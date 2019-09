Notation extra-financière : Covivio reçoit la meilleure note (A1+) au Corporate Rating de Vigeo-Eiris et se classe 1er de son secteur

05-09-2019

Au terme de sa notation de durabilité (Sustainability Rating) sollicitée auprès de Vigeo-Eiris, Covivio obtient la note maximale de A1+. Cette évaluation consacre les engagements de Covivio et reconnait l'effectivité de l'intégration des facteurs ESG (environnementaux, éthiques, sociaux et de gouvernance) dans la stratégie, les opérations, la gestion des risques du groupe, ainsi que la contribution de ses activités et de ses produits à la durabilité. Il s'agit de la meilleure note obtenue par une entreprise du secteur « Services financiers - Immobilier Europe » et de la 7ème tous secteurs confondus .

Vigeo-Eiris, agence de notation extra-financière, évalue et analyse les risques et les performances de durabilité des entreprises au regard de plus de 330 indicateurs. Ces diligences sollicitées par les entreprises sont structurées en trois angles complémentaires : l'impact des produits, des services et des comportements de l'entreprise sur la durabilité et sa capacité à investir pour préparer l'avenir ; les risques pouvant affecter les actifs stratégiques de l'entreprise (réputation, cohésion du capital humain, efficacité opérationnelle et sécurité juridique) et leur système d'identification, de contrôle et d'atténuation ; le management des facteurs de responsabilité sociale (droits de l'homme, politique RH, environnement, éthique des affaires, gouvernance, engagement sociétal).

Une politique développement durable 360°

Ayant obtenu la meilleure note possible, A1+, et se plaçant leader de son secteur, Covivio capitalise sur une politique développement durable qui s'articule autour de 4 axes : Bâtiment Durable, Sociétal, Social et Gouvernance. Vigeo-Eiris a, en particulier, mis en exergue le niveau avancé du groupe en matière de stratégie de réduction des consommations énergétiques et des émissions de CO2, de management des ressources humaines et d'alignement des pratiques de gouvernance aux meilleurs standards internationaux.

Pour en savoir plus sur la stratégie développement durable et les actions mises en place par le groupe, consultez notre Rapport Annuel de Performance Durable 2018.