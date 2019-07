Covivio Hôtels : 'résultats mitigés' pour Invest Securities

16/07/2019 | 10:45

Invest Securities maintient son opinion 'neutre' sur Covivio Hôtels et abaisse ses estimations de résultat de l'ordre de -5,6%, entrainant un ajustement de son objectif de cours de 26 à 25 euros, après des 'résultats semestriels encore mitigés'.



'Si les valeurs d'actifs continuent de progresser modérément, le résultat récurrent par action baisse de -5,9%, principalement en raison de la dilution liée aux dernières acquisitions, à la baisse des revenus des hôtels en gestion et à la hausse des frais financiers', souligne-t-il.



'L'activité locative se porte correctement avec une progression de +2% des revenus à périmètre constant. On peut regretter que la croissance du patrimoine se fasse sans amélioration des principaux indicateurs financiers par action', poursuit l'analyste.



