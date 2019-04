Covivio Hotels : Emission d'actions nouvelles en rémunération de l'apport de titres de la SCI Ruhl Côte d'Azur...

Les actionnaires de Covivio Hotels sont convoqués le 5 avril 2019 en assemblée générale mixte, à l'effet de se prononcer sur l'approbation de l'Apport et sa rémunération, les valeurs de l'Apport ainsi que l'émission d'actions nouvelles au profit de l'Apporteur et déléguer au Gérant la constatation de la réalisation des conditions suspensives stipulées dans le traité d'apport en nature, la réalisation de l'Apport et l'augmentation de capital corrélative ainsi que la modification des statuts.

CONSÉQUENCE DE L'APPORT

Capital social de Covivio Après Apport, le capital social de Covivio Hotels serait augmenté de Hotels après Apport 9.462.012 € (par émission de 2.365.503 actions nouvelles d'une valeur nominale de 4 € chacune) pour être porté de 474.684.520 € à 484.146.532 €, divisé en 121.036.633 actions de 4 € de valeur nominale. Dilution Sur la base d'un capital composé de 118.671.130 actions, un actionnaire détenant 1 % du capital de Covivio Hotels préalablement à l'émission des actions verrait sa participation ramenée à environ 0,98 % après réalisation de l'Apport.

L'opération n'est pas soumise au visa de l'AMF. Le présent communiqué est diffusé conformément aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 5, premier alinéa du règlement (UE) n°2017/1129 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 et l'article 17, premier alinéa, de l'Instruction AMF sur l'information à diffuser en cas d'offre au public ou d'admission aux négociations de titres financiers sur un marché réglementé (AMF DOC-2016-04).

A PROPOS DE COVIVIO HOTELS

Covivio Hotels est spécialisé dans la détention de murs d'exploitation dans le secteur de l'hôtellerie. Société d'Investissements Immobiliers Cotée (SIIC), partenaire immobilier des grands acteurs de l'hôtellerie, Covivio Hotels détient un patrimoine d'une valeur de 6 Md€ (au 31 décembre 2018).

A PROPOS DE COVIVIO

Forte de son histoire partenariale, de ses expertises immobilières et de sa culture européenne, Covivio invente l'expérience utilisateur d'aujourd'hui et dessine la ville de demain.

Acteur immobilier de préférence à l'échelle européenne, Covivio se rapproche des utilisateurs finaux, capte leurs aspirations, conjugue travailler, voyager, habiter, et coinvente des espaces vivants.

Opérateur européen de référence avec plus de 23 Md€ de patrimoine Covivio accompagne les entreprises, les marques hôtelières et les territoires dans leurs enjeux d'attractivité, de transformation et de performance responsable. Son approche vivante de l'immobilier ouvre à ses équipes des perspectives de projets et de parcours passionnants.