accords Nouvelles Nouveaux Total fin 2019 à Accords cessions accords Total cessions encaisser) fin 2019 à S1 2020 S1 2020 S1 2020 Marge vs réalisées (M€) (1) encaisser (2) (3) = (2) + (3) valeur 2019 Rendement = (1) + (2) Bureaux France 100% 1 54 83 156 239 11,0% 4,7% 84 PdG 1 54 83 156 239 11,0% 4,7% 84 Bureaux Italie 100% 57 15 - 127 127 18,9% 3,6% 57 PdG 56 15 - 111 111 22,4% 3,5% 56 Résidentiel Allemagne 100% 11 1 10 9 19 80,9% 0,9% 21 PdG 7 1 6 6 12 80,7% 0,9% 13 Hôtels Europe 100% 120 13 - 24 24 15,6% 6,5% 120 PdG 47 5 - 11 11 15,6% 6,5% 47 Non stratégiques 100% 23 33 0 59 59 - 0,3% 6,7% 24 (Résidentiel France, PdG 23 33 0 26 26 - 0,4% 6,6% 23 Commerce France et Italie) TOTAL 100% 213 116 94 375 469 13,4% 4,6% 306 PdG 134 108 90 309 400 14,6% 4,4% 224 Covivio a signé de nouvelles cessions et de nouveaux accords pour 400 M€ part du Groupe (469 M€ à 100%), avec une marge moyenne de 14,6% sur les dernières valeurs d'expertise. Covivio a sensiblement accéléré le rythme des contrats de cession conclus au titre des actifs de bureaux matures dont le potentiel de création de valeur a été pleinement extrait : bâtiments et 2017 développés avec succès par Covivio entre 2013

développés avec succès par Covivio entre 2013 90% de création de valeur depuis la livraison de ces actifs, dont 15% de marge à la cession. Dans le détail, les accords de cession incluent : 5 bureaux dans le Grand Paris (Nanterre), de grandes villes françaises (Lyon et Nancy) et Milan : 320 M€ en part du Groupe certaines privatisations dans le segment Résidentiel Allemagne : 12 M€ part du Groupe avec 81% de marge principalement un hôtel en Espagne : 9 M€ part du Groupe

des actifs non core : 30 M€ part du Groupe (46 M€ à 100%) dans des emplacements secondaires en France et en Italie en dehors de Milan

: 30 M€ part du Groupe (46 M€ à 100%) dans des emplacements secondaires en France et en Italie en dehors de Milan des actifs non stratégiques : 26 M€ part du Groupe, essentiellement des magasins Jardiland en France. des actifs matures : 343 M€ part du Groupe (364 M€ à 100%) : 06 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité 1.1.6. Investissements : 1,4 Md€réalisés au S1 2020 (1,2 Md€ PdG) Acquisitions S1 2020 réalisées Capex de développement S1 2020 Acquisitions Acquisitions Rendement (M€) - Droits inclus 100% PdG PdG Capex 100% Capex PdG Bureaux France - - - 100 82 Bureaux Italie - - - 31 31 Bureaux Allemagne 1 215 1 038 3,6% 16 16 Résidentiel Allemagne 11 7 4,2% 24 16 Hôtels Europe - - - 13 6 TOTAL 1 226 1 044 3,6% 196 162 1,4 Md€ (1,2 M€ part du Groupe) d'investissements ont été réalisés au cours du premier semestre 2020 : l'acquisition d'un patrimoine de Bureaux Allemagne pour 1,0 Md€ part du Groupe : 10 bâtiments de bureaux core issus de l'acquisition de Godewind. Le patrimoine totalise

290 000 m 2 situés dans les plus grandes villes allemandes : Francfort, Düsseldorf, Hambourg et Munich. 89% du capital social a été acquis aux termes d'un appel d'offres au premier semestre et la part restante de 11% pourrait être acquise d'ici la fin de l'année. À plein taux d'occupation, le rendement atteint 4,7% Résidentiel Allemagne : acquisition de deux actifs résidentiels en Allemagne (à Berlin et Dresde) d'une valeur de 11 M€. Ces actifs offrent un potentiel de rendement attrayant de 4,2%

Covivio a également investi 196 M€ (162 M€ part du Groupe) dans son pipeline de développement, essentiellement liés à des projets de développement à Paris et Milan et des acquisitions de réserves foncières à Berlin afin d'alimenter le développement futur du Résidentiel et des Bureaux. L'objectif de rendement sur ce pipeline est de 6,0%, et l'objectif de création de valeur est supérieur à 30%. Pour rappel, fin 2019, Covivio a signé un accord pour l'acquisition de 8 hôtels situés à Rome, Venise, Florence, Prague et Budapest pour un montant de 248 M€ part du Groupe, y compris les Capex (573 M€ à 100%). Ce patrimoine d'hôtels de luxe, recensant 1 115 chambres, dont la majorité sont des 5 étoiles situés dans des lieux privilégiés, comporte plusieurs hôtels emblématiques comme le Palazzo Naiadi à Rome, le Carlo IV à Prague, le Plaza à Nice et le NY Palace à Budapest. En parallèle, Covivio et NH Hotel Group ont signé un bail à long terme triple net pour une durée ferme de 15 ans assorti d'un rendement de 4,7%. Initialement prévue pour avril 2020, l'opération a été reportée à septembre 2020 selon les mêmes modalités. 1.1.7. Projets de développement : 8,6 Md€ (6,9 Md€, part du Groupe) 1.1.7.1. Livraisons : 23 000 m2 de bureaux livrés au S1 2020 Deux projets ont été livrés au cours du premier semestre 2020 : le projet The Sign A (9 300 m 2 ) est un actif redéveloppé situé dans le quartier d'affaires de Navigli à Milan, intégralement loué à AON afin d'y héberger son siège social italien la partie restante du projet Corso Ferrucci à Turin (13 700 m 2 ) a été livrée en juin. L'actif est désormais intégralement livré et 90% sont loués à divers locataires, y compris NTT Data qui s'est octroyé 3 400 m 2 au premier semestre 2020. R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 07 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.1.7.2. Projets engagés : 1,8 Md€part du Groupe reloués à 75% sur les 12 prochains mois Au premier semestre 2020, Covivio a poursuivi son effort d'investissement dans l'actuel pipeline en développement engagé qui représente 41 projets dans trois pays européens, plus de 90% à Paris, Berlin et Milan. Ils seront achevés entre 2020 et 2023. La période des confinements s'étalant de mars à juin en France, en Italie et en Allemagne a eu une incidence limitée sur le pipeline : + 3 mois de retard en moyenne et une incidence très marginale sur les coûts (maximum 1%). Le pipeline engagé se compose de : 2,0 Md€ (1,6 Md€ part du Groupe) de Bureaux France et Bureaux Italie

256 M€ (166 M€ part du Groupe) de Résidentiel Allemagne

44 M€ (44 M€ part du Groupe) de projets résidentiels en France, notamment des bureaux à transformer en actifs résidentiels.w €1,8 Mds € 6,6% 51% > 30% coût part du Groupe rendement sur coût pré-loué Création de valeur ciblée Échéancier x € Coût part du Groupe Échéancier x% pré-loué mis à jour 501 M€ 360 M€ 383 M€ 315 M€ 321 M€ 308 M€ 281 M€ 306 M€ 54% 204 M€ 92% 35% 50% 232 M€ 10% 150 M€ 54% 7 M€ S2 2020 S1 2021 S2 2021 S1 2022 S2 2022 S1 2023 12 prochains mois Au-delà de 12 mois Pré-loué à 75% Livraisons essentiellement en 2022 et 2023 11 projets de bureaux dans le Grand Paris et à Milan 10 bâtiments prime et 650 lots résidentiels en Allemagne et 243 lots résidentiels à Berlin dans des emplacements de premier ordre 85 % de projets à Paris intra-muros (QDA et 17e) et Levallois, Lyon, QDA, et Milan (QDA et Symbiosis) Surface (1) Pré-location Budget Total (2) Budget Total (2) Synthèse des projets engagés (m2) (%) (M€, 100%) (M€, PdG) Rendement (3) Bureaux France 256 960 m2 48% 1 642 1 255 5,9% Bureaux Italie 65 100 m2 59% 338 338 6,4% Résidentiel Allemagne 64 800 m2 n.a 256 166 4,8% Résidentiel France 12 300 m2 n.a 44 44 n.a Hôtels Europe 108 chambres 100% 8 2 6,0% TOTAL DES ACTIVITÉS 399 160 M2 POURSUIVIES ET 108 CHAMBRES 51% 2 288 1 804 6,0% Surface à 100%. Y compris foncier et coûts financiers. Rendement sur loyers totaux y compris parkings, restaurants, etc. 08 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité Total des Total des Loyer activités activités cible poursuivies poursuivies Surface (1) (€/m2/ Pré-loué Budget (2) Budget (2) Rendement Projets engagés Localisation Projet (m2) Livraison an) (%) (M€, 100%) (M€, PdG) cible (3) Meudon Ducasse Meudon - Construction 5 100 2020 260 100% 23 23 6,1% Grand Paris Belaïa (QP 50%) Orly - Construction 22 600 2020 198 47% 66 33 > 7% Grand Paris Châtillon - IRO Île-de- Construction 25 600 2020 325 20% 138 138 6,4% France Total livraisons 2020 53 300 34% 227 194 6,6% Flow Montrouge - Construction 23 600 2021 327 100% 115 115 6,6% Grand Paris Gobelins Paris 5e Régénération 4 360 2021 510 100% 50 50 4,3% (Wellio) Silex II (QP 50%) Lyon Régénération 30 900 2021 312 53% 169 85 5,8% (Wellio) Montpellier Bâtiment Montpellier Construction 6 300 2021 224 8% 21 21 6,7% de services Montpellier Orange Montpellier Construction 16 500 2021 165 100% 49 49 6,7% Total livraisons 2021 81 660 81% 404 320 6,1% Jean Goujon Paris 8e Régénération 8 600 2022 n.a 100% 189 189 n.a (Wellio) Paris So Pop (PQ 50%) Paris 17e Régénération 31 300 2022 430 0% 230 115 6,1% N2 (QP 50%) Paris 17e Construction 15 600 2022 575 34% 168 84 4,2% (Wellio) Levallois Alis Levallois - Régénération 19 800 2022 530 0% 210 210 5,0% Grand Paris Bordeaux Jardins de l'Ars Bordeaux Construction 19 200 2023 220 0% 72 72 6,1% DS Extension 2 Vélizy - Régénération- 27 500 2023 325 100% 141 71 > 7% (part de 50%) Grand Paris Extension Total livraisons 2022 122 000 35% 1 011 741 5,5% et au-delà Total Bureaux France 256 960 48% 1 642 1 255 5,9% Symbiosis School Milan Construction 7 900 2020 230 99% 22 22 > 7% Dante 7 Milan Régénération 4 700 2020 560 100% 58 58 4,5% (Wellio) Duca d'Aosta Milan Régénération 2 600 2020 457 100% 13 13 > 7% Total livraisons 2020 15 200 100% 93 93 5,8% The Sign B+C Milan Construction 16 900 2021 280 94% 68 68 > 7% Symbiosis D Milan Construction 18 500 2021 315 35% 91 91 6,8% Unione Milan Régénération 4 500 2021 480 0% 44 44 5,4% Vitae Milan Construction 10 000 2022 315 18% 42 42 6,5% Total livraisons 2021 49 900 45% 245 245 6,6% et au-delà Total Bureaux Italie 65 100 59% 338 338 6,4% Résidentiel Allemagne - livraisons Berlin Construction 13 800 2020 n.a n.a 53 34 4,3% en 2020 Résidentiel 2021 et Allemagne - livraisons Berlin Construction 51 000 n.a n.a 203 132 4,8% au-delà en 2021 et au-delà Total Résidentiel 64 800 n.a 256 166 4,8% Allemagne 2021 et Total Résidentiel France Grand Paris Construction 12 300 au-delà n.a n.a 44 44 n.a B&B Bagnolet (QP 50%) Grand Paris Construction 108 2020 n.a 100% 8 2 6,0% chambres Total Hôtels en Europe 108 100% 8 2 6,0% chambres TOTAL DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 399 160 M2 ET 108 CHAMBRES 51% 2 288 1 804 6,0% Surface à 100%. Y compris foncier et coûts financiers. Rendement sur loyers totaux y compris parkings, restaurants, etc. R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 09 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.1.7.3. Projets engagés : 6 Md€(5 Md€ part du Groupe) Suite à l'analyse de son patrimoine de bureaux en France en 2019, Covivio a renforcé son potentiel de croissance future par un portefeuille de projets de construction et de redéveloppement de 6 Md€ avec une création de valeur cible supérieure à 30%. La valeur potentielle de ces projets sera extraite progressivement sur le court, le moyen et le long termes. Une grande partie de ce pipeline se compose d'immeubles de bureaux obsolètes situés à Paris intra-muros actuellement loués à Orange (1,2 M€). Les projets de bureaux suivants devraient être engagés en 2020/2021 dans des emplacements centraux : Paris QCA Laborde - Paris QDA Anjou - Paris QDA Carnot - Paris QDA 6 200 m² 10 100 m² 11 200 m² Milan Berlin Corso Italia - Milan QDA Alexanderplatz 12 200 m² 60 000 m² Covivio entend en outre poursuivre sa stratégie de développement du segment Résidentiel : près de 235 000 m 2 de projets en Allemagne, afin de doper la croissance future

de projets en Allemagne, afin de doper la croissance future et 120 000 m 2 de bureaux en France identifiés à des fins de transformation en actifs résidentiels. 10 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité Calendrier des Projets Covivio et Nexity Localisation Régions Projet Surface (1) (m2) engagements Laborde Bureaux France Paris QCA France Régénération 6 200 m2 2021 Villeneuve d'Ascq Flers Bureaux France Lille France Construction 22 100 m2 2021 Carnot Bureaux France Paris QCA France Régénération 11 200 m2 2021-2022 Anjou Bureaux France Paris QCA France Régénération 10 100 m2 2021-2022 Opale Bureaux France Meudon - Grand France Construction 37 200 m2 2021-2022 Paris Cité Numérique - Terres Neuves Bureaux France Bordeaux France Construction 9 800 m2 2021-2022 Sous-total projets à court terme 96 600 m2 Provence Bureaux France Paris France Régénération 7 500 m2 2022-2023 Voltaire Bureaux France Paris France Régénération 14 000 m2 2022-2023 Keller Bureaux France Paris France Régénération 3 400 m2 2022-2023 Bobillot Bureaux France Paris France Régénération 3 700 m2 2022-2023 Raspail Bureaux France Paris France Régénération 7 100 m2 2022-2023 Jemmapes Bureaux France Paris France Régénération 11 600 m2 2022-2023 Levallois Pereire Bureaux France Levallois - Grand France Régénération 10 000 m2 2022-2023 Paris Boulogne Molitor Bureaux France Boulogne - Grand France Régénération 4 400 m2 2022-2023 Paris Rueil Lesseps Bureaux France Rueil-Malmaison - France Régénération- 41 700 m2 2022-2023 Grand Paris Extension Extension campus New Vélizy Bureaux France Vélizy - Grand Paris France Construction 14 000 m2 2022-2023 (part de 50%) Sous-total projets à moyen terme 117 400 m2 Cap18 Bureaux France Paris France Construction 90 000 m2 Au-delà de 2024 St-Denis Pleyel Bureaux France Saint-Denis - Grand France Régénération 14 400 m2 Au-delà de 2024 Paris Saint-Ouen/Victor Hugo Bureaux France Saint Ouen - Grand France Régénération 36 600 m2 Au-delà de 2024 Paris 3e extension du campus Dassault Bureaux France Vélizy - Grand Paris France Construction 29 000 m2 Au-delà de 2024 (part de 50%) Silex 3 Bureaux France Lyon France Construction 5 900 m2 Au-delà de 2024 Lyon ibis Part-Dieu - Bureaux Bureaux France Lyon France Régénération 50 000 m2 Au-delà de 2024 (part de 43%) Montpellier Pompignane Bureaux France Montpellier France Construction 72 300 m2 Au-delà de 2024 Toulouse Marquette Bureaux France Toulouse France Régénération 7 500 m2 Au-delà de 2024 Sous-total des projets 305 700 m2 à long terme Total Bureaux France 519 700 m2 Corso Italia Bureaux Italie Milan Italie Régénération 12 200 m2 2020 The Sign D Bureaux Italie Milan Italie Construction 11 500 m2 2021 Symbiosis (autres blocs) Bureaux Italie Milan Italie Construction 77 500 m2 2021 et au-delà Total Bureaux Italie 101 200 m2 Alexanderplatz - Première tour Usage mixte Berlin Allemagne Construction 60 000 m2 2020 Alexanderplatz - Deuxième tour Usage mixte Berlin Allemagne Construction 70 000 m2 Au-delà de 2024 Constructibilité additionnelle Usage mixte France, Royaume-Uni, Europe Construction 50 000 m2 Au-delà de 2024 (patrimoine Hôtels) Allemagne Usage mixte 180 000 m2 Reno Bureaux Berlin Allemagne Régénération 13 100 m2 2020 Allemagne Beagle Bureaux Berlin Allemagne Construction 7 700 m2 2020-2021 Allemagne Sunsquare Bureaux Munich Allemagne Construction 18 000 m2 2021 Allemagne Bureaux Allemagne Berlin Construction 38 800 m2 2020-2021 Logements Extensions & Résidentiel Allemagne (dans le sens de Berlin Allemagne. 235 000 m2 2021 et au-delà l'activité) Constructions logements 2022 et Résidentiel France (dans le sens Grand Paris France Construction 120 000 m2 de l'activité) au-delà TOTAL DES ACTIVITÉS 1 194 700 M2 POURSUIVIES (1) Surface à 100%. R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 11 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.1.8. Patrimoine 1.1.8.1. Valeur du patrimoine : + 1,0% de variation à périmètre constant ❚❚ Valeur du patrimoine Valeur 2019 Valeur Valeur PC (1) Variation Rendement (2) Rendement (2) % du (M€) - Hors droits PdG S1 2020 100% S1 2020 PdG sur 6 mois 2019 S1 2020 patrimoine Bureaux France 5 759 7 120 5 857 + 1,4% 5,1% 5,0% 35% Bureaux Italie 2 976 3 643 2 953 - 0,3% 5,4% 5,3% 17% Bureaux Allemagne 251 1 670 1 381 + 2,6% n.a 3,5% 8% Résidentiel Allemagne 3 962 6 414 4 123 + 4,2% 4,0% 3,9% 24% Hôtels Europe 2 513 6 218 2 392 - 3,1% 5,2% 5,3% 14% TOTAL ACTIVITÉS STRATÉGIQUES 15 477 25 065 16 706 + 1,1% 4,9% 4,7% 99% Non stratégique 211 270 179 - 5,4% 9,1% 10,9% 1% Total 15 688 25 335 16 885 + 1,0% 4,9% 4,7% 100% PC : périmètre constant. Rendement hors projets de développement Le patrimoine a augmenté de 1,2 Md€ à 16,9 Md€ part du Groupe (25,3 Md€ à 100%), du fait essentiellement de l'acquisition du portefeuille de Bureaux en Allemagne. À périmètre constant, Covivio a démontré sa solidité avec une hausse de + 1,0% malgré l'environnement difficile qui s'explique par : la hausse de + 6% alimentée par le développement du pipeline, démontrant une nouvelle fois l'attrait des emplacements choisis par Covivio pour ses projets

