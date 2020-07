Résultats semestriels 2020 : Bonnes performances en bureaux et résidentiel, activité hôtelière affectée par la crise

21-07-2020

« Au cours du 1er semestre, nos activités bureaux et résidentiel (84% de notre patrimoine) affichent des performances solides. L'activité hôtelière est, quant à elle, directement impactée par une crise sans précédent.

Dans cette période, nous avons renforcé notre présence en Allemagne avec 1,2 Md€ d'acquisitions et avons réalisé des avancées majeures dans notre plan de vente, via la signature de 400 M€ de nouveaux accords.

Plus que jamais notre capacité d'adaptation et notre diversité seront des atouts pour faire face et préparer la croissance de demain. »

Christophe Kullmann, Directeur Général de Covivio

Des secteurs résidentiel et bureau résilients, avec un marché de l'investissement dynamique

L'industrie hôtelière lourdement impactée

Une crise qui agit comme un catalyseur des tendances observées avant la crise sanitaire : flexibilité, digitalisation et bien-être

Renforcement sur les bureaux allemands avec le succès de l'offre d'achat sur Godewind Immobilien (10 immeubles pour 1,2 Md€ dans les villes allemandes les plus dynamiques)

Succès du plan de ventes : 400 M€ de cessions avec 15% de marge sur les dernières valeurs d'expertise

Pipeline de développement : 3 mois de retard en moyenne sur les chantiers mais pas d'impact sur les objectifs de création de valeur et de rendement moyen des projets

Niveau de collecte des loyers très élevé, signe de la qualité de notre base locative

Patrimoine : 25 Md€ (17 Md€ PdG), en bureaux (60%), résidentiel (24%) et hôtels (15%)

En croissance de +1,2 Md€ (+8%) sur six mois et de +1% à périmètre constant, malgré la baisse de -3,1% sur les hôtels

Revenus locatifs : 302 M€ ; +1,9% à périmètre constant en bureaux et résidentiel et -51% sur les hôtels

EPRA Earnings : 192 M€ et 2,17€/action ; ANR EPRA : 9 444 M€ et 99,8€/action

Objectif d'EPRA Earnings 2020 d'environ 380 M€ (4,15€ par action)

A moyen terme, les fondamentaux de Covivio et nos trois piliers stratégiques (les métropoles européennes, le développement immobilier et le service à nos clients), particulièrement adaptés aux mutations en cours qui s'accélèrent, doivent permettre de sortir favorablement de la crise et d'afficher une croissance pérenne des résultats.

