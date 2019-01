Covivio Hotels : 482 M de cessions d'actifs non stratégiques...

Paris, le 17 janvier 2019

Covivio réalise 482 M€ de cessions d'actifs non stratégiques

Covivio annonce la signature pour 482 M€ de cessions portant sur des hôtels économiques, et des actifs commerces. Ces opérations, réalisées au-dessus des valeurs d'expertise, à travers sa filiale Covivio Hotels1, constituent une étape significative dans la stratégie de montée en gamme de la partie hôtelière du patrimoine de Covivio, et de sortie des activités non-stratégiques.

Montée en gamme du portefeuille hôtelier

Covivio a signé une promesse de vente auprès d'un investisseur institutionnel portant sur 59 hôtels B&B situés en régions et en seconde couronne francilienne, pour un montant total de 272 M€. La cession de ce portefeuille2 affiche un taux de rendement de 5,04% (DI). Au terme de cette opération, Covivio demeure propriétaire de 126 hôtels exploités par l'enseigne B&B en France et entend accompagner le développement de l'enseigne en Europe.

Poursuite de la cession des activités non-stratégiques

Covivio cède également 23 actifs Jardiland (54% du portefeuille résiduel, actifs situés en périphérie de villes françaises), pour un montant de 108 M€. Covivio annonce enfin la vente pour 102 M€ du village vacances Sunparks situé à De Haan en Belgique.

« En 2018, les acquisitions et cessions réalisées par Covivio nous ont permis d'améliorer significativement la qualité de notre patrimoine hôtelier, situé à plus de 80% dans les marchés les plus dynamiques d'Europe, comme Berlin, Madrid, Paris, Amsterdam, et plus récemment

Londres. Au-delà de la diversification géographique, ce sont aussi les concepts que nous avons fait évoluer au sein de ce patrimoine, avec des enseignes haut de gamme et innovantes comme Motel One, Voco, Kimpton, Meininger, Room Mate, Méridien », complète Dominique Ozanne, Directeur Général Délégué de Covivio.

1 Détenue à 42,3% par Covivio

2 Portefeuille détenu à 50,2% par Covivio Hotels et le solde par Crédit Agricole Assurances et les Assurances du

Crédit Mutuel (ACM)