+ 4,2% de variation à périmètre constant sur le Résidentiel Allemagne. Toutes les villes allemandes hébergeant le patrimoine résidentiel de Covivio ont affiché une croissance à périmètre constant : à Berlin (+ 2,2%) et ce malgré l'environnement réglementaire contraignant, en Rhénanie- du-Nord-Westphalie, deuxième exposition la plus importante (+ 7,0%), à Dresde & Leipzig (+ 6,8%) et à Hambourg (+ 5,8%)

- 3,1% enregistrés par les Hôtels qui maintiennent le cap raisonnablement bien grâce aux accords locatifs sécurisés avec 8 opérateurs et malgré l'incertitude quant aux flux de trésorerie futurs. 1.1.8.2. Répartition géographique du patrimoine mi-2020 91% dans les métropoles européennes 6% 40% France Europe 18% 36% Italie Allemagne 12 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité 1.1.9. Liste des principaux actifs La valeur des dix principaux actifs représente près de 15% du patrimoine part du Groupe (un niveau stable par rapport à fin 2019). Quote-part Top 10 actifs Lieu Locataires Surface (m2) Covivio CB 21 Tower La Défense (Grand Paris) Suez, Verizon, BRS 68 400 75% Tours Garibaldi Milan Maire Tecnimont, LinkedIn, etc. 44 700 100% Herzogterrassen Düsseldorf NRW Bank, Deutsche Bank, Mitsui 55 700 89% Dassault Campus Vélizy (Grand Paris) Dassault Systèmes 97 000 50% Carré Suffren Paris 15e AON, Institut Français, OCDE 25 200 60% Frankfurt Airport Center (FAC) Francfort Lufthansa, Fraport, Operational Services 48 100 89% Art&Co Paris 12e Wellio, Adova, Bentley, AFD 13 500 100% Zeughaus Hambourg GMG Generalmietgesellschaft 43 500 89% IRO Châtillon Siemens 25 100 100% Jean Goujon Paris 8e Covivio 8 500 100% R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 13 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.2. ÉLÉMENTS D'ANALYSE DE L'ACTIVITÉ Les indicateurs Bureaux France sont présentés à 100% et en part du groupe (PdG). 1.2.1. Bureaux France 1.2.1.1. Incidence du confinement sur le marché des bureaux Le patrimoine de Covivio en Bureaux France de 7,1 Md€ (5,9 Md€ part du Groupe) est situé dans des emplacements stratégiques de Paris, dans les principaux quartiers d'affaires du Grand Paris et dans les centres des grandes Grandes Métropoles Régionales. La demande placée en région parisienne s'établit à 667 500 m 2 , soit une baisse de 39% par rapport au premier semestre 2019. Les actifs nouveaux et restructurés ont fait preuve de davantage de résilience et n'ont accusé un repli que de 18% (229 000 m 2 ).

, soit une baisse de 39% par rapport au premier semestre 2019. Les actifs nouveaux et restructurés ont fait preuve de davantage de résilience et n'ont accusé un repli que de 18% (229 000 m ). Le taux de vacance a progressé à 5,1% (contre 4,9% fin 2019) mais demeure historiquement faible toutes zones confondues. • Les nouveaux espaces disponibles ou restructurés se font rares et représentent moins de 30% de l'offre immédiate de • chaque zone. L'offre future disponibleà fin mars 2020 est en hausse de 9% par rapport à fin septembre 2019, avec 2,4 millions m2 de biens en constructions, dont 38% sont pré-loués : en dehors de La Défense, le taux de prélocation demeure toutefois stable à 45% sur les marchés de Covivio, l'offre future disponible s'inscrit dans une tendance baissière : - 38% à Levallois, - 7% à Paris Nord 17/Clichy/Saint-Ouen et - 15% à Montrouge/ Malakoff/Châtillon.

Les loyers faciaux moyens des espaces nouveaux ou restructurés ont progressé de 3% en moyenne en glissement annuel dans le Grand Paris et les espaces reloués ont noté une plus forte progression (+ 8%). Les loyers prime ont augmenté de 5% d'une année sur l'autre, atteignant un niveau record de 870€ le m 2 /an, et de 4% à La Défense (540€/m 2 ).

/an, et de 4% à La Défense (540€/m ). Au premier semestre 2020, les investissements en Bureaux du Grand Paris ont accusé une baisse (- 32% sur un an) et ont totalisé 6,0 Md€, soit un léger repli par rapport à la moyenne décennale. Les taux de rendement prime (qui ont diminué pour atteindre 2,75 à Paris QCA et 3,5% à Lyon) affichent toujours un écart significatif avec le taux d'emprunt d'État à 10 ans (proche de 0,01% au deuxième trimestre 2020). Au premier semestre 2020, l'activité Bureaux France a été marquée par : une croissance des loyers solide de 1,0% à périmètre constant grâce à l'indexation

une accélération des cessions d'actifs matures avec 239 M€ sécurisés, essentiellement dans le Grand Paris et les Grandes Métropoles Régionales :

le développement ou le redéveloppement d'actifs par Covivio entre 2013 et 2019, offrant une forte création de valeur et confirmant ainsi le succès de la stratégie de développement de Covivio une marge de 11% pour les cessions, témoigne de la qualité du portefeuille de Covivio

la croissance de + 1,4% à périmètre constant sur 6 mois, principalement grâce à la création de valeur générée sur nos projets de développement. Les actifs détenus en quote-part sont les suivants : la Tour CB 21 (détenue à 75%) à La Défense

Carré Suffren (détenu à 60%) à Paris

les campus Eiffage et Dassault à Vélizy (détenus à 50,1% et entièrement consolidés)

les actifs Silex 1 et 2 à Lyon (détenus à 50,1% et entièrement consolidés)

le projet So Pop dans le 17 e arrondissement de Paris (détenu à 50% et entièrement consolidé)

arrondissement de Paris (détenu à 50% et entièrement consolidé) le projet N2 Batignolles dans le 17 e arrondissement de Paris (détenu à 50% et entièrement consolidé)

arrondissement de Paris (détenu à 50% et entièrement consolidé) le campus New Vélizy pour Thales (détenu à 50,1% et comptabilisé selon la méthode de mise en équivalence)

Euromed Center à Marseille (détenu à 50% et comptabilisé selon la méthode de mise en équivalence)

Bordeaux Armagnac (détenu à 34,7% et comptabilisé selon la méthode de mise en équivalence)

Cœur d'Orly dans le Grand Paris (détenu à 50% et comptabilisé selon la méthode de mise en équivalence). Sources : CBRE, JLL, Deloitte, Immostat. 14 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.1.2. Loyers comptabilisés : + 1,0%à périmètre constant Revenus Revenus Revenus Revenus locatifs locatifs locatifs locatifs Variation (%) S1 2019 S1 2019 S1 2020 S1 2020 Variation (%) à PC (1) % des revenus (M€) 100% PdG 100% PdG PdG PdG locatifs Paris Centre Ouest 17,0 17,0 17,3 17,3 1,9% 2,1% 16% Paris Sud 15,5 12,9 16,0 13,2 1,8% 4,6% 12% Paris Nord Est 10,1 10,1 10,4 10,4 3,0% 3,0% 10% Total Paris 42,6 40,0 43,7 40,8 2,1% 3,1% 39% Croissant Ouest et La Défense 35,6 31,8 32,4 28,7 - 9,7% - 1,5% 27% 1re couronne 28,0 20,0 23,5 15,4 - 22,8% 1,8% 15% 2e couronne 2,6 2,6 1,7 1,7 - 32,4% 1,2% 2% Total Île de France 108,7 94,3 101,3 86,7 - 8,1% 1,3% 82% Grandes Métropoles Régionales 14,2 13,4 12,9 12,1 - 9,7% 4,6% 11% Autres régions françaises 7,4 7,4 6,8 6,8 - 7,2% - 11,3% 6% TOTAL 130,3 115,1 121,0 105,7 - 8,2% 1,0% 100% (1) PC : périmètre constant. Globalement, les loyers ont accusé une baisse de 8,2% et s'établissent à 106 M€ part du Groupe (- 9,4 M€) sous les effets combinés : de la progression de + 1,2 M€ des performances locatives assortie d'une croissance de + 1,0% à périmètre constant, essentiellement alimentée par l'effet de l'indexation

d'une hausse de + 2,1 M€ des livraisons réalisées dans des Grandes Métropoles Régionales (Toulouse, Bordeaux, Lille)

d'une baisse de - 2,1 M€ des libérations d'actifs non core destinés au redéveloppement résidentiel ou à la cession au second semestre 2020, essentiellement dans la 1re couronne de Paris d'une baisse de - 6,7 M€ sur des cessions, essentiellement sur des actifs matures dans des régions françaises et la 2 e couronne (principalement le Green Corner à Saint-Denis, Respira à Nanterre et Quatuor dans la région de Lille)

couronne (principalement le Green Corner à Saint-Denis, Respira à Nanterre et Quatuor dans la région de Lille) d'une baisse de - 2,5 M€ due à une indemnité forfaitaire au premier semestre 2019

d'une baisse de - 1,4 M€ liée à d'autres effets. 1.2.1.3. Loyers annualisés : 238 M €en part du Groupe à fin juin 2020 Loyers Loyers Loyers Nombre annualisés annualisés annualisés 2019 S1 2020 S1 2020 En% des (M€) Surface (m2) d'actifs PdG 100% PdG Variation (%) loyers totaux Paris Centre Ouest 123 830 12 35,2 35,5 35,5 0,7% 15% Paris Sud 71 761 8 27,3 32,2 26,6 - 2,5% 11% Paris Nord Est 110 594 6 20,9 20,7 20,7 - 0,9% 9% Total Paris 306 185 26 83,4 88,4 82,8 - 0,7% 35% Croissant Ouest et La Défense 213 335 17 68,1 70,5 62,4 - 8,4% 26% 1re couronne 467 743 21 43,0 70,4 42,9 0,0% 18% 2e couronne 50 020 21 5,2 3,0 3,0 - 41,3% 1% Total Île-de-France 1 037 283 85 199,7 232,3 191,2 - 4,2% 80% Grandes Métropoles Régionales 401 598 48 36,4 46,9 36,5 0,3% 15% Autres régions 188 259 61 12,9 10,6 10,6 - 18,0% 4% TOTAL DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 1 627 140 194 249,0 289,8 238,3 - 4,3% 100% La pondération des emplacements stratégiques demeure inchangée par rapport à 2019. R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 15 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.1.4. Indexation L'effet de l'indexation est de + 2,2 M€ (part du Groupe) sur 6 mois. Sur les baux en cours : 88% des revenus locatifs sont indexés sur l'ILAT (Indice des Loyers du Secteur des Services)

10% sur l'ICC (Indice des Coûts à la Construction)

le solde est indexé sur l'ILC (Indice des Loyers Commerciaux) ou l'IRL (Indices de Référence des Loyers). 1.2.1.5. Activité locative : plus de 46 000 m2 renouvelés ou loués au S1 2020 Loyers Loyers annualisés annualisés S1 2020 S1 2020 Surface (m2) (M€, PdG) (€/m2, 100%) Libérations 19 896 4,1 246 Locations 5 901 1,5 336 Prélocations - - - Renouvellements 40 341 10,4 222 Malgré le confinement, Covivio a poursuivi sa stratégie de location et de renouvellement : 40 340 m 2 ont été renégociés ou renouvelés au premier semestre 2020, dont 18 200 m 2 portant sur des renégociations visant à aider certains locataires à surmonter la crise

ont été renégociés ou renouvelés au premier semestre 2020, dont 18 200 m portant sur des renégociations visant à aider certains locataires à surmonter la crise ces renégociations/renouvellements se sont faites conformément aux précédentes locations IFRS et avec des prolongations de bail de 2,6 ans en moyenne

5 900 m 2 ont été loués durant le premier semestre 2020, principalement à Bordeaux et Paris

ont été loués durant le premier semestre 2020, principalement à Bordeaux et Paris 19 900 m 2 étaient vacants, principalement dans le 18 e arrondissement de Paris (7 640 m 2 ) et à La Défense (6 730 m 2 ). Parmi les principales évolutions, citons les suivantes : les renouvellements d'IBM portant sur deux actifs pour un total de 16 000 m 2 à Montpellier, avec un nouveau bail en ligne avec la précédente location IFRS

à Montpellier, avec un nouveau bail en ligne avec la précédente location IFRS un nouveau bail a été signé dans la Cité du Numérique à Bordeaux avec une compagnie d'assurances (2 000 m 2 , 6 ans) concluant ainsi un loyer facial prime (160 €/m2). Le taux d'occupation atteint désormais les 81% sur cet actif l'activité dans le Carré Suffrentémoigne du succès du plan de rénovation optimisant l'offre de services :

2 nouveaux baux ont été signés pour 9 ans avec des locataires à l'assise financière solide (Equinix et Naval Energies), signant ainsi une hausse de + 8% par rapport aux loyers précédents pour ce bâtiment. Avec ces 2 baux, en plus des 2 autres signés en 2019, la surface libérée par Aon fin 2019 a été intégralement relouée parallèlement, 2 institutions internationales (Institut Français et OCDE) ont renouvelé leur bail, pour respectivement 2 et 3 ans

CB21 à La Défense, où le taux d'occupation demeure élevé à

95% malgré quelques départs :

95% malgré quelques départs : 3 locataires ont quitté les lieux pour un total de 6 700 m 2 Ces surfaces ont été partiellement relouées à fin juin (env. 40%), avec un nouveau bail signé durant ce semestre venant s'ajouter aux 2 autres conclus en 2019 avec une prise d'effet en 2020.

