Covivio : signe un accord en Pologne avec B&B Hotels

18/11/2019 | 17:57

Covivio annonce ce soir avoir conclu, par l'intermédiaire de sa filiale Covivio Hotels, un accord avec B&B Hotels portant sur l'acquisition de 3 actifs existants (à Lodz, Varsovie et Cracovie) et le développement de nouveaux hôtels.





'[Cet accord] vise à doubler les capacités d'accueil en Pologne de la chaîne hôtelière indépendante économique', explique Covivio.



Ce nouveau partenariat doit ainsi permettre à B&B Hotels d'accélérer son développement en Pologne avec la construction de nouveaux hôtels (soit environ 1.500 chambres) dans les principales villes de Pologne. 'Ces hôtels opérés par B&B Hotels feront l'objet de baux long terme signés avec Covivio', précise encore Covivio.





