Covivio Hotels : Résultats semestriels 2019...

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Paris, le 12 juillet 2019 Résultats semestriels 2019 : Covivio Hotels poursuit la montée en gamme de son patrimoine Principaux faits marquants du semestre Des investissements dans les principaux marchés européens : Covivio Hotels progresse dans ses objectifs stratégiques en renforçant sa présence dans les métropoles européennes via : La réalisation, sur le 1 er semestre, de l'acquisition de 2 hôtels au Royaume-Uni opérés par InterContinental Hotels Group (IHG) et d'un hôtel au Pays-Bas loué à NH pour un total de 91 M€, à un rendement de 5,7%. Des baux d'une durée de 25 et 20 ans ont été signés avec ces opérateurs, leaders sur leur secteur.

L'acquisition le 1 er juillet 2019, postérieurement à la clôture, d'une participation de 32% dans un portefeuille de 32 hôtels Accor en France et en Belgique pour 176 M€ droits inclus. Ce portefeuille stratégique, valorisé 550 M€, est codétenu avec la Caisse des Dépôts et Consignations et Société Générale Assurances qui en sont déjà actionnaires historiques.

Avec cette opération, Covivio Hotels renforce sa présence sur le marché hôtelier français, première destination touristique mondiale (près de 90 millions de touristes internationaux en 2018) et notamment sur le territoire du Grand Paris, qui a atteint le record de 35 millions de nuitées hôtelières en 2018 (en croissance de 3,6% sur un an).

Ces actifs présentent une bonne rentabilité avec une marge d'EBITDAR moyenne au-dessus de 30%. Des baux fermes sont en cours avec AccorInvest pour une durée résiduelle de 6,5 ans. La structure des loyers, 100% variable en pourcentage du chiffre d'affaires des hôtels, permettra à Covivio de bénéficier pleinement de la croissance des performances futures.

Suite à cette acquisition, Covivio Hotels gère plus de 25 000 chambres exploitées sous les enseignes du groupe Accor, premier opérateur hôtelier européen. Fort de son expérience,

Fort de son expérience, Covivio Hotels dupliquera la stratégie mise en œuvre depuis 10 ans sur son patrimoine commun avec AccorInvest, en identifiant avec l'opérateur les principaux leviers de création de valeur. Les procédures d'examen limité sur les comptes semestriels ont été effectuées. Le rapport des commissaires aux comptes sur l'information financière semestrielle est en cours d'émission. Les données d'investissement sont présentées droits inclus Les données de désinvestissement sont présentées hors droits

COVIVIO HOTELS COMMUNIQUÉ DE PRESSE 256 M€ de cessions permettant d'améliorer la qualité du patrimoine Poursuivant sa stratégie de montée en gamme du patrimoine, Covivio Hotels a cédé sur le semestre 256 M€ d'actifs en part du groupe sur la base d'un rendement de 5,1%. Ces cessions portent principalement sur : Un hôtel Westin en murs et fonds situé à Dresde en Allemagne pour 48,5 M€, soit une marge de +8% par rapport à la valeur d'expertise au 31 décembre 2018. Covivio Hotels conserve la réserve foncière adjacente disposant d'un fort potentiel de développement.

Des terrains jouxtant l'hôtel Park Inn Alexanderplatz à Berlin, cédés pour 62 M€ à Covivio en vue du développement d'un ensemble immobilier constitué de bureaux, de logements et de commerces.

Un portefeuille de 58 actifs B&B en France, principalement situés en régions, pour 265 M€, soit