1.2.1.6. Échéancier et taux d'occupation 1.2.1.6.1. Échéances des baux : 4,5 annéesde durée résiduelle ferme des baux Baux Date de fin (1re date de Baux (M€) résiliation) % du total Date de fin % du total 2020 19 8% 17 7% 2021 34 14% 30 13% 2022 41 17% 29 12% 2023 28 12% 16 7% 2024 10 4% 7 3% 2025 40 17% 37 15% 2026 8 3% 8 3% 2027 16 7% 21 9% 2028 8 3% 24 10% 2029 5 2% 19 8% Au-delà 30 13% 32 13% TOTAL 238 100% 238 100% La durée résiduelle ferme des baux est stable par rapport par à la clôture de l'exercice 2019. 16 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité Sur les 19 M€ de baux restants arrivant à échéance en 2020, soit 8% des loyers de bureaux en France (et 2,7% du chiffre d'affaires annualisé de Covivio) : 2% sont liés à des locataires sans intention de libérer les biens

1,5% sont liés à des actifs concernés par un programme de redéveloppement, notamment l'actif Flers à Lille, qui sera libéré par Orange en vue d'un redéveloppement en un bâtiment haut de gamme

0,5% sont liés à des actifs non core qui doivent être cédés 4% seront maîtrisés, essentiellement liés à des actifs situés à Paris et La Défense. Sur les 34 M€ de baux restants arrivant à échéance en 2021, soit 14% des loyers de bureaux en France (et 4,8% du chiffre d'affaires de Covivio) : 10% sont liés à Orange, y compris 3 actifs à Paris avec restructuration ou redéveloppement à lancer en 2021

4% sont liés à des actifs core , essentiellement à Paris et La Défense. 1.2.1.6.2. Taux d'occupation : un niveau élevé de 95,8% (%) 2019 S1 2020 Paris Centre Ouest 99,5% 99,5% Paris Sud 100,0% 98,8% Paris Nord Est 96,6% 95,3% Total Paris 98,9% 98,2% Croissant Ouest et La Défense 96,6% 93,5% 1re couronne 98,2% 98,4% 2e couronne 91,6% 86,5% Total Île de France 97,8% 96,4% Grandes Métropoles Régionales 96,2% 96,4% Autres régions françaises 89,2% 84,6% TOTAL 97,1% 95,8% Le taux d'occupation demeure élevé à 95,8% malgré un marché locatif éprouvé en raison du confinement. Ce taux est resté supérieur à 95% depuis 2010, ce qui témoigne du très bon profil de risque locatif sur le long terme. Le léger déclin (- 1,3 pts) résulte de libérations à Paris et La Défense, où des surfaces ont été en partie relouées malgré le ralentissement du marché de la location, et à des actifs non core dans des emplacements secondaires. 1.2.1.7. Impayés provisionnés (M€) S1 2019 S1 2020 En% du loyer quittance 0,9% 0,7% En valeur (1) 1,0 0,8 (1) Provision nette/reprises de provisions Le niveau des loyers impayés reste limité malgré la crise du COVID, et ce grâce à la solide exposition de Covivio aux grands groupes. Le niveau est inférieur à celui du premier semestre 2019 en raison de la faillite du locataire d'un actif à Boulogne. 1.2.1.8. Cessions et accords de cessions : 239 M €sécurisés au premier semestre 2020 239 M€ sécurisés | + 11 % de marge | 5,3 % de rendement 83 M€ Cessions réalisées 156 M€ Accords de cession Nanterre Respiro dans Actifs core dans des métropoles le Croissant Ouest (11 170 m²) européennes et actifs non core R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 17 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité Au premier semestre 2020, Covivio a obtenu 239 M€ de cessions et de contrats de cession avec une marge globale de + 11% (par rapport à la valeur d'expertise de fin 2019) : 230 M€ de cessions sécurisées liées à des actifs matures dont Covivio a réalisé le développement ou le redéveloppement entre 2013 et 2017 :

un immeuble de bureaux de 11 170 m 2 à Nanterre (Grand Paris), livré en 2015 avec un rendement de 7% sur

les coûts, et vendu à un rendement de 4,8% (en ligne avec la valeur d'expertise) • trois actifs situés dans des grandes villes régionales, loués à des partenaires de longue date de Covivio et bénéficiant de baux de longue durée. Le groupe a augmenté la marge de + 18% par rapport à la valeur de fin 2019

9 M€ d'actif non core dans la première couronne et les régions françaises, dont 4 M€ réalisés et 5 M€ sous contrat. 1.2.1.9. Actifs en développement : 4,9 Md€de projets (4,3 Md part du Groupe) Les projets de développement sont l'un des moteurs de croissance de la rentabilité. Ils permettent également d'améliorer la qualité du patrimoine, à la fois en termes d'emplacements et de standards élevés des actifs livrés. 1.2.1.9.1. Projets livrés Aucune livraison n'a été faite au premier semestre 2020. 1.2.1.9.2. Projets engagés : 1,6 Md€de projets (1,3 Md€ part du Groupe) Actuellement, 14 projets sont en cours, 80% se situant dans Paris ou le Grand Paris. Ils représentant 256 960 m2 de bureaux. Pour rappel, la prélocation de 11 projets de bureaux en France et en Italie à livrer dans les 12 prochains mois avoisine les 75%. En ce compris 7 actifs du segment Bureaux France : 2 projets dans le quartier d'affaires de Montrouge/Malakoff/Châtillon : Flow, le futur siège social d'Edvance, filiale d'EDF, entièrement pré-loué, et IRO, 25 600 m 2 de bureaux pré-loués à 20% à Siemens.

1 projet à Paris : Gobelins, 4 360 m 2 de bureaux dédiés aux espaces de bureaux flexibles avec Wellio.

Gobelins, 4 360 m de bureaux dédiés aux espaces de bureaux flexibles avec Wellio. 2 autres projets dans le Grand Paris : Meudon Ducasse, un actif de 5 100 m 2 entièrement pré-loué et Cœur d'Orly Belaia (détenu à 50%) et pré-loué à 48% à ADP.

Meudon Ducasse, un actif de 5 100 m entièrement pré-loué et Cœur d'Orly Belaia (détenu à 50%) et pré-loué à 48% à ADP. 2 projets à Montpellier, dans le quartier des affaires de Pompignane : un projet clé en main de 16 500 m 2 pour Orange et un immeuble de service qui fera partie du futur pôle commercial dans la zone. Les livraisons au-delà des 12 prochains mois portent principalement sur des projets pour 2022 et 2023. Les principaux projets comprennent : • Paris So Pop - 31 300 m2 : Le projet se trouve dans un quartier d'affaires en plein développement, situé au nord de Paris, dans le 17e arrondissement (emplacement du nouveau TGI de Paris, nouvelles stations de la ligne de métro n° 14). • Levallois Alis - 19 800 m2 : projet de redéveloppement intégral de bureaux pour en faire un actif prime, dans le quartier des affaires bien établi de Levallois, non loin de la station de métro de la ligne n°3 . • Extension du campus DS - 27 500 m2 : le deuxième projet d'extension du campus Dassault Systèmes à Vélizy qui sera livré en 2023. Pour le détail de chaque projet engagé, voir le tableau récapitulatif page 21 du présent document. 18 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.1.10. Valorisation du patrimoine 1.2.1.10.1. Évolution de la valeur patrimoniale : progression de + 98 M €part du Groupe sur le premier semestre 2020 Évolution Variation du Valeur (M€) - Droits inclus, part du groupe Valeur 2019 Acquisitions Investissements Cessions valeur Franchise Transfert périmètre S1 2020 Actifs en exploitation 4 781 - 9 - 82 3 1 - 2 - 4 710 Actifs en cours de développement 978 - 93 - 3 77 - 2 - 1 147 TOTAL 5 759 - 101 - 84 80 1 - - 5 857 La valeur du patrimoine a augmenté de 98 M€ depuis la fin 2019 : une croissance de + 80 M€ à périmètre constant

+ 101 M€ investis dans des projets de développement (+ 93 M€ et des travaux d'amélioration sur des actifs en exploitation (+ 9 M€)

- 84 M€ de cessions qui ont permis à Covivio de cristalliser la valeur d'actifs matures et de financer les investissements sur les projets en développement. 1.2.1.10.2. Évolution du patrimoine à périmètre constant + 1,4% Valeur Valeur Valeur Variation Valeur 2019 2019 S1 2020 S1 2020 (%) du PC (1) Rendement (2) Rendement (2) (M€) - Hors droits 100% PdG 100% PdG sur 6 mois 2019 S1 2020 % du total Paris Centre Ouest 1 312 1 197 1 388 1 249 3,2% 3,8% 3,7% 21% Paris Sud 834 690 851 704 1,1% 4,2% 4,1% 12% Paris Nord Est 412 412 412 412 0,1% 5,1% 5,0% 7% Total Paris 2 558 2 298 2 651 2 366 2,0% 4,2% 4,1% 40% Croissant Ouest et La Défense 1 590 1 429 1 502 1 345 - 0,7% 5,3% 5,2% 23% 1re couronne 1 599 1 100 1 695 1 184 3,1% 5,7% 5,7% 20% 2e couronne 54 54 53 53 - 1,1% 9,6% 5,7% 1% Total Île de France 5 801 4 881 5 902 4 948 1,5% 4,9% 4,8% 84% Grandes Métropoles Régionales 1 044 741 1 086 777 1,0% 5,8% 5,7% 13% Autres régions françaises 137 137 132 132 0,2% 9,4% 8,0% 2% TOTAL 6 982 5 759 7 120 5 857 1,4% 5,1% 5,0% 100% PC : périmètre constant. Rendements hors projets en cours de développement. Les valeurs patrimoniales ont augmenté de 1,4% sur le semestre, périmètre constant, illustrant encore un peu plus le profil sécurisé du segment Bureaux France, qui se compose : d'actifs en développement dynamique à fort potentiel de création de valeur (+ 8,3%) qui s'explique par leur emplacement attrayant et de premier plan. Ces emplacements ont entraîné un fort rattrapage en termes de valeur du capital, confirmant le potentiel de certains des emplacements les plus prometteurs du Grand Paris (Levallois, Châtillon, Montrouge, Paris 17e/Saint-Ouen) d'un portefeuille core résilient assorti d'une valeur des actifs stable (+ 0,4%) même en périodes de difficultés économiques (env. 5 ans de WALL et un taux d'occupation élevé) mais aussi de la cession garantie de 3 actifs prime. 1.2.1.11. Segmentation stratégique du patrimoine Le patrimoine core constitué d'actifs résilients offrant des revenus pérennes est le socle stratégique du patrimoine. Les actifs matures peuvent être cédés de manière opportuniste dans des proportions maîtrisées. Cela permet de libérer des ressources qui peuvent être réinvesties dans des opérations à création de valeur, comme les projets de développement ou la réalisation de nouveaux investissements.

constitué d'actifs résilients offrant des revenus pérennes est le socle stratégique du patrimoine. Les actifs matures peuvent être cédés de manière opportuniste dans des proportions maîtrisées. Cela permet de libérer des ressources qui peuvent être réinvesties dans des opérations à création de valeur, comme les projets de développement ou la réalisation de nouveaux investissements. Le patrimoine « en développement » est constitué d'actifs faisant l'objet d'un projet de développement. Ces actifs ont vocation à devenir core une fois livrés. Ils concernent :

• des projets engagés (expertisés)

• des réserves foncières éventuellement expertisées

• les projets « gérés » libérés pour développement à court moyen/terme (faisant l'objet d'une valorisation en interne). Les actifs non core forment un patrimoine constituant une poche de rendement moyen supérieure à l'ensemble du patrimoine Bureaux, avec une faible taille unitaire d'actifs et une liquidité sur les marchés locaux permettant d'envisager leur cession progressive. R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 19 1 Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité Actifs en Patrimoine Patrimoine core développement non core Total Nombre d'actifs 76 46 72 194 Valeurs hors Droits PdG (M€) 4 569 1 147 141 5 857 Revenus locatifs annaulisés 224 4 11 238 Rendement(1) 4,9% - 7,7% 5,0% Durée résiduelle ferme des baux (années) 4,6 0,6 2,1 4,5 Taux d'occupation 96,6% n.a 81,0% 95,8% (1) Rendement hors projets de développement. Les actifs core représentent 78% du patrimoine (part du Groupe) en juin 2020.

représentent 78% du patrimoine (part du Groupe) en juin 2020. La valeur du patrimoine d'actifs en développement a fortement augmenté depuis le premier semestre 2019 et représente à présent 20% du patrimoine total, y compris 2% de développement résidentiel. Les actifs non core représentent désormais 2% du patrimoine du fait des cessions réalisées dans les régions françaises et en 2 e couronne. 1.2.2. Bureaux Italie 1.2.2.1. Le marché des Bureaux en Italie témoigne d'une grande résilience La stratégie de Covivio en Italie est centrée sur Milan, où se concentrent les acquisitions et développements du Groupe. À fin juin 2020, le Groupe détient un patrimoine de bureaux de 3,6 Md€ (3,0 Md€ part du Groupe). Le marché de la location de bureaux à Milan ainsi que le marché des investissements ont fait preuve de résilience au premier semestre 2020 : la demande placée pour des bureaux à Milan s'établissait à 160 000 m 2 à fin juin 2020, soit une baisse de - 30% en glissement annuel mais s'est établie dans le sillage de la moyenne nominale à 10 ans le taux de vacance en centre-ville et dans le semi-centre de Milan reste stable à 4,2%, mais diminue à 1,7% pour les actifs de Grade A (- 20 bps depuis fin 2019)

centre-ville et dans le semi-centre de Milan reste stable à 4,2%, mais diminue à 1,7% pour les actifs de Grade A (- 20 bps depuis fin 2019) les loyers prime demeurent stables, à 600€/m 2 dans le QDA

dans le QDA le volume des investissements totaux à Milan a atteint près de 1,3 Md€, soit une hausse de 6,7% par rapport au premier semestre 2019 (1,2 Md€). Les rendements prime à Milan restent stables, à 3,3%, et les investisseurs ont privilégié les actifs core . Loyer prime et taux de vacance par sous-marchés à Milan Semi-centre Périphérie Loyer prime 415 €/m² Loyer prime 290 €/m² Taux de vacance sur la catégorie A de 1,2% Taux de vacance sur la catégorie A de 0,4% Aéroport de Linate QCA Loyer prime 600 €/m² Taux de vacance sur la catégorie A de 2,8% Centre Loyer prime 500 €/m² Taux de vacance sur la catégorie A de 0,9% 20 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité Au premier semestre 2020, les activités de Covivio ont été marquées par : une bonne croissance des loyers à périmètre constant (+ 2,0%)

un rythme de cessions soutenu, en ligne avec la stratégie de Covivio centrée sur Milan et cristallisant la création de valeur réalisée sur les actifs matures, avec 111 M€ de contrats de cession basés principalement à Milan et une marge de 22% la livraison du premier bâtiment du projet Sign, un projet de redéveloppement de 9 300 m 2 à Milan, qui avait intégralement été préloué en 2019 à AON, le partenaire à long terme de Covivio. 1.2.2.2. Loyers comptabilisés : + 2,0%de croissance à périmètre constant Revenus Revenus Revenus Revenus locatifs locatifs locatifs locatifs S1 2019 S1 2019 S1 2020 S1 2020 Variation (%) (M€) 100% PdG 100% PdG Variation (%) à PC (1) % du total Bureaux - hors Telecom Italia 49,1 49,1 43,3 43,3 - 11,8% 2,8% 51% dont Milan 41,9 41,9 34,6 34,6 - 17,3% 3,3% 41% Bureaux - Telecom Italia 44,0 22,5 40,9 20,9 - 7,1% 0,5% 49% Actifs en développement 1,3 1,3 n.a n.a n.a n.a n.a TOTAL 94,5 72,9 84,2 64,2 - 12,0% 2,0% 100% (1) PC : périmètre constant. Le portefeuille a signé une belle performance en termes locatifs, avec une croissance de + 2,0% des loyers à PC. Globalement, les revenus locatifs ont diminué de 8,7 Md€ par rapport au premier semestre 2019 sous les effets combinés : de la cession d'actifs non core principalement en 2019 (- 10,1 M€)

principalement en 2019 (- 10,1 M€) de l'augmentation à périmètre constant des loyers de + 2,01% (+ 1,2 M€) grâce à la performance des bureaux de Milan (+ 3,3%) des acquisitions réalisées en 2019 (+ 0,2 M€) ainsi que des livraisons (+ 2,1 M€, y compris l'immeuble The Sign Building A, à Milan)

des libérations pour développement (- 1,2 M€), principalement sur Via Unione à Milan, QDA

