Covivio Hotels: Emission d'actions nouvelles en rémunération de l'apport d'actions de la société FDT...

Covivio Hotels a conclu le 4 mars 2019 un traité d'apport en nature avec la Caisse des Dépôts (l'« Apporteur »), aux termes duquel l'Apporteur apportera, comme indiqué dans le communiqué publié le 21 février 2019, l'intégralité des titres qu'elle détient dans la société Foncière Développement Tourisme, société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, dont le siège social est sis 33, avenue Pierre Mendes France à Paris (75013), agréée par l'Autorité des marchés financiers le 12 août 2016 sous le numéro SPI20160041 et immatriculée au registre du commerce et de sociétés de Paris sous le numéro 822 763 546 (« FDT »), correspondant à 49,9% du capital et de ses droits de vote (l'« Apport »).

L'opération n'est pas soumise au visa de l'AMF. Le présent communiqué est diffusé conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 5, premier alinéa du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et l'article 17, premier alinéa, de l'Instruction AMF sur l'information à diffuser en cas d'offre au public ou d'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé (AMF DOC-2016-04).

A PROPOS DE COVIVIO HOTELS

Covivio Hotels est spécialisé dans la détention de murs d'exploitation dans le secteur de l'hôtellerie. Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs de l'hôtellerie, Covivio Hotels détient un patrimoine d'une valeur de 6 Md€ (au 31 décembre 2018).

A PROPOS DE COVIVIO

Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et dessine la ville de demain.

Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec plus de 23 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable. Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.