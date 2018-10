Covivio : reçoit le « Grand prix du gouvernement d’entreprise 2018 » décerné par l’Agefi

03-10-2018

Le 2 octobre, Covivio a reçu le « Grand Prix du Gouvernement d'Entreprise 2018 » lors de la 15e édition des Grands Prix du même nom organisés par l'Agefi.

Devenus une référence au fil des années, ces prix distinguent les meilleures pratiques de gouvernance pour les entreprises des indices CAC 40 et SBF 120. Pour évaluer ces pratiques et ainsi distinguer les entreprises exemplaires sur ces sujets, l'Agefi s'est entouré de partenaires reconnus comme Ethics & Boards, EcoVadis et CMS Francis Lefebvre Avocats, pour établir des critères de notation adaptés et exigeants.

Plusieurs fois récompensé par le passé lors de cette cérémonie, c'est la première fois que Covivio reçoit le Grand Prix, qui intervient au cours d'une année intense.

« Nous avons réalisé de nombreuses avancées stratégiques ces derniers mois, qui n'auraient pu se faire sans le soutien plein et entier de notre gouvernance. Je pense notamment à la fusion avec notre filiale italienne, à notre implantation au Royaume-Uni sur le secteur de l'hôtellerie, et également à notre changement d'identité, a déclaré Christophe Kullmann, Directeur Général Covivio. L'entreprise poursuit avec succès sa croissance en Europe, grâce à la qualité de ses équipes et la pertinence de sa stratégie bien sûr, mais aussi et surtout parce que nous associons nos parties prenantes à la réalisation quotidienne de cette stratégie et que notre gouvernance fonctionne efficacement. »

Pour mémoire, le 12 juillet dernier Covivio recevait le « Grand Prix Spécial du Jury » lors de la Cérémonie du « Grand Prix de l'AG 2018 », qui s'est tenue dans le cadre des Rencontres Financières Internationales de Paris EUROPLACE.