de la rupture prématurée d'un bail commercial sur Via Dante, dans l'un des quartiers les plus recherchés de Milan (- 1,0 M€). 1.2.2.3. Loyers annualisés : 137,0 M €en part du groupe Loyers Loyers Loyers annualisés annualisés annualisés Nombre 2019 S1 2020 S1 2020 (M€) Surface (m2) d'actifs PdG 100% PdG Variation (%) % du total Bureaux - hors Telecom Italia 374 198 57 91,6 95,3 95,3 4,0% 70% Bureaux - Telecom Italia 902 609 126 45,1 81,8 41,7 - 7,4% 30% Actifs en développement 158 305 10 2,9 n.a n.a n.a n.a TOTAL 1 435 113 193 139,6 177,1 137,0 - 1,8% 100% Loyers Loyers Loyers annualisés annualisés annualisés Nombre 2019 S1 2020 S1 2020 (M€) Surface (m2) d'actifs PdG 100% PdG Variation (%) % du total Milan 514 585 53 83,2 91,8 84,7 1,8% 62% Rome 68 058 12 4,7 8,7 4,7 0,0% 3% Turin 100 778 9 6,3 8,9 7,1 12,6% 5% Nord de l'Italie (autres villes) 443 305 69 29,9 41,5 26,3 - 11,8% 19% Autres 308 386 50 15,5 26,3 14,2 - 8,4% 10% TOTAL 1 435 113 193 139,6 177,1 137,0 - 1,8% 100% Les loyers annualisés ont reculé de 1,8%, principalement en raison de la libération d'actifs non core en dehors de Milan. 1.2.2.4. Indexation L'indexation annuelle des loyers est généralement calculée en appliquant l'augmentation de l'Indice des Prix à la Consommation (IPC) à chaque date anniversaire de la signature de l'accord. Au courant du premier semestre 2020, la variation moyenne mensuelle de l'IPC était de + 0%. R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 21 1 Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.2.5. Activité locative Loyers Loyers annualisés annualisés S1 2020 S1 2020 (100%, (M€) Surface (m2) PdG €/m2) Libérations 2 248 2,0 897 Prélocations sur portefeuille en gestion 915 0,6 644 Prélocations sur portefeuille en développement 6 420 1,0 152 Renouvellements 20 571 7,1 346 Au premier semestre 2020, un nouvel accord portant sur une surface de près de 8 000 m2 a été signé : 6 420 m 2 ont été loués sur Corso Ferrucci à Turin

ont été loués sur Corso Ferrucci à Turin 1 567 m 2 ont été loués ou renouvelés dans Milan. 2 250 m2 ont été libérés au courant du premier semestre 2020 dans des emplacements centraux de Milan : près de 930 m 2 sont liés au départ d'un locataire à Milan, sur Via Dante, l'une des artères commerçantes les plus recherchées de Milan 1 290 m 2 concernent le départ de locataires dans des actifs à Milan, y compris Via Dell Unione (déjà reloué). En outre, 10 baux ont été renégociés (20 000 m2) dans le contexte de la pandémie de COVID. Des loyers à titre gracieux ont été consentis pendant la durée du confinement contre des extensions de bail (jusqu'à 3 ans). Grâce à ces extensions de bail, les renégociations ont eu une incidence légèrement positive sur les loyers IFRS (+ 0,2%). 1.2.2.6. Échéancier des baux et taux d'occupation 1.2.2.6.1. Échéances des baux : 7,1 annéesde durée moyenne ferme des baux Baux Date de fin (1re date de Baux (M€) - Part du groupe résiliation) % du total Date de fin % du total 2020 13 9% 10 7% 2021 10 8% 5 4% 2022 13 10% 15 11% 2023 6 4% 6 4% 2024 5 4% 7 5% 2025 4 3% 4 3% 2026 4 3% 8 6% 2027 9 6% 9 7% 2028 16 12% 15 11% 2029 4 3% 4 3% Au-delà 52 38% 55 40% TOTAL 137 100% 137 100% La durée résiduelle ferme des baux reste stable et élevée à 7,1 ans. En 2020, les 12,8 M€ de baux arrivant à échéance (9% sur le segment Bureaux Italie/1,8% du chiffre d'affaires annualisé de Covivio) incluent : 5% portant sur des actifs à redévelopper essentiellement dans le QDA de Milan (Corso Italia)

2% liés principalement à l'option de résiliation que le locataire n'exercera pas 2% Milan. portant sur des actifs à gérer et liés à des actifs core à En 2021, les 10,4 M€ de baux arrivant à échéance (8% sur le segment Bureaux Italie, 1,4% du chiffre d'affaires de Covivio) incluent : 6% liés à des actifs core dans le QDA de Milan

dans le QDA de Milan 2% liés à des actifs non core . 22 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.2.6.2. Taux d'occupation : un niveau élevé de 98% (%) 2019 S1 2020 Bureaux - hors Telecom Italia 98,1% 96,8% Bureaux - Telecom Italia 100,0% 100,0% TOTAL 98,7% 97,8% Le taux d'occupation des actifs du segment Bureaux - hors Telecom Italia a chuté et s'établit à 96,8% (- 1,3 pt par rapport à fin 2019) principalement en raison du départ du locataire d'un commerce à Milan, sur Via Dante, une localisation qui bénéficie d'un emplacement dans l'une des artères commerçantes les plus prisées de Milan. 1.2.2.7. Impayés provisionnés (M€) S1 2019 S1 2020 En% du loyer quittance PdG 1,8% 3,8% En valeur (1) 1,5 2,6 (1) Provision nette/reprises de provisions. La majeure partie des provisions est liée à des locataires situés sur de grandes artères commerçantes confrontés à un environnement commercial difficile dû à la pandémie. Des différés de paiement ou loyers offerts ont été convenus avec 50% des locataires (habituellement en échange d'extensions de bail) et des négociations sont actuellement en cours avec le reste d'entre eux. 1.2.2.8. Accords de cessions : 111 M €garantis pendant le premier semestre 2020 Cessions (accords Nouvelles Nouveaux à fin 2019 Accords à cessions accords Total cessions encaissés) fin 2019 à S1 2020 S1 2020 Total S1 2020 Marge vs réalisées (M€) - 100% (1) encaisser (2) (3) = (2) + (3) valeur 2019 Rendement = (1) + (2) Milan 39 - - 94 94 27% 3,3% 39 Rome - - - - - - - - Autre 19 15 - 33 33 0% 4,5% 19 TOTAL 100% 57 15 - 127 127 19% 3,6% 57 TOTAL PDG 56 15 - 111 111 22% 3,5% 56 Au S1 2020, Covivio a sécurisé 111 M€ de nouveaux contrats de cession en part du groupe. Les cessions d'actifs non core situés en dehors de Milan sont en ligne avec la stratégie de Covivio centrée sur la ville elle-même. De plus, Covivio tire pleinement parti du potentiel de rotation d'actifs que lui offre le dynamisme de Milan en cédant des actifs matures : Covivio démontre ainsi sa connaissance approfondie du redéveloppement, mais aussi sa capacité à attirer des locataires de qualité et à bâtir un portefeuille core unique la progression de + 27% de la marge (qui repose sur l'évaluation de fin 2019) illustrent le dynamisme du marché milanais et l'appétit des investisseurs pour des actifs core dans des locations prime. 1.2.2.9. Projets de développement : 0,8 Md€de projets (0,8 Md€ part du Groupe) Covivio dispose d'un pipeline d'environ 0,8 Md€ en Italie, concentré sur Milan, et fait face à une forte demande en termes d'espaces nouveaux et réaménagés. Le Groupe a renforcé sa capacité de développement depuis 2015, avec sept projets engagés à fin juin 2020, qui viendront alimenter la croissance du Groupe dans les années à venir. 1.2.2.9.1. Projets livrés Deux projets ont été livrés au cours du premier semestre 2020 : The Sign - bâtiment A à Milan (9 300 m 2 ) : le premier bâtiment du projet de redéveloppement situé Via Schievano à Milan, entièrement loué à Aon et son siège italien.

le premier bâtiment du projet de redéveloppement situé Via Schievano à Milan, entièrement loué à Aon et son siège italien. La partie restante du projet Corso Ferrucci à Turin (13 700 m 2 ) a été livrée en juin. L'actif est désormais intégralement livré et 90% sont loués à plusieurs locataires, y compris NTT Data qui a pris à bail 3 400 m 2 au premier semestre 2020. R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 23 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.2.9.2. Projets engagés : 338 M € Pour plus de détails sur les projets engagés, voir page 9 du présent document. 65 100 m2 sont en cours de construction à Milan, avec 7 projets dans le QDA de Milan et les zones Symbiosis et Schievano. Grâce à la qualité des emplacements et des bâtiments, le ratio de prélocation est proche de 100% pour les projets à livrer dans les 12 prochains mois et de 59% globalement. Ces projets incluent : • Symbiosis D - 18 500 m2 : troisième bâtiment du projet Symbiosis prévu pour 2021, préloué à 35% au futur siège italien de Boehringer Ingelheim • Symbiosis School - 7 900 m2 : un bâtiment de NACE Schools, l'un des six plus grands groupes d'établissements scolaires internationaux privés au monde • The Sign B&C - 16 900 m2 : projet de redéveloppement sur Via Schievano, aux confins sud-ouest du centre de Milan, dans le quartier d'affaires Navigli, entièrement préloué à NTT Data pour y accueillir leur siège social italien • Via Dante - 4 700 m2 : rénovation d'un immeuble phare près de Piazza Duomo pour y héberger le premier espace de coworking flexible « Flexspace » à Milan • Reinventing Cities - 10 000 m2 : vainqueur du concours Reinventing Cities avec le projet « VITAE », un prestigieux appel d'offres international pour la réhabilitation urbaine et environnementale. 24 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.2.10. Valorisation du patrimoine 1.2.2.10.1. Évolution de la valeur patrimoniale Variation Valeur (M€) - Part du groupe, hors droits Valeur 2019 Investissements Cessions valeur Transfert 30/06/2020 Bureaux - hors Telecom Italia 1 823 5 - 53 - 7 130 1 898 Bureaux - Telecom Italia 721 - - 2 - 2 - 718 Actifs en développement 432 35 - - 0 - 130 337 TOTAL ACTIVITÉS STRATÉGIQUES 2 976 41 - 54 - 9 0 2 953 La valeur du patrimoine est stable, à 3,0 M€ (part du Groupe) à fin juin 2020. Les cessions et la modeste hausse de la valeur à périmètre constant sont partiellement compensées par les investissements à hauteur de 41 M€, principalement dévolus au pipeline d'actifs en développement. 1.2.2.10.2. Patrimoine à Milan : près de 90%du portefeuille hors Telecom Italia Valeur Valeur Valeur 2019 S1 2020 S1 2020 Variation Rendement (2) Rendement (2) (M€) - Hors droits PdG 100% PdG à PC (1) 2019 H1 2020 % du total Bureaux - hors Telecom Italia 1 823 1 898 1 898 - 0,4% 5,0% 5,1% 64% Bureaux - Telecom Italia 721 1 407 718 - 0,3% 6,2% 5,8% 24% Actifs en développement 432 337 337 0,0% n.a n.a 11% TOTAL 2 976 3 643 2 953 - 0,3% 5,4% 5,3% 100% PC : périmètre constant. Rendement hors projets de développement. Valeur Valeur Valeur 2019 S1 2020 S1 2020 Variation (%) Rendement (2) Rendement (2) (M€) - Hors droits PdG 100% PdG à PC1 2019 S1 2020 % du total Milan 2 140 2 302 2 151 0,5% 4,6% 4,7% 72,8% Turin 125 151 125 - 1,8% 8,5% 6,3% 4,2% Rome 96 179 95 - 0,1% 4,9% 4,9% 3,2% Nord de l'Italie 410 619 378 - 4,1% 7,4% 7,1% 12,8% Autres 205 391 204 - 0,4% 7,3% 6,7% 6,9% TOTAL 2 976 3 643 2 953 - 0,3% 5,4% 5,3% 100% PC : périmètre constant. Rendement hors projets de développement. Les Bureaux Italie représentent quasiment 90% du patrimoine, hors Telecom Italia, soit un niveau stable par rapport à fin 2019. La part importante représentée par la ville de Milan est conforme à la stratégie de Covivio consistant à cibler la ville. Alors que la valeur patrimoniale totale de Milan n'a que modestement crû (+ 0,5%), les fondamentaux demeurent sains :

les Bureaux Italie hors Telecom Italia ont une nouvelle fois prouvé leur dynamisme et confirmé leur vigoureuse résilience (+ 1,1% de hausse à périmètre constant)

les valeurs à Milan ont légèrement été affectées par la performance des boutiques de détail physiques (- 2,5%).

Telecom Italia a une nouvelle fois fait preuve de stabilité (- 0,3%) en s'appuyant notamment sur ses solides fondamentaux :

11 années de bail moyen 100% d'occupation.

Les actifs de bureaux non core (en dehors de Milan) ont souffert sur le semestre (- 2,4%). Covivio concentre de ce fait une nouvelle fois ses efforts sur la cession de ces actifs non core . R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 25 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.3. Bureaux Allemagne Depuis 2019, Covivio a renforcé sa présence sur le segment Bureaux Allemagne, en capitalisant sur sa plateforme existante d'équipes implantées localement, associée à 200 M€ d'actifs existants à Berlin et un projet de développement phare sur Alexanderplatz. Trois acquisitions ont été réalisées à Berlin fin 2019 et Covivio a accéléré sa stratégie début 2020 par l'acquisition de 10 actifs de bureaux situés à Francfort, Düsseldorf, Hambourg et Munich aux termes de l'appel d'offres et du retrait de la cote de Godewind Immobilien AG (rebaptisé Covivio Office AG). L'acquisition, annoncée le 13 février, a été finalisée le 14 mai aux termes du retrait de la cote de la société. À ce jour, Covivio détient 89,3% du capital social tandis qu'une option de vente de 10% à des actionnaires externes a été accordée. Covivio s'enorgueillit à ce jour d'une solide plateforme de bureaux allemands composée de 27 actifs d'une valeur de 1,7 Md€ (1,4 Md€ part du Groupe), situés dans les 5 principales villes d'Allemagne (Berlin, Francfort, Düsseldorf, Hambourg et Munich). 1.2.3.1. Marché des Bureaux allemands : solides fondamentaux dans les 7 principales villes (1) La demande placée sur les sept principaux marchés allemands a chuté de 33% au premier semestre 2020 en glissement annuel, à 1,3 million de m 2 . Dans l'ensemble des sept villes, la tendance a été négative pour ce semestre : Berlin (- 15%), Hambourg (- 45%) et Munich (- 23%).

. Dans l'ensemble des sept villes, la tendance a été négative pour ce semestre : Berlin (- 15%), Hambourg (- 45%) et Munich (- 23%). L'offre immédiate demeure limitée avec un taux de vacance de 3,1%, après une légère hausse par rapport à 2019 (+ 0,2 pt).

L'offre future est également très limitée avec environ 5 millions de m 2 en construction jusqu'à 2022 :

en construction jusqu'à 2022 : le taux de prélocation demeure élevé à 60%, et 80% pour le reste des livraisons 2020 par conséquent, l'espace futur disponible jusqu'en 2022 ne représente que 2% du stock existant.

Les loyers prime sont restés stables dans l'ensemble mais les loyers moyens ont augmenté à Berlin (+ 6%) et Munich (+ 10%).

