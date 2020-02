Résultats annuels 2019 : la force du modèle diversifié

13-02-2020

« 2019 a été une nouvelle année riche pour Covivio, avec un patrimoine de 24 Md€ toujours plus centré sur les grandes métropoles européennes, plus vert et plus adapté aux besoins de nos clients. Les résultats attestent du succès de notre business model : +6% pour l'ANR par action et +4% pour le résultat récurrent par action et le dividende. Notre pipeline de développement de 8 Md€, notre récente acquisition d'hôtels haut de gamme et notre investissement majeur en bureaux allemands, annoncé ce jour, sont autant d'atouts pour poursuivre notre croissance durable ».

Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio

24 Md€ de patrimoine (+1,2 Md€ sur un an), à 92% dans les Grandes Métropoles Européennes

8 Md€ de pipeline de développement : 1 Md€ de nouveaux projets engagés en 2019

Culture clients : succès de notre offre de bureaux flexibles Wellio (99% de taux d'occupation) ; lancement de la transformation digitale

Revenus locatifs : +2,6% à périmètre constant

Valorisation du patrimoine : +5,3% à périmètre constant

Nouvel objectif de LTV (inférieure à 40%) déjà atteint, à 38,3%

EPRA Earnings : 452 M€ (+19%) et 5,31 €/action (+4,4% contre une guidance à >3%)

ANR EPRA : 9,3 Md€ (+12% sur un an) et 105,8 €/ action (+6,1%)

Réduire l'impact sur l'environnement : 84% d'immeubles « verts » à fin 2019

Maximiser le bien-être de nos clients : Covivio récompensé pour son approche clients sur ses logements en Allemagne

Renforcer nos engagements sociétaux : création d'une Fondation et d'un Comité des parties prenantes

Offre publique sur Godewind Immobilien ; environ 35% du capital de Godewind déjà sécurisés

Patrimoine de 10 immeubles de bureaux valorisés 1,2 Md€, à Hambourg, Francfort, Düsseldorf et Munich

Création d'une plateforme en bureaux allemands de 2,1 Md€

Proposition d'un dividende de 4,80€, soit +4%, avec option de paiement du dividende en actions

Objectif de EPRA Earnings 2020 par action supérieur à 5,40€