133 M€ en part du groupe, à un rendement de 5,5%. Croissance des valeurs de 1,8% à périmètre constant A fin juin 2019, la valeur du patrimoine immobilier, en part du groupe, atteint 5 528 M€ (5 912 M€ à 100%), contre 5 483 M€ au 31 décembre 2018. A périmètre constant, le patrimoine hôtelier progresse de +1,8% sur 6 mois, principalement tiré par les bonnes performances des actifs en murs AccorInvest en France et en Belgique (+2%) et des actifs en murs et fonds en Allemagne, notamment les hôtels situés à Berlin. Le patrimoine présente un rendement moyen hors droits de 5,4%. L'ANR EPRA s'élève à 3 490 M€ (soit 28,8 €/action, +6,2% sur un an), en hausse de +8,9% sur un an, sous l'effet positif de la variation des valeurs d'expertises. L'ANR Triple Net EPRA s'établit à 3 118 M€ contre 2 954 M€ il y a un an. Par action, il progresse de +3,0% sur 12 mois, pour s'établir à 25,8 €/action (-2,2% sur 6 mois en raison du paiement du dividende sur la période). Croissance des revenus Hôtels de +2,0% à périmètre constant Revenus Revenus Revenus Revenus Var. Var. M€ 30/06/2018 30/06/2018 30/06/2019 30/06/2019 PdG PdG 100% PdG 100% PdG (%) (%) à PC (1) Hôtels en bail 95 M€ 82 M€ 118 M€ 106 M€ 29,9% 1,9% (2) Hôtels en murs & fonds (EBITDA) 34 M€ 32 M€ 31 M€ 30 M€ -7,1% 2,4% Total revenus Hôtels 128 M€ 114 M€ 149 M€ 137 M€ 19,4% 2,0% Non stratégiques (commerces) 13 M€ 13 M€ 6 M€ 6 M€ -52,3% -0,7% à périmètre constant dont variation Loyers Accor réelle au 30/06/2019 Le semestre marque également la poursuite de la croissance des résultats opérationnels en Europe, et particulièrement à Paris et à Berlin, avec une hausse des loyers à périmètre constant de +1,9% sur l'hôtellerie et une progression des EBITDA des hôtels en murs et fonds de +2,4%. La durée résiduelle ferme des baux s'élève à 13,8 ans à fin juin 2019 (contre 10,8 ans en juin 2018), tandis que le taux d'occupation demeure à 100% sur le portefeuille. Une gestion dynamique du passif La dette nette de Covivio Hotels atteint 2 180 M€ en part du groupe contre 2 208 M€ au 31 décembre 2018. Au 30 juin 2019, la maturité moyenne de la dette s'élève à 5,4 ans, en baisse de 0,2 an. Le ratio de LTV (Loan To Value) droits inclus de 36,0% est en baisse de 0,3 point sur 6 mois. Covivio Hotels a vu sa notation S&P améliorée, passant de BBB, perspective positive à BBB+, perspective stable. Un EPRA Earnings de 101,2 M€ 2

COVIVIO HOTELS COMMUNIQUÉ DE PRESSE L'EPRA Earnings de 101,2 M€ (contre 94,0 M€ au 30 juin 2018) affiche une hausse de +7,7%, sous l'effet des acquisitions réalisées au Royaume-Uni en 2018, ainsi que de la hausse des revenus variables. Par action, l'EPRA Earnings atteint 0,85 € au 30 juin 2019, contre 0,90 € à la même date en 2018, soit une baisse de -5,9%. Cette variation s'explique principalement par l'impact des ventes des actifs non stratégiques en 2018. Perspectives 2019 Covivio Hotels consolidera sa position de leader hôtelier dans les principaux marchés européens et s'appuiera sur sa capacité à mettre en place et à développer des partenariats avec les opérateurs hôteliers les plus performants. 3

COVIVIO HOTELS COMMUNIQUÉ DE PRESSE Annexes : - Tableau de passage du patrimoine : Patrimoine au 30/06/2019 5 528 M€ Droit d'utilisation sur immeubles de placement + 204 M€ Droit d'utilisation sur biens d'exploitation + 28 M€ Survaleur non comptabilisée des actifs en Murs et Fonds - 76 M€ Actifs immobiliers Part du Groupe 5 685 M€ Quote-part des minoritaires des sociétés en intégration globale + 381 M€ Actifs immobiliers 100% - comptes IFRS 6 066 M€ - Tableau de passage de l'ANR : Capitaux propres Groupe - Comptes IFRS 3 032 M€ Juste Valeur des actifs en murs et fonds nette d'impôts différés + 61 M€ Dettes à taux fixes - 32 M€ Retraitement droits + 57 M€ ANR Triple Net EPRA 3 118 M€ Instruments financiers et dettes à taux fixes + 106 M€ Impôts différés + 266 M€ ANR EPRA 3 490 M€ Tableau de passage des loyers : Loyers Quote-part Loyers M€ 30/06/2019 des 30/06/2019 PdG Comptes IFRS minoritaires