Les investissements dans le segment Bureaux Allemagne sont restés stables, à 8,8 Md€ (- 1%) par rapport au S1 2019. Au cours du premier semestre 2020, l'activité du segment Bureaux Allemagne de Covivio a été marquée par les éléments suivants : l'intégration réussie du patrimoine et des équipes Godewind

la valeur d'expertise du patrimoine à fin juin, supérieure de 3% au prix d'acquisition

l'accord financier conclu avec WeWork portant sur la résiliation d'un contrat de bail ferme à Düsseldorf. 1.2.3.2. Loyers comptabilisés : + 15 M €en part du Groupe au S1 2020 Revenus Revenus Revenus Revenus locatifs locatifs locatifs locatifs S1 2019 S1 2019 S1 2020 S1 2020 Variation (%) Variation (%) % des revenus (M€) 100% PdG 100% PdG PdG PC (1) PdG locatifs Berlin 4,1 2,7 5,1 3,6 1,9% 19,6% Francfort 0,0 0,0 10,6 7,0 n/a 38,0% Düsseldorf 0,0 0,0 4,0 2,7 n.a n/a 14,8% Hambourg 0,1 0,1 5,5 3,7 n/a 19,9% Munich 0,0 0,0 1,2 0,8 n/a 4,6% Autres 0,9 0,6 0,9 0,6 6,8% 3,1% TOTAL 5,1 3,3 27,3 18,4 N.A 2,8% 100% (1) PC : périmètre constant. Les loyers du segment Bureaux Allemagne ont augmenté de 15 M€ part du Groupe par rapport au premier semestre 2019 grâce à l'acquisition du patrimoine de 10 bureaux. Les loyers provenant de ce portefeuille ont été consolidés à 44,9% au premier trimestre et à 89,3% au deuxième trimestre à l'issue de la clôture de l'appel d'offres. périmètre constant, la performance de + 2,8% témoigne de la tendance positive du marché des bureaux allemand, soutenue par un faible taux de vacance et des loyers en hausse. (1) Sources : Colliers, JLL Berlin, Düsseldorf, Francfort, Cologne, Munich et Stuttgart comptent au rang des 7 principales villes. 26 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.3.3. Loyers annualisés : 45,2 M €en part du Groupe 1.2.3.3.1. Répartition géographique Loyers Loyers annualisés Loyers annualisés annualisés Variation 2019 S1 2020 S1 2020 % du revenus (M€) Surface (m2) Nombre Actifs PdG 100% PdG PdG (%) locatifs Berlin 141 086 15 5,4 10,2 7,2 32,5% 16% Francfort 118 649 4 0,0 20,5 17,4 n.a 38% Düsseldorf 68 882 2 0,0 9,1 7,7 n.a 17% Hambourg 70 746 2 0,1 11,3 9,5 n.a 21% Munich 37 104 2 0,0 2,7 2,3 n.a 5% Autres 21 820 2 1,1 1.9 1,2 3,5% 3% TOTAL 458 287 27 6,7 55,8 45,2 577% 100% 1.2.3.4. Indexation Les loyers sont indexés sur l'indice de prix à la consommation allemand. Fin juin 2020, une hausse de + 0,9% en glissement annuel a été observée. 1.2.3.5. Activité locative Loyers annualisés S1 2020 (M€) - Surface (m2) Part du groupe Libérations 6 046 0,8 Locations 17 515 3,5 Prélocations 0 0,0 Renouvellements 23 990 4,7 L'activité de location au S1 2020 a été marquée par les éléments suivants : le à Francfort renouvellement de 24 000 m 2 environ avec + 6 années de maturité, dont 11 000 m 2 sur Y2 et environ 6 300 m 2 sur ComCon Center

renouvellement de 24 000 m environ avec + 6 années de maturité, dont 11 000 m sur Y2 et environ 6 300 m sur ComCon Center 17 515 m 2 loués au cours du premier semestre 2020, dont environ 5 000 m 2 sur l'actif Sunsquare à Munich. 1.2.3.6. Échéancier des baux et taux d'occupation 1.2.3.6.1. Échéancier des baux : 5,1 annéesde durée résiduelle ferme des baux Baux Date de fin (1re date Baux (M€) de résiliation) % du total Date de fin % du total 2020 7,2 16% 7,2 16% 2021 5,2 11% 4,5 10% 2022 4,6 10% 3,6 8% 2023 5,2 12% 3,9 9% 2024 8,1 18% 6,0 13% 2025 3,6 8% 4,0 9% 2026 2,3 5% 2,0 4% 2027 4,0 9% 2,5 6% 2028 0,4 1% 2,5 6% 2029 1,5 3% 4,6 10% Au-delà de 2030 3,0 7% 4,4 10% TOTAL 45,2 100% 45,2 100% R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 27 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité La durée résiduelle ferme des baux s'élève à 5,1 ans. Sur les 7,2 M€ arrivant à échéance fin juin 2020 (16% des locations des Bureaux Allemagne/1,0% des locations de Covivio) : 8% à Berlin, comprenant un grand nombre de baux de courte durée avec un potentiel de réversion supérieur à 30%

5,5% à Hambourg, principalement sur Zeughaus, un actif de 43 500 m 2 situé dans une zone de bureau bien implantée dans cette ville 1,5% à Francfort et 1% à Düsseldorf. Sur les 5,2 M€ arrivant à échéance fin juin 2021 (11% des locations des Bureaux Allemagne/0,7% des locations de Covivio) : 7% à Berlin

2% à Hambourg

2% à Francfort. 1.2.3.6.2. Taux d'occupation de 79% (%) S1 2020 Berlin 86,8% Francfort 87,3% Düsseldorf 57,6% Hambourg 96,6% Munich 49,5% Autres 98,5% TOTAL 79,0% Le taux d'occupation est tombé à 79% fin juin en raison de l'accord financier conclu avec WeWork portant sur la résiliation de leur contrat de bail ferme à Düsseldorf (21 600 m2 sur le site Herzogterrassen). Cet accord a une incidence de - 12 points sur le taux d'occupation. 1.2.3.7. Impayés provisionnés (M€) - Part du groupe S1 2020 En% des loyers quittancés 0,9% Valeur (1) 0,1 (1) Provisions nettes/reprises de provisions. Le niveau des loyers impayés au S1 2020 est marginal dans le segment Bureaux Allemagne en raison de la qualité de la base locative et ce, malgré l'incidence du Covid-19. 1.2.3.8. Acquisitions Début 2020, Covivio a consolidé sa position stratégique sur le marché dynamique des bureaux allemands grâce à l'acquisition de 10 actifs de bureaux valorisés à 1,2 Md€ (1,1 Md€ part du Groupe). Le portefeuille se compose de 10 actifs totalisant 290 000 m2 et situés à Francfort, Düsseldorf, Hambourg et Munich. L'acquisition a été finalisée avec un l'appel d'offres et le retrait de la cote de Godewind Immobilien AG (rebaptisé Covivio Office AG). La valeur d'expertise fin juin 2020 est supérieure de 3% au prix d'acquisition. 28 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.3.9. Pipeline de développement : 1,3 Md€de projets maîtrisés (0,8 Md€ part du Groupe) Fort de son expertise en matière de développement et du solide historique de performance en France, en Italie et en Allemagne, Covivio déploie également sa stratégie de développement sur le segment Bureaux Allemagne, en s'appuyant notamment sur son équipe de développement existante. 3 projets à Berlin : Les projets de développement maîtrisés à ce jour représentent près de 800 M€ part du Groupe en coûts estimés et sont au nombre de 5 portants sur environ 168 000 m2. Ils sont situés principalement à Berlin (80%) ainsi qu'à Leipzig et Munich (20%). L'objectif de rendement est supérieur à 5%. Alexanderplatz, 60 000 m 2 : projet phare au cœur de Berlin, sur une réserve foncière adjacente à l'hôtel Park Inn. Le projet se déploiera sur environ 60 000 m 2 d'espaces à usage mixte (bureaux, résidentiel, commerces) et sera livré en 2024. Le permis de pré-construction avait déjà été obtenu en 2019 et le projet sera engagé vers la fin 2020/2021.

La réserve foncière offre également 70 000 m 2 constructibles supplémentaires à exploiter sur le long terme.

projet phare au cœur de Berlin, sur une réserve foncière adjacente à l'hôtel Park Inn. Le projet se déploiera sur environ 60 000 m d'espaces à usage mixte (bureaux, résidentiel, commerces) et sera livré en 2024. Le permis de pré-construction avait déjà été obtenu en 2019 et le projet sera engagé vers la fin 2020/2021. La réserve foncière offre également 70 000 m constructibles supplémentaires à exploiter sur le long terme. Quartier de Schöneberg, 13 100 m 2 : projet de bureaux qui devrait être finalisé en 2023, sur un actif acquis en 2019 avec un potentiel de redéveloppement significatif. Le permis de pré-construction a déjà été obtenu. Quartier d'Adlershof, 7 700 m 2 : projet de bureaux qui devrait démarrer vers fin 2021 ou 2022 sur une réserve foncière acquise fin 2019 également. Munich, 20 000 m 2 : réserve foncière adjacente à l'actif Sunsquare de Munich acquis début 2020. Leipzig, 30 000 m 2 : projet de bureaux visant à construire deux tours sur une réserve foncière à proximité de l'hôtel Westin à Leipzig. Les résultats du concours d'architecture ont été annoncés en juin 2020. Ce projet témoigne des synergies produites des différents segments d'activité de Covivio, qui utilise son expertise de développement de bureaux et l'associe à sa plateforme locale allemande pour extraire le maximum de valeur de son patrimoine. R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 29 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.3.10. Valorisation du patrimoine 1.2.3.10.1. Évolution de patrimoine Création de valeur Valeur sur acquis./ Variations Variation de Valeur Part du groupe (M€) - Hors Droits 2019 Acqu. Investissements Cessions cessions valeur périmètre S1 2020 Berlin 228 11 26 - 0 19,6% - 283 Francfort - 411 0 - 21 - - 432 Düsseldorf 0 287 0 - - 2 0,0 - 284 Hambourg 4 246 0 - 6 0,2 - 256 Munich - 85 0 - 21 - - 105 Autres 19 - 0 - - 1,1 - 21 TOTAL 251 1 038 26 0 46 21 0 1 381 La valorisation du patrimoine a augmenté de 1 103 M€ depuis la fin 2019. La croissance a été dopée par l'acquisition d'un portefeuille d'actifs composé de 10 bureaux de Godewind en février 2020. 1.2.3.10.2. Évolution du patrimoine à périmètre constant : + 2,6%de croissance Valeur Valeur Valeur 2019 Valeur 2019 S1 2020 S1 2020 PC (1) Rendement Rendement % du la valeur (M€) - Hors droits 100% PdG 100% PdG Variation 2019 2020 totale Berlin 320 228 361 283 2,2% n.a 3,6% 21% Francfort 0 0 511 432 n.a n.a 4,0% 31% Düsseldorf 0 0 336 284 3,3% 71,7% 2,7% 21% Hambourg 6 4 304 256 6,1% 30,3% 3,7% 19% Munich 0 0 124 105 n.a n.a 2,2% 8% Autres 30 19 32 21 6,5% 0,0% 5,8% 1% TOTAL 356 251 1 670 1 381 2,6% n.a 3,5% 100% (1) PC : périmètre constant. Le patrimoine de bureaux de Covivio en Allemagne atteint désormais une taille critique de 1,7 Md€ d'actifs et affiche de solides fondamentaux : emplacements stratégiques dans le centre des 5 principales villes d'Allemagne

un portefeuille équilibré d'actifs existants et de projets en développement à Berlin, Leipzig et Munich, au rendement sur coût supérieur à 5%

une valorisation actuelle s'établissant à 4 100 €/m 2 sur les actifs existants, qui apparaît toujours en deçà du niveau de la plupart des pôles de bureaux européens et recèle un potentiel d'évolution, surtout si l'on tient compte de leur stade de développement encore à ses prémisses la performance à périmètre constant (+ 2,6%) exclut le portefeuille récemment acquis mais donne toutefois un bon aperçu du dynamisme de la plateforme de bureaux. S'agissant des actifs acquis, la valeur du patrimoine a déjà surclassé le prix d'acquisition et recèle encore du potentiel via la réduction du taux de vacance attendu. 30 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.4. Résidentiel Allemagne Covivio intervient sur le secteur Résidentiel en Allemagne au travers de sa filiale Covivio Immobilier, détenue à 61,7%. Les données chiffrées sont présentées en 100% et en part du groupe (PDG) Covivio. Les chiffres présentés s'entendent également hors activité Bureaux Allemagne, qui fait l'objet d'une présentation distincte dans ce rapport (cf. section C). Covivio détient près de 41 000 appartements situés à Berlin, Hambourg, Dresde, Leipzig et en Rhénanie-du-Nord-Westphalie, représentant 6,4 Md€ (4,1 Md€ part du groupe) d'actifs. 1.2.4.1. Aggravation de la pénurie de logements et résilience du marché En février 2020, la ville de Berlin a introduit une loi visant à geler les loyers des logements pour une durée de cinq ans et a plafonné les loyers de la plupart des unités résidentielles. Cette loi est actuellement contestée devant la justice allemande : le 6 mai 2020, des membres du Bundestag appartenant à la CDU/CSU et au FDP ont intenté une action devant la Cour constitutionnelle fédérale contre cette nouvelle réglementation berlinoise, estimant qu'elle était contraire à la constitution allemande. L'examen judiciaire est en cours et une décision est attendue sous 24 mois. Pour de plus informations sur l'application de cette loi et ses incidences sur l'activité résidentielle de Covivio, veuillez vous reporter à la section 2.4 de ce chapitre. La pénurie de logements continue de s'aggraver en Allemagne : environ 400 000 nouveaux logements sont nécessaires chaque année, pour seulement 293 000 logements neufs livrés en 2019. La situation est particulièrement sévère à Berlin où la pénurie est estimée à plus de 200 000 logements, alors que les constructions demeurent stables, avec 16 900 unités construites en 2019.

À Berlin :

le prix de vente moyen des logements neufs a augmenté d'environ 10%, soit 17,6 €/m 2 au S1 2020 (d'une année sur l'autre). Les loyers des biens anciens n'ont augmenté que de + 1,9%, soit 11,45 €/m 2 en raison de la nouvelle réglementation

le prix de vente moyen des biens neufs a augmenté d'environ 4,3%, à 6 530 €/m 2 environ au S1 2020. Le prix de vente moyen des biens anciens a progressé de 8,2%, environ 4 850 €/m 2 , nettement supérieur à la valorisation actuelle du patrimoine de Covivio (2 860 €/m 2 à Berlin pour les lots résidentiels). Globalement, en Allemagne :

les loyers ont connu une légère hausse de 2,6% en moyenne, soit 8,3 € (dernières données disponibles pour le T1 2020 par rapport au T1 2019) le prix de vente moyen a augmenté de 14% (T1 2020 vs T1 2019).

Au premier semestre 2020, les volumes d'investissement dans le marché résidentiel allemand ont augmenté de + 96% par rapport au premier semestre 2019 pour atteindre 12,5 Md€ (rendant ainsi largement compte de l'acquisition d'Adler Real Estate). Malgré un déclin Generalisé au deuxième trimestre 2020 (3,2 Md€ en deçà du volume trimestriel moyen de 4,1 Md€), les investissements s'établissaient tout de même déjà au-delà de la moyenne mensuelle à cinq ans en juin (1,7 Md€, contre 1,4 Md€), et la demande grandissante des investisseurs soutient le marché de l'investissement. Manque de logement La construction d'appartements à Berlin n'a pas réussi à suivre le rythme de croissance de la population. 80 K 70 K 60 K 50 K 40 K 30 K 20 K 10 K 0 K 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Nouveaux residents Nouveaux appartements Sources : Europace, Guthmann real estate, BerlinHypreport. Au cours du premier semestre 2020, l'activité de Covivio a été marquée par : une hausse de + 2,9% des revenus locatifs à périmètre constant, générée par la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hambourg, Dresde et Leipzig (+ 3,6% en moyenne)

Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Hambourg, Dresde et Leipzig (+ 3,6% en moyenne) une hausse de + 4,2% des valorisations à périmètre constant sur l'intégralité du patrimoine et une hausse de + 2,2% à Berlin malgré l'entrée en vigueur de la loi Mietendeckel et les effets du Covid-19. R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 31 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.4.2. Loyers comptabilisés : + 2,9%à périmètre constant Loyers Loyers S1 Loyers Loyers Variation PdG Variation PdG S1 2019 2019 S1 2020 S1 2020 % des loyers (M€) 100% PdG 100% PdG (%) (%) PC (1) totaux Berlin 58,6 37,8 59,5 38,5 1,7% 2,3% 49% dont Résidentiel 47,6 30,7 48,5 31,4 2,0% 2,6% 40% dont Autre commercial (2) 11,0 7,1 11,0 7,1 0,2% 0,8% 9% Dresde et Leipzig 12,0 7,6 12,3 7,9 3,1% 3,6% 10% Hambourg 7,9 5,2 8,1 5.3 2,3% 2,6% 7% Rhénanie-du-Nord-Westphalie 40,7 25,8 42,6 27,0 4,6% 3,8% 34% Essen 14,5 9,0 15,2 9,4 5,0% 3,1% 12% Duisburg 7,4 4,6 7,6 4.8 3,2% 4,6% 6% Müllheim 5,0 3,2 5,1 3,2 1,8% 2,8% 4% Oberhausen 4,6 3,1 4.8 3,2 5,0% 4,7% 4% Autres 9,3 5,9 10,0 6,3 6,8% 4,3% 8% TOTAL 119,2 76,5 122,5 78,6 2,9% 2,9% 100% dont Résidentiel 104,9 67,2 107,7 69,1 2,8% 3,3% 88% dont Autre commercial (2) 14,3 9,2 14,8 9,6 3,5% 0,7% 12% PC : périmètre constant. Commerces en pied d'immeuble, parcs de stationnement, etc. Les loyers s'élevaient à 79 M€ part du Groupe au premier semestre 2020, en hausse de 2,9% (+ 2,2 M€) sous les effets combinés : à Berlin, de la croissance des loyers à périmètre constant reste positive, à + 2.3% au premier semestre 2020, mais ralentit par rapport aux années précédentes en raison de la nouvelle réglementation ( Mietendeckel ) en dehors de Berlin, la croissance à périmètre constant a été solide dans toutes les villes (+ 3,6%), principalement sous l'effet des relocations, essentiellement soutenue par la Rhénanie- du-Nord-Westphalie (+ 3,8%)

du-Nord-Westphalie (+ 3,8%) des acquisitions 2019 et 2020 (+ 1,5 M€)

des cessions (- 1,2 M€) impliquant d'une façon générale les actifs non core résiduels en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et des actifs matures à Berlin. 1.2.4.3. Loyers annualisés : 160 M €part du Groupe Loyers Loyers Loyers annualisés annualisés annualisés Variation PdG Nombre 2019 S1 2020 S1 2020 Loyer moyen % des loyers (M€) Surface (m2) d'unités PdG 100% PdG (%) (€/m2/mois) totaux Berlin 1 229 194 16 684 78,2 120,4 77,9 - 0,5% 8,2 €/m2 49% dont Résidentiel 1 067 874 15 781 63,8 98,1 63,4 - 0,7% 7,7 €/m2 39% dont Autre commercial (1) 161 320 903 14,4 22,3 14,5 0,5% 11,5 €/m2 9% Dresde et Leipzig 320 473 5 213 15,8 25,1 16,1 2,1% 6,5 €/m2 10% Hambourg 141 512 2 340 10,7 16,5 10,8 0,6% 9,7 €/m2 7% Rhénanie-du-Nord- Westphalie 1 108 947 16 656 54,6 87,1 55,1 1,1% 6,5 €/m2 34% Essen 384 297 5 611 19,1 31,0 19,3 0,9% 6,7 €/m2 12% Duisburg 205 532 3 164 9,6 15,5 9,7 1,1% 6,3 €/m2 6% Müllheim 129 853 2 174 6,5 10,4 6,6 0,7% 6,7 €/m2 4% Oberhausen 133 414 1 955 6,5 9,8 6,6 1,8% 6,1 €/m2 4% Autres 255 851 3 752 12,8 20,4 12,9 1,1% 6,6 €/m2 8% TOTAL 2 800 127 40 893 159,3 249,1 159,9 0,4% 7,4 €/M2 100% dont Résidentiel 2 587 469 39 658 140,1 219,1 140,5 0,3% 7,1 €/m2 88% dont Autre commercial (1) 212 658 1 235 19,2 30,0 19,4 1,0% 11,7 €/m2 12% (1) Commerces en pied d'immeuble, parcs de stationnement, etc. La répartition du patrimoine est stable depuis fin 2019, avec Berlin générant environ la moitié des loyers, à travers les unités résidentielles et les lots commerciaux (principalement des commerces en pied d'immeuble) qui y sont localisés. Les loyers par m2 (7,4 €/m2/mois en moyenne) offrent un solide potentiel de croissance par réversion, surtout à Hambourg (20-25%), à Dresde et Leipzig (15-20%) et en Rhénanie-du-Nord- Westphalie (15-20%). 32 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 1.2.4.4. Indexation Les loyers des logements en Allemagne évoluent selon trois mécanismes : Pour les loyers de relocation Il est en principe possible d'augmenter le loyer librement. Par exception à ce principe de liberté de fixation des loyers, certaines villes comme Hambourg, Cologne et Düsseldorf ont appliqué un plafonnement des loyers (Mietpreisbremse) de relocation. Dans ces villes, le loyer de relocation ne peut excéder de plus de 10% le loyer de référence (Mietspiegel). En cas de réalisation de travaux contribuant à la valorisation de l'immeuble (montant des travaux supérieur à un tiers des coûts de la nouvelle construction), le loyer de relocation pourra être augmenté dans la limite de 8% de ces derniers. Dans le cadre d'une mesure de modernisation complète (montant de travaux supérieur à un tiers des coûts de nouvelle construction), il est possible d'augmenter librement le loyer. Sur les baux en cours Il est possible d'augmenter le loyer en cours de 15% à 20% selon les régions, sans dépasser toutefois les règles fixées par la loi Mietspiegel ou un autre loyer de référence. Cette augmentation ne peut être réalisée que par période triennale. Pour les baux en cours avec réalisation de travaux Si les travaux ont été réalisés, le loyer peut être augmenté de 8% au maximum du montant desdits travaux, en plus de l'augmentation possible d'après l'indice du loyer. Cette augmentation est soumise à trois conditions : les travaux ont pour but de réaliser des économies d'énergie, d'augmenter la valeur du bien ou d'améliorer les conditions de vie sur le long terme

le locataire doit être prévenu de cette augmentation de loyer dans un délai de trois mois

le loyer ne peut pas être augmenté de plus de 3 €/m 2 pour des modernisations sur une période de six ans (7 €/m 2 si le loyer initial est inférieur à 7 €/m 2 ). En février, la ville de Berlin a appliqué une nouvelle loi visant à geler et plafonner les loyers de la plupart des lots résidentiels : gel des loyers existants pendant cinq ans (à savoir jusqu'en février 2025). Une augmentation sera peut-être possible à Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité partir de 2022, jusqu'au niveau de l'inflation (environ 1,3%) sans excéder les plafonds des loyers. Les plafonds des loyers peuvent être augmentés par le Sénat de Berlin en fonction de l'augmentation des salaires réels deux ans après l'adoption de la loi les augmentations de loyers depuis le 18 juin 2019 ont été annulées et les niveaux de loyers convenus à cette date ont été rétablis, sauf pour les nouveaux baux signés après cette date

un plafond des loyers est appliqué pour la relocation et les baux en cours, défini en fonction de l'année de construction de l'immeuble et des équipements du logement

les loyers excessifs dépassant le plafonnement des loyers de plus de 120% seront révisés à la baisse. Leur abaissement les portera au seuil maximal de 120% de dépassement du plafond et les ajustera en fonction de la qualité de la location. La mesure entrera probablement en vigueur à partir du dernier trimestre 2020

les loyers seront augmentés en cas de modernisation énergétique ou d'amélioration des normes d'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite : + 1 €/m 2

les logements construits après 2014, ainsi que les logements publics et les logements subventionnés, ne sont pas concernés. Cette loi est actuellement contestée devant la justice allemande : le 6 mai 2020, des membres du Bundestag appartenant à la CDU/CSU et au FDP ont intenté une action devant la Cour constitutionnelle fédérale contre cette nouvelle réglementation berlinoise, estimant qu'elle était contraire à la constitution allemande. Les impacts estimés pour Covivio sur les revenus locatifs seront assez limités, dans la mesure où les loyers résidentiels de Berlin ne représentent que 9% du revenu annualisé total de Covivio dans la part du groupe : gel des loyers existants

impact de la diminution des loyers :

en 2020 : de - 1,5 M€ à - 1,9 M€ part du Groupe en 2021 : - 6,0 M€ par rapport à 2020. impact cumulatif représentant environ 1% du loyer annualisé de Covivio fin juin 2020.

1.2.4.5. Taux d'occupation : un niveau élevé de 98,4% (%) 2019 S1 2020 Berlin 98,1% 97,8% Dresde et Leipzig 99,0% 98,6% Hambourg 99,8% 99,8% Rhénanie-du-Nord-Westphalie 99,0% 99,0% TOTAL 98,6% 98,4% Le taux d'occupation reste élevé à 98,4%. Il se maintient au-dessus de 98% depuis fin 2015, reflétant la très bonne qualité du patrimoine et le faible risque locatif du groupe. 1.2.4.6. Impayés provisionnés (M€) - Part du groupe S1 2019 S1 2020 En% du loyer quittancé 0,46% 1,70% Valeur (1) 0,5 1,4 (1) Provisions nettes/reprises de provisions. 1,4 M€ de loyer provenant essentiellement des baux de pied d'immeuble en raison de l'incidence du Covid-19 et des mesures de confinement. R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 33 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.4.7. Cessions et accords de cession : 12 M €avec 81% de marge sur la valeur d'expertise Cessions 2019 Nouvelles Nouveaux Total (accords à fin 2019 Accords à Cessions accords Total Marge cessions encaissés) fin 2019 à S1 2020 S1 2020 S1 2020 vs valeur Taux de réalisées (M€) (1) encaisser (2) (3) = (2) + (3) fin 2019 rendement = (1) + (2) Berlin 9 0,3 9 9 18 81% 0,9% 18 Dresde et Leipzig - - 0 0 0 0% 0,0% 0 Hambourg - - - 0 - - - - Rhénanie-du-Nord- Westphalie 2 0,7 1 1 1 87% 1,4% 2 TOTAL 100% 11 1 10 9 19 81% 0,9% 21 TOTAL PART DU GROUPE 7 1 6 6 12 81% 0,9% 13 Au premier semestre 2020, Covivio a vendu pour 12 M€ d'actifs, principalement des lots privatisés à Berlin. Privatisations : au premier semestre 2020, Covivio a privatisé 52 lots quasi exclusivement à Berlin pour un montant de 18 M€ (12 M€ part du Groupe), soit une marge de 81%. Ces privatisations avoisinant les 4 400 €/m2 reflètent le déséquilibre marqué de la dynamique berlinoise (demande vs offre et nouvelles constructions). 1.2.4.8. Acquisitions : 11 M €réalisés au S1 2020 Acquisitions S1 2020 réalisées (M€) - Droits inclus Surface (m2) Nombre d'unités Prix d'acq. 100% Prix d'acq. PdG Rendement brut Berlin 1 391 28 3 2 3,5% Dresde et Leipzig 3 174 31 7 5 4,5% Hambourg - - - - - Rhénanie-du-Nord-Westphalie - - - - - TOTAL 4 565 59 11 7 4,2% Au premier semestre 2020, Covivio a finalisé deux opérations portant sur le segment Résidentiel pour 11 M€ (7 M€ part du Groupe). 1 transaction à Dresde portant sur 31 lots, à 2 350 €/m 2 sans vacance et assortie d'un potentiel de hausse des loyers de 30%. 1 transaction à Berlin portant sur 28 lots, à 2 450 €/m 2 . Cette transaction inclut également une réserve foncière de 1 600 m 2 achetée à 675 €/m 2 sur laquelle il est possible de développer 24 lots. 1.2.4.9. Projets de développement résidentiel : 0,8 Md€de projets identifiés En réponse au déséquilibre entre l'offre et la demande de logements neufs à Berlin, Covivio a lancé en 2017 un pipeline de développement résidentiel. Au total, 790 M€ de projets d'extension, de redéveloppement et de construction de logements neufs ont été identifiés. Ce pipeline permet à Covivio de maximiser la création de valeur sur son portefeuille. Une partie des lots développés resteront dans le patrimoine et seront loués sur la base d'un rendement d'environ 5%. L'autre partie sera cédée afin de cristalliser la création de valeur, avec une marge sur vente estimée à plus de 40%. 34 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.4.9.1. Projets engagés : 256 M €(166 M € part du groupe) Pour plus de détails sur les projets engagés, voir page 9 du présent document. 891 lots sont engagés, principalement à Berlin, et développés pour un coût de 3,964 M€/m2, avec un rendement de 4,8% sur les lots devant être loués et une marge cible supérieure à 45% sur les lots devant être vendus. Les projets de développement de Covivio à Berlin Localisations prime Bonnes localisations Localisations moyennes Localisations de base 1.2.4.9.2. Projets gérés : environ 530 M €de projets (environ 377 M € part du Groupe) Au total, 44 projets de développement supplémentaires sont déjà identifiés, pour un peu plus de 530 M€. Il s'agit principalement de projets de construction dans le centre de Berlin qui représenteront, à terme, plus de 3 200 logements neufs répartis sur 235 000 m2. 1.2.4.10. Valorisation du patrimoine 1.2.4.10.1. Évolution de patrimoine : croissance de 4,1% Création de valeur sur acquis./ Variations Variation de Valeur Part du groupe (M€) - Hors Droits Valeur 2019 Acqu. Investissements Cessions cessions valeur périmètre S1 2020 Berlin 2 261 3 11 - 9 2 37 - 1 2 303 Dresde et Leipzig 377 5 3 - 0 23 - 407 Hambourg 293 - 3 - - 14 - 310 Rhénanie-du-Nord-Westphalie 1 031 - 10 - 0 0 62 - 1 103 TOTAL 3 962 8 27 - 10 2 135 - 1 4 123 Au cours du premier semestre 2020, la valeur du patrimoine a augmenté de 4,1% pour s'établir à 4,1 Md€ part du groupe. Cette croissance était induite par la croissance des valeurs, à périmètre constant (137 M€ ou 84% de croissance). R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 35 1 Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.4.10.2. Variation à périmètre constant : + 4,2% de croissance Valeur Valeur % du la Valeur 2019 Surface 2020 2020 Valeur PC (1) Rendement Rendement valeur (M€) - Hors Droits PdG 100% (m2) 100% (€/m2) 2020 PdG Variation 2019 S1 2020 totale Berlin 2 261 1 229 194 3 562 2 898 2 303 2,2% 3,5% 3,4% 56% dont Résidentiel 1 934 1 067 874 3 055 2 861 1 974 2,4% 3,3% 3,2% 48% dont Autre commercial (2) 327 161 320 506 3 140 329 0,9% 4,4% 4,4% 8% Dresde et Leipzig 377 320 473 636 1 985 407 6,8% 4,2% 3,9% 10% Hambourg 293 141 512 474 3 347 310 5,8% 3,7% 3,5% 8% Rhénanie-du-Nord- Westphalie 1 031 1 108 947 1 743 1 572 1 103 7,0% 5,3% 5,0% 27% Essen 381 384 297 663 1 726 413 8,4% 5,0% 4,7% 10% Duisburg 167 205 532 286 1 394 179 7,4% 5,8% 5,4% 4% Müllheim 118 129 853 198 1 524 126 6,4% 5,5% 5,2% 3% Oberhausen 103 133 414 158 1 183 107 4,0% 6,4% 6,2% 3% Autres 263 255 851 438 1 710 279 6,2% 4,9% 4,7% 7% TOTAL 3 962 2 800 127 6 414 2 291 4 123 4,2% 4,0% 3,9% 100% dont Résidentiel 3 542 2 587 469 5 752 2 223 3 694 4,4% 4,0% 3,8% 90% dont Autre commercial (2) 420 212 658 662 3 115 429 2,1% 4,6% 4,5% 10% PC : périmètre constant. Commerces de pied d'immeuble, parcs de stationnement, etc. Le patrimoine résidentiel de Covivio en Allemagne est valorisé à 2 223 €/m2 en moyenne, offrant un fort potentiel de croissance, en particulier à Berlin où la valorisation actuelle des lots résidentiels s'établit en dessous de 2 860 €/m2, bien en deçà du prix de vente moyen des condominiums (4 850 €/m2 en juin 2020). Au premier semestre 2020, les valorisations ont augmenté à raison de + 4,2% à périmètre constant depuis la fin 2019, ce qui correspond à une nouvelle période dynamique de croissance : + 2,2% à Berlin après une excellente performance en 2019 (+ 11%), essentiellement due à l'augmentation des valorisations dans des emplacements fortement recherchés et ce malgré l'impact du Covid-19. L'application de la loi Mietendeckel ne freine toujours pas la progression des valorisations en raison des solides fondamentaux du marché berlinois Hambourg (+ 5,8%) ainsi que Dresde et Leipzig (+ 6,8%) affichent une bonne performance et une croissance des valorisations et des revenus locatifs

la progression des valorisations en Rhénanie-du-Nord- Westphalie (+ 7,0%, contre + 4,6% au premier semestre 2019) témoigne de l'amélioration de la qualité du patrimoine, suite aux programmes de modernisation et de cession des actifs non core . 1.2.4.11. Capex de maintenance et modernisation Au premier semestre 2020, 42 M€ de Capex (14,8 €/m2) et 8,5 M€ d'Opex (3,0 €/m2) ont été réalisés, en ligne avec les Capex de 2019. Les Capex de modernisation, permettant d'améliorer la qualité des actifs et d'augmenter les revenus locatifs, représentent 50% du total. À Berlin, le Capex de modernisation a été réduit de 11% en €/m2 par rapport au S1 2019 en raison de la nouvelle réglementation. Hambourg 30 €/m² Dresde Leipzig

