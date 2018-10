Covivio : Invest Securities n'est plus à 'achat'

23/10/2018 | 15:01

Revenant sur une journée investisseurs à Milan, Invest Securities dégrade sa recommandation sur Covivio (ex Foncière des Régions) de 'achat' à 'neutre' et son objectif de cours de 92,5 à 90 euros, après la surperformance relative ces dernières semaines.



Le bureau d'études rapporte que 'le groupe aborde les prochaines années avec un ratio d'endettement confortable et compte céder ses derniers actifs non stratégiques et quelques actifs matures pour financer un pipeline de projets renforcé à rentabilité plus élevée'.



'A cette rotation désormais relutive s'ajoutera une croissance organique prononcée, si bien que même une hausse des taux d'intérêt ne devrait pas empêcher le groupe d'afficher une croissance satisfaisante de son résultat (plus de +3% par an)', ajoute l'analyste.



