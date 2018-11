Covivio : récompensé pour sa politique RSE

27/11/2018 | 14:42

Covivio annonce ce jour avoir reçu le Grand Prix de la 'Meilleure déclaration de performance extra-financière, volet environnemental' lors de la cérémonie de remise des prix Entreprises et Environnement 2018, organisée à l'occasion du salon Pollutec à Lyon.



'Les prix 'Entreprises & Environnement' sont un concours national, coordonné par le ministère de l'Environnement et l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie). Chaque année, ces prix récompensent les actions et projets exemplaires portés par les entreprises en matière d'environnement, de biodiversité et de développement durable', explique Covivio.



Cette distinction vient notamment souligner 'l'exemplarité et la transparence [du] reporting en matière de performances extra-financières, qui répond aux exigences et règlementations européennes'.