12 €/m² Berlin 15 €/m² 41,5 M€ de CAPEX 14,8 €/m² Rhénanie du-Nord Westphalie 14 €/m² 36 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.5. Hôtels en Europe Covivio Hotels, filiale de Covivio à 43,3% à la mi-2020, est une Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC) et un acteur immobilier leader en Europe. La société investit à la fois dans les hôtels en bail et l'activité Murs & Fonds. Les données sont communiquées en 100% et en part du groupe (PdG) Covivio. Covivio détient un portefeuille d'hôtels de premier ordre d'une valeur de 6,2 Md€ (2,4 Md€ part du Groupe) et se concentre sur des biens dans des grandes métropoles européennes loués ou exploités par les 15 principaux opérateurs hôteliers tels qu'AccorInvest, B&B, IHG, NH Hôtels, etc. Ce portefeuille offre une diversification géographique et locative (à travers 9 pays d'Europe occidentale) et des possibilités de gestion d'actifs travers les différents modes de détention (hôtels en bail et Murs & fonds). 1.2.5.1. Marché : une crise sans précédent Après une année 2019 positive (+ 2,7% du RevPar) pour le marché hôtelier européen, l'épidémie de Covid-19 a profondément affecté le début de l'année 2020. Les différentes mesures de confinement et les restrictions de voyage ont contraint de nombreux hôtels européens à fermer : graves conséquences du confinement et restrictions de voyage en Europe du mois de mars au mois de juin Évolution du RevPar depuis 2000 le RevPar a chuté de - 57% (1) en Europe, tiré par la baisse des taux d'occupation (- 36,6 pts). Une nouvelle baisse de - 95% a été enregistrée en avril et mai. 20% 10% 0% - 10% - 20% - 30% - 40% - 50% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020E (Source : MKG/Olakala) Au cours du premier semestre 2020, l'activité hôtelière de Covivio a été fortement affectée par l'épidémie de COVID-19 : au plus fort de la crise, seuls 22% du patrimoine d'hôtels étaient ouverts (2) . Depuis lors, l'assouplissement des mesures de confinement a permis la réouverture progressive des hôtels. Au 30 juin, 65% du patrimoine est ouvert mais les taux d'occupation restent limités (entre 10 et 20%)

. Depuis lors, l'assouplissement des mesures de confinement a permis la réouverture progressive des hôtels. Au 30 juin, 65% du patrimoine est ouvert mais les taux d'occupation restent limités (entre 10 et 20%) en tant que partenaire à long terme des principales sociétés hôtelières, Covivio a accompagné ses opérateurs hôteliers en concluant des accords avec 8 opérateurs (sur des contrats de location) afin de :

les aider à traverser la crise en leur accordant des facilités de paiement pour soulager leur trésorerie durée du bail garantie : durée totale du bail allongée à 14,7 ans grâce à un accord avec 8 opérateurs hôteliers, avec un allongement moyen de 3,9 ans limiter l'impact sur le P&L : - 0,2 M€ de loyers IFRS part du Groupe protéger la valeur des actifs

les valeurs à PC n'ont diminué que de - 3,1%, grâce à la qualité du patrimoine situé à 87% dans des métropoles régionales et aux accords conclus avec les opérateurs hôteliers. Données MKG à fin mai 2020. Sur la base du nombre de chambres. Les actifs non détenus à 100% par Covivio Hotels correspondent aux éléments suivants : 8 murs et fonds en Allemagne (détenus à 94,9%)

90 hôtels B&B en France (50,2%)

11 actifs B&B en Allemagne (93,0%)

8 actifs B&B en Allemagne, dont 5 détenus à 84,6% et les 3 autres à 90,0%

2 actifs Motel One en Allemagne (94,0%)

Club Med Samoëns (50,1%)

32 actifs AccorInvest en France (30 actifs) et en Belgique (2 actifs), détenus respectivement à 31,2% (26 actifs) et 33,3% (6 actifs). R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 37 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.5.2. Revenus comptabilisés : - 51%à périmètre constant Revenus Revenus Revenus Revenus S1 2019 S1 2019 S1 2020 S1 2020 Variation (%) Variation PdG (%) (M€) 100% PdG 100% PdG PdG PC (1) Hôtels en Bail (Loyers variables) 29,5 12,8 9,7 4,2 - 67% - 67% Hôtels en Bail (Loyers) - Royaume-Uni 22,1 9,5 0,0 0,0 - 100% - 100% Hôtels en Bail - Autres 66,1 23,8 60,1 22,9 - 4% - 2% Hôtels en Murs & Fonds (EBITDA) 31,2 13,0 3.3 1,4 - 89% - 78% TOTAL 148,9 59,1 73,1 28,5 - 52% - 51% (1) PC : périmètre constant. Les revenus des Hôtels ont diminué de 30,6 M€ part du Groupe par rapport à 2019, du fait des éléments suivants : • hôtels en bail : • le patrimoine hôtelier d'AccorInvest (24% du patrimoine hôtelier), qui est indexé sur le chiffre d'affaires des hôtels, s'est dégradé de 66% par rapport à mi-2019, en raison de la mise à l'arrêt complet d'une grande partie des propriétés hôtelières de la mi-mars à fin mai. Ces hôtels de moyenne gamme et petits budgets sont situés en France et en Belgique • les hôtels situés au Royaume-Uni (15% du patrimoine hôtelier), donnés en location à IHG, ont été directement affectés par la fermeture administrative des hôtels courant du 25 mars au 4 juillet en Grande-Bretagne et jusqu'au 15 juin en Écosse. Seuls 4 des 12 hôtels appartenant à Covivio devraient rouvrir en juillet. Ces événements exceptionnels et la perte importante de chiffre d'affaires des hôtels devraient donner à lieu à l'activation d'une clause de sous-performance (MAC) prévue dans ce contrat. Cette clause réduit le loyer lorsque la perte du NOI des hôtels est supérieure à 1/3 du loyer annuel. Malgré les 10 M€ de loyers perçus au premier trimestre et compte tenu des performances attendues de ce patrimoine, Covivio a décidé de ne pas comptabiliser de loyer sur ce patrimoine à fin 2020 « Autres » : les accords conclus avec les opérateurs ont permis de limiter la baisse à - 0,2 M€. Cette baisse s'explique également par une période de transition entre la sortie et l'entrée de deux locataires pour un hôtel à Madrid

hôtels en Murs & Fonds : principalement situés en Allemagne et dans le Nord de la France. La majorité des hôtels ont été fermés pendant la période de confinement et ont donc perdu 78% de leur EBITDA par rapport à mi-2019. Le premier semestre comprend également une reprise de provisions de 3,2 M€ constituées sur des exercices comptables passés en raison de la signature d'un avenant au contrat de management de l'hôtel Pullman Roissy Airport

mi-2019. Le premier semestre comprend également une reprise de provisions de 3,2 M€ constituées sur des exercices comptables passés en raison de la signature d'un avenant au contrat de management de l'hôtel Pullman Roissy Airport cessions : en 2019 et 2020, y compris le patrimoine B&B en France (- 1,7 M€) et en Allemagne (- 0,4 M€)

acquisitions : en 2019 d'hôtels B&B en Pologne (+ 0,3 M€)

livraison de 2 hôtels MEININGER en France (+ 0,9 M€) et de 1 hôtel en Allemagne (+ 0,2 M€). 1.2.5.3. Loyers annualisés : 125,7 M €en part du groupe 1.2.5.3.1. Répartition des revenus par opérateur (sur la base des loyers 2019) 17% 27% 27% IHG Allemagne Accor 11% 33% B&B France 15% 11% 15% Royaume-Uni RHG 12% Autres 7% 2% Espagne Marriott 5% 9% Barcelo 3% 7% Autres Belgique Hotusa NH 38 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.5.4. Indexation Les loyers à indice fixe sont indexés sur des indices de référence (ICC et ILC en France et indice prix de consommation pour les actifs à l'étranger). 1.2.5.5. Échéancier des baux : 14,7 annéesde durée résiduelle ferme Baux Date de fin (1re date Baux (M€) - Part du groupe de résiliation) % du total Date de fin % du total 2020 0 0% 0 0% 2021 1 2% 0 0% 2022 2 3% 0 0% 2023 5 5% 2 2% 2024 1 1% 1 1% 2025 2 2% 2 3% 2026 0 0% 0 0% 2027 1 1% 1 1% 2028 0 0% 0 0% 2029 14 15% 15 16% Au-delà 68 72% 74 78% TOTAL HÔTELS EN BAIL 95 100% 95 100% La durée ferme des baux a atteint un niveau record de 14,7 ans (+ 1 an par rapport à fin 2019), grâce aux accords conclus avec 8 opérateurs hôteliers incluant la prolongation des baux de 3,9 ans en moyenne (AccorInvest, B&B, NH, Barcelo, MotelOne, MEININGER, Melia, HCI). Le taux d'occupation s'élève toujours à 100% pour les Hôtels en bail. 1.2.5.6. Impayés provisionnés Fin juin 2020, aucun montant additionnel n'a été provisionné au titre d'impayés de loyers dans le patrimoine. 1.2.5.7. Cessions et accords de cessions : 24 M €de nouveaux engagements Cessions Total des (contrats Accords Nouvelles Nouveaux activités conclus restant à cessions contrats poursuivies Total cessions fin 2019) conclure à S1 2020 S1 2020 S1 2020 Marge vs réalisées (M€) (1) fin 2019 (2) (3) = (2) +( 3) Valeur 2019 Rendement = (1) + (2) Hôtels en Bail 120 13 0 24 24 15,6% 6,5% 120 TOTAL HÔTELS - 100% 120 13 0 24 24 15,6% 6,5% 120 TOTAL HÔTELS - PDG 47 5 0 11 11 15,6% 6,5% 47 Covivio a poursuivi sa politique de rotation des actifs avec 24 M€ (11 M€ PdG) de nouveaux engagements au premier semestre 2020 et une marge moyenne de 15,6% sur les dernières valeurs d'expertises. Covivio a sécurisé la cession d'un hôtel situé en Espagne pour 22 M€ (9,4 M€ PdG) avec un rendement de 6,4%. Le transfert effectif de l'actif est prévu pour 2021. En outre, 120 M€ (47 M€ part du Groupe) de cessions d'hôtels B&B signées en 2019 ont été réalisées au cours du premier semestre de l'année. Ces dernières se composent principalement de 11 hôtels B&B en Allemagne, vendus moyennant un rendement de 4,2% et avec une marge de 39%. 1.2.5.8. Acquisitions Aucune acquisition n'a été réalisée au cours du premier semestre 2020. Pour rappel, fin 2019, Covivio avait signé un accord pour l'acquisition de 8 hôtels situés à Rome, Venise, Florence, Prague et Budapest, pour un montant de 573 M€. Ce patrimoine d'hôtels de luxe, recensant 1 115 chambres, dont la majorité sont des 5 étoiles situés dans des lieux privilégiés, comporte plusieurs hôtels emblématiques comme le Palazzo Naiadi à Rome, le Carlo IV à Prague, le Plaza à Nice et le NY Palace à Budapest. Initialement prévue pour avril 2020, l'opération a été reportée à septembre 2020 selon les mêmes modalités. En parallèle, Covivio et NH Hotel Group ont signé un bail à long terme triple net pour une durée ferme de 15 ans. 1.2.5.9. Actifs en développement Covivio continue à soutenir le développement de B&B, avec un nouvel hôtel en construction dans le Grand Paris (Bagnolet), comprenant 108 chambres pour un coût total de 8 M€ (2 M€ part du Groupe). L'actif doit être livré en septembre 2020. R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 39 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments d'analyse de l'activité 1.2.5.10. Valorisation du patrimoine 1.2.5.10.1. Évolution de patrimoine Valeur Part du groupe (M€) - Hors droits Valeur 2019 Acquisitions Investissements Cessions Variations valeur Autres S1 2020 Hôtels en Bail 1 975 - 2 - 47 - 57 - 9 1 864 Hôtels en Murs & Fonds 536 - 7 - - 18 1 526 Actifs en développement 2 - - - 0 0 2 TOTAL HÔTELS 2 513 - 9 - 47 - 75 - 8 2 392 Fin juin 2020, le patrimoine totalise 2,4 Md€ part du Groupe, en recul de 121 M€ par rapport à fin 2019, principalement sous l'effet des valeurs à périmètre constant (- 75 M€) et des cessions des hôtels B&B (- 47 M€). 1.2.5.10.2. Variation à périmètre constant : - 3,1% Valeur Valeur Valeur 2019 S1 2020 S1 2020 PC (1) Rendement (2) Rendement (3) % de la valeur (M€) - Hors Droits PdG 100% PdG variation 2019 S1 2020 totale France 724 2 253 709 - 2,6% 4,9% 4,9% 30% Paris 318 857 312 13% Grand Paris (hors Paris) 139 508 136 6% Métropoles régionales 171 535 168 7% Autres villes 96 353 94 4% Allemagne 319 640 274 - 0,9% 4,7% 4,8% 11% Francfort 31 74 31 1% Munich 31 49 21 1% Berlin 31 73 31 1% Autres villes 226 445 190 8% Belgique 116 292 114 - 2,3% 5,8% 6,0% 5% Bruxelles 36 101 35 1% Autres villes 80 191 79 3% Espagne 289 664 287 - 0,8% 5,1% 5,1% 12% Madrid 123 283 122 5% Barcelone 103 237 103 4% Autres villes 62 144 62 3% Royaume-Uni 417 853 369 - 7,6% 4,9% 5,3% 15% Autres pays 111 259 112 - 0,3% 5,3% 5,5% 5% Total Hôtels en bail 1 977 4 960 1 866 - 3,0% 5,0% 5,1% 78% France 118 264 114 - 4,7% 5,3% 5,7% 5% Lille 50 112 48 2% Autres villes 68 152 66 3% Allemagne (4) 362 869 357 - 2,8% 6,2% 6,5% 15% Berlin 251 607 249 10% Dresde et Leipzig 89 208 86 4% Autres villes 22 54 22 1% Autres pays 56 125 54 - 4,1% 6,8% 7,0% 2% Total Hôtels en Murs & Fonds 536 1 258 526 - 3,4% 6,1% 6,2% 22% TOTAL HÔTELS 2 513 6 218 2 392 - 3,1% 5,2% 5,3% 100% PC : périmètre constant. Rendements hors projets en cours de développement ; rendement EBITDA sur les hôtels en Murs & Fonds. Rendements calculés sur le chiffre d'affaires 2019. Rendements hors commerces dans les hôtels allemands. 40 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 fin juin 2020, Covivio détenait un patrimoine unique d'une valeur de 2 392 M€ (6 218 M€ à 100%) en Europe. Ce patrimoine stratégique est caractérisé par : des emplacements stratégiques : 87% au cœur de métropoles européennes

des opérateurs hôteliers de qualité avec des baux à long terme : 15 opérateurs hôteliers avec une durée de location moyenne de 14,7 ans

des hôtels bénéficiant d'un bon profil de rentabilité : 1,8x de couverture du loyer en 2019. Ces fondamentaux opérationnels solides ont soutenu la légère baisse de valeur à PC de - 3,1%. La baisse se répartie comme suit : les actifs à loyers variables ont baissé de 3,3%, impactés par la structure des loyers basés sur le chiffre d'affaires constaté Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments d'analyse de l'activité des hôtels et qui seraient fortement affectés pour les quelques années à venir : - 3,3% sur le patrimoine AccorInvest situé en France et en Belgique - 2,8% sur les actifs en exploitation en Allemagne

hôtels en bail fixe : la valeur est relativement stable (- 0,8%), principalement grâce à la prolongation négociée de la durée des baux, qui soutient la valeur des actifs sur une plus longue période

patrimoine britannique : - 7,6% sur ces 12 actifs donnés en bail à IHG en raison du prolongement de la période de confinement son impact sur les prévisions locatives. ❚❚ Répartition géographique du patrimoine en termes ❚❚ 87% dans les métropoles européennes de valeur 35% 26% Allemagne France % valeur 6% 15% Royaume Uni Autre 6% 12% Belgique Espagne Édimbourg Dublin Amsterdam Varsovie Londres Berlin Lille Bruxelles Cracovie Paris Munich Lyon Nice Madrid Barcelone R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 41 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments financiers et commentaires 1.3. ÉLÉMENTS FINANCIERS ET COMMENTAIRES L'activité de Covivio consiste en l'acquisition ou le développement, la détention, l'administration et la location de biens, notamment de Bureaux en France, en Italie et en Allemagne, de Biens résidentiels en Allemagne ainsi que d'Hôtels en Europe. Enregistrée en France, Covivio est une société anonyme à Conseil d'Administration. Comptes consolidés 1.3.1. Périmètre de consolidation Au 30 juin 2020, le périmètre de consolidation de Covivio couvrait les sociétés basées en France et dans plusieurs pays européens. Les principaux taux de détention des sociétés consolidées en intégration globale et non détenues à 100% sont les suivants : Filiales 30 juin 2020 Covivio Hôtels 43,3% Covivio Immobilien 61,7% Covivio Office AG (Godewind) 89,3% Sicaf (portefuille Telecom Italia) 51,0% OPCI CB 21 (Tour CB 21) 75,0% Fédérimmo (Carré Suffren) 60,0% SCI Latécoère (DS Campus) 50,1% SCI Latécoère 2 (extension DS Campus) 50,1% SCI 15 rue des Cuirassiers (Silex) 50,1% SCI 9 rue des Cuirassiers (Silex) 50,1% Sas 6 Rue Fructidor (So Pop) 50,1% SCI 11 Place de l'Europe (Campus Eiffage) 50,1% SCI N2 Batignolles (Paris N2) 50,0% 1.3.2. Principes comptables Les comptes consolidés sont établis en conformité avec les normes comptables internationales édictées par l'IASB (International Accounting Standards Board) et adoptées par l'Union européenne à la date d'arrêté. Ces normes comprennent les IFRS (International Financial Reporting Standards), ainsi que leurs interprétations. Les comptes ont été approuvés par le Conseil d'Administration en date du 21 juillet 2020. 42 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments financiers et commentaires 1.3.3. Compte de résultat simplifié - part du Groupe (M€) - Part du groupe S1 2019 S1 2020 var. % Revenus locatifs nets 293,7 268,0 - 25,7 - 8,7% EBITDA activité Murs & Fonds et Flex-Office 15,5 4,7 - 10,8 - 69,6% Revenus des autres activités (y compris développement immobilier) 8,5 7,2 - 1,3 - 15,3% REVENU NET 317,7 279,9 - 37,7 - 11,9% Coûts de fonctionnement nets - 36,8 - 38,9 - 2,1 + 5,6% Amortissement des biens d'exploitation - 19,5 - 19,8 - 0,3 + 1,5% Variation nette des provisions et autres 3,5 2,3 - 1,2 n.a RÉSULTAT D'EXPLOITATION 264,8 223,5 - 41,3 - 15,6% Résultat net des immeubles en stock - 2,9 - 0,1 + 2,8 n.a Résultat des ajustements de valeurs 371,9 142,8 - 229,1 n.a Résultat des cessions d'actifs - 1,4 - 6,2 - 4,8 n.a Produits sur cessions de titres 2,5 - 0,1 - 2,6 n.a Résultat des variations de périmètre - 3,9 - 12,0 - 8,2 n.a RÉSULTAT D'EXPLOITATION 631,1 347,9 - 283,2 - 44,9% Coût de l'endettement financier net - 65,0 - 50,8 + 14,2 - 21,9% Frais d'intérêt liés aux passifs de crédit-bail - 3,2 - 3,3 - 0,1 + 3,7% Ajustement de valeur des instruments dérivés - 147,3 - 66,8 + 80,6 n.a Actualisation des dettes et créances et résultat de la variation - 0,8 - 0,2 + 0,6 - 73,6% Amortissement anticipé du coût des emprunts - 3,8 - 0,3 + 3,5 - 93,1% Quote-part de résultat des entreprises associées 0,7 - 1,7 - 2,4 - 342,4% RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS 411,6 224,8 - 186,9 - 45,4% Impôts différés - 47,7 - 23,4 + 24,3 - 50,9% Impôts sur les sociétés - 8,9 - 7,3 + 1,6 - 18,2% PAR LE RÉSULTAT DE LA PÉRIODE 355,1 194,2 - 160,9 - 45,3% 1.3.3.1. Baisse des revenus nets en part du groupe de 12% Les revenus locatifs nets, part du Groupe, ont diminué principalement du fait de l'activité Hôtels. (M€) - Part du groupe S1 2019 S1 2020 var. % Bureaux France 106,3 96,8 - 9,5 - 8,9% Bureaux Italie (yc. Commerces) 65,1 55,1 - 10,0 - 15,4% Résidentiel Allemagne 72,3 74,7 + 2,4 + 3,4% Hôtels en Europe (yc. Commerces) 48,1 28,1 - 20,0 - 41,6% Bureaux Allemagne 0,0 13,3 + 13,3 n.a Autre (yc. Résidentiel France) 1,8 0,0 - 1,8 - 100,0% TOTAL DES LOYERS NETS 293,7 268,0 - 25,7 - 8,7% EBITDA des activités Murs & Fonds et Flex-Office 15,5 4,7 - 10,9 - 70,3% Revenus des autres activités 8,5 7,2 - 1,3 n.a REVENU NET 317,7 279,9 - 37,7 - 11,9% Bureaux France : repli principalement dû à la vente d'actifs en 2019. Bureaux Italie : repli dû aux cessions dans des emplacements secondaires en dehors de Milan et d'actifs de commerce non stratégiques en 2019. Bureaux Allemagne : 13,3 M€ de revenus locatifs nets supplémentaires via l'activité nouvelle en Allemagne, portée essentiellement par le portefeuille acquis. Résidentiel Allemagne : hausse portée par la croissance locative (+ 3 M€), partiellement compensée par les cessions d'actifs (- 1 M€). Hôtels en Europe : activité sensiblement affectée par la crise du coronavirus, avec une chute de 20 M€ du chiffre d'affaires. R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 43 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments financiers et commentaires 1.3.3.2. EBITDA provenant de l'activité des hôtels en Murs & Fonds et du Flex-Office (bureaux flexibles) Les 4,7 M€ comprennent l'activité Flex-Office (3,2 M€ d'EBITDA) et 1,4 M€ à l'activité Hôtels en gestion. L'EBITDA de l'activité Flex augmente légèrement grâce à la montée en puissance de cette activité, tandis que le segment Hôtels en gestion a sensiblement chuté (- 89%) en raison de la fermeture des hôtels durant les périodes de confinement général. 1.3.3.3. Revenus des autres activités le résultat net des autres activités concerne les résultats des sociétés de parkings (2 M€) et l'activité de développement immobilier (5 M€). Cette baisse de - 1,3 M€ est principalement liée à l'activité Parking qui a été affectée par le confinement. 1.3.3.4. Coûts defonctionnement nets : - 38,9 M €dont + 12,3 M € de commissions de gestion des biens L'augmentation des coûts de fonctionnement nets (+ 5,6%) et due à : l'intégration des anciennes équipes Godewind au sein des équipes Bureaux Allemagne

la baisse des coûts de personnel des autres activités

la baisse des frais de refacturation des frais liés aux biens, consécutive aux commissions sur la cession des actifs B&B en 2019. 1.3.3.5. Amortissement des biens d'exploitation Veuillez noter que ce poste inclut l'amortissement lié au droit d'utilisation en vertu de la Norme IFRS 16. Cet amortissement du droit d'utilisation est principalement lié aux bâtiments et sièges sociaux occupés par leur propriétaire. 1.3.3.6. Variation nette des provisions et autres Avant l'application de la Norme IFRS 16, les dépenses de bail foncier et les facturations y relatives étaient reportées dans le poste Revenus locatifs nets. Du fait de l'application de la Norme IFRS 16 - Baux, il n'y a plus de dépenses de bail foncier (cette charge est désormais remplacée par « Charges d'intérêts »). La refacturation du bail foncier est donc déclarée au poste « Variation nette de provision et autres » pour ne pas augmenter artificiellement les revenus locatifs nets. 1.3.3.7. Résultat net des immeubles en stock Cet élément fait référence à l'activité de négoce principalement en Italie. 44 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 1.3.3.8. Produits des cessions d'actifs et cession de valeurs mobilières Les produits des cessions d'actifs (dans le cadre d'opérations portant sur des actifs ou des actions) ont contribué à hauteur de - 6,2 M€ au cours de l'année. Cette perte est principalement due à une garantie de remboursement en lien avec la vente d'un commerce réalisée en 2019 due aux impacts du confinement. 1.3.3.9. Variation de la juste valeur des actifs Le compte de résultat comptabilise les variations de valeurs (+ 155 M€) des actifs sur la base des expertises réalisées sur le patrimoine. Ce poste ne tient pas compte de la variation de la juste valeur des actifs immobiliers enregistrée au coût d'amortissement en vertu de la Norme IFRS mais en tient compte dans l'EPRA NAV (hôtels en Murs & Fonds, actifs Flex-Office et autres immeubles occupés par le propriétaire). Pour le détail de l'évolution du patrimoine par activité, voir la section 1 du présent document. 1.3.3.10. Résultat des variations de périmètre et autres Ce poste a eu un impact négatif sur le compte de résultat à hauteur de - 12 M€. Cela inclut les coûts liés à l'acquisition d'une société de bureaux allemands cotée en Bourse. 1.3.3.11. Coût de l'endettement financier net Le coût de l'endettement financier net a baissé grâce aux efforts continus en matière de restructuration de la dette. Ce poste a été affecté l'an dernier par 11,5 M€ de remboursements par anticipation, tandis que cette année, les coûts équivalent à 4,8 M€. 1.3.3.12. Frais d'intérêt liés aux passifs de crédit-bail Le Groupe loue quelques biens fonciers. En vertu de la Norme IFRS 16, ces coûts de location sont indiqués en tant que charges d'intérêt. Les charges d'intérêt se rapportent principalement à l'activité Hôtels, en recul de - 2,8 M€. 1.3.3.13. Ajustement de valeur des instruments dérivés La juste valeur des instruments financiers (instruments de couverture et ORNANE) a été défavorablement affectée par le recul des taux d'intérêts. Au premier semestre 2020, l'incidence sur le compte de résultat est une charge de - 67 M€ tandis qu'au premier semestre 2019, elle était de - 147 M€. Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments financiers et commentaires 1.3.3.14. Quote-part de résultat des entreprises associées Apports par rapport Variation de la valeur au résultat Moyenne des participations PdG En% de détention (M€) S1 2020 (%) OPCI Covivio Hotels 8,60% 0,5 36.9 - 7,5% Lénovilla (New Vélizy) 50,10% 2,6 59,6 - 1,2% Euromed 50,00% 1,7 50,1 0,4% Cœur d'Orly 50,00% 1,0 27,8 - 6,7% Bordeaux Armagnac (Orianz/Factor E) 34,69% 0,9 14,7 5,8% Phoenix (Hotels) 14,40% 0,4 47,1 - 4,5% Autres participations 0,0 13,0 - 6,5% TOTAL DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 7,1 249,2 - 3,1% Les sociétés mises en équivalence concernent les secteurs Hôtels en Europe et Bureaux France : OPCI Covivio Hotels : deux portefeuilles d'hôtels Campanile (32 hôtels) et AccorHotels (39 hôtels) détenus à 80% par Crédit Agricole Assurances

Lénovilla : le campus New Vélizy (47 000 m 2 ), loué à Thales et détenu en copropriété avec Crédit Agricole Assurances

), loué à Thales et détenu en copropriété avec Crédit Agricole Assurances Euromed à Marseille : deux immeubles de bureaux à Marseille (Astrolabe et Calypso) et un hôtel (Golden Tulipe) en partenariat avec Crédit Agricole Assurances Cœur d'Orly dans le Grand Paris : un immeuble (Askia) et un projet de développement de nouveaux bureaux dans le quartier d'affaires de l'aéroport Paris-Orly en partenariat avec

ADP

Paris-Orly en partenariat avec ADP Bordeaux Armagnac : projet de développement livré en 2019 en partenariat avec Icade, composé de trois nouveaux immeubles près de la nouvelle gare TGV. Covivio détiendra l'un des immeubles à 100% au courant du second semestre 2020

patrimoine d'hôtels Phoenix : détention par Covivio Hotels d'une participation de 32% dans un patrimoine de 32 hôtels Accor en France et en Belgique. 1.3.3.15. Taxes/impôts La charge d'impôts sur les sociétés correspond aux impôts : des sociétés étrangères ne bénéficiant pas ou bénéficiant partiellement du régime de transparence fiscale (Italie, Allemagne, Belgique, Pays-Bas,Royaume-Uni et Portugal)

Pays-Bas,Royaume-Uni et Portugal) des filiales françaises possédant une activité taxable. L'impôt sur les sociétés s'est élevé à - 7,3 M€, dont les impôts sur les ventes (- 5,9 M€). R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 45 1Rapport de gestion du premier semestre 2020 Éléments financiers et commentaires 1.3.3.16. EPRA Earnings en baisse de - 12,4%, à 192,4 M € (- 27,3 M € par rapport au S1 2019) Résultat net EPRA E. EPRA E. PdG Retraitements S1 2020 S1 2019 Variation LOYERS NETS 268,0 2,7 270,7 296,4 - 8,7% EBITDA activité Murs & Fonds et Flex-Office 4,7 0,7 5,4 16,2 - 66,7% Revenus des autres activités (y compris développement immobilier) 7,2 0,3 7,5 8,8 - 14,8% REVENUS NETS 279,9 3,7 283,6 321,4 - 11,8% Coûts de fonctionnement nets - 38,9 - - 38,9 - 36,8 5,6% Amortissement des biens d'exploitation - 19,8 8,4 - 11,4 - 10,7 6,4% Variation nette des provisions et autres 2,3 - 1,4 0,9 2,2 - 58,7% RÉSULTATS D'EXPLOITATION 223,5 10,7 234,2 276,0 - 15,1% Résultat net des immeubles en stock - 0,1 0,1 0,0 0,0 n.a Résultat des cessions d'actifs - 6,2 6,2 0,0 0,0 n.a Résultat des ajustements de valeurs 142,8 - 142,8 0,0 0,0 n.a Produits sur cessions de titres - 0,1 0,1 0,0 0,0 n.a Résultat des variations de périmètre - 12,0 12,0 0,0 0,0 n.a RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 347,9 - 113,6 234,2 276,1 - 15,2% COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET - 50,8 4.8 - 46,0 - 53,5 - 14,0% Frais d'intérêt liés aux passifs de crédit-bail - 3,3 2,0 - 1,3 - 1,2 4,7% Ajustement de valeur des instruments dérivés - 66,8 66,8 0,0 0,0 n.a Actualisation des dettes et créances et résultat de change - 0,2 - - 0,2 - 0,8 - 75,0% Amortissement anticipé du coût des emprunts - 0,3 0,3 0,0 - 0,4 n.a Quote-part de résultat des entreprises associées - 1,7 8,9 7,1 6,0 18,3% RÉSULTAT NET AVANT IMPÔTS 224,8 - 31,0 193,8 226,2 - 14,3% Impôts différés - 23,4 23,4 0 0,0 n.a Impôts sur les sociétés - 7,3 5,9 - 1,4 - 6,5 - 78,3% PAR LE RÉSULTAT DE LA PÉRIODE 194,2 - 1,7 192,4 219,7 - 12,4% Nombre d'actions moyen 88 541 092 83 476 180 RÉSULTAT NET PAR ACTION 2,17 2,63 - 17,5% Le retraitement des revenus nets (3,7 M€) concerne l'effet de la Norme IFRIC 21 sur les impôts fonciers, amorti sur l'année plutôt que pleinement pris en compte au premier semestre 2020.

Le retraitement de l'amortissement des biens d'exploitation (+ 8,4 M€) compense l'amortissement immobilier des activités de Flex-Office et d'hôtels en Murs & Fonds.

Flex-Office et d'hôtels en Murs & Fonds. Le retraitement de la variation nette des provisions (- 1,4 M€) se compose des dépenses de bail foncier liées au bail du Royaume-Uni. Le coût de l'endettement est impacté à hauteur de 4,8 M€ par des coûts de restructuration anticipée de la dette

Les frais d'intérêt liés aux passifs de crédit-bail lié au bail du Royaume-Uni, selon la norme IAS 40 §25 (2 M€) ont été annulés et remplacés par les charges locatives payées (- 1,4 M€). Les charges locatives payées sont incluses dans le retraitement de la variation nette des provisions et autres.

crédit-bail lié au bail du Royaume-Uni, selon la norme IAS 40 §25 (2 M€) ont été annulés et remplacés par les charges locatives payées (- 1,4 M€). Les charges locatives payées sont incluses dans le retraitement de la variation nette des provisions et autres. Le retraitement de l'impôt sur les sociétés (+ 5,9 M€) se rapporte aux impôts sur cession. 46 R A P P O R T F I N A N C I E R S E M E S T R I E L 2020 Rapport de gestion du premier semestre 2020 1 Éléments financiers et commentaires 1.3.3.17. EPRA Earnings par activité Corporate ou secteur non Bureaux affectable Italie Hôtels en Bail Hôtels en (y compris Bureaux (Commerces Résidentiel Bureaux (Commerces murs et Résidentiel (M€) - Part du groupe France compris) Allemagne Allemagne compris) fonds France) S1 2020 Loyers nets 99,2 55,1 74,7 13,3 28,4 0,0 0,0 270,7 EBITDA activité Murs & Fonds et Flex-Office 3,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2,1 0,0 5,4 Revenus des autres activités (y compris développement immobilier) 3,8 0,0 0,7 0,3 0,0 0,0 2,8 7,5 REVENUS NETS 106,3 55,1 75,4 13,6 28,4 2,1 2,8 283,6 Coûts de fonctionnement nets - 14,6 - 5,8 - 12,6 - 2,0 - 1,2 - 0,6 - 2,0 - 38,9 Amortissement des biens d'exploitation - 3,4 - 0,9 - 0,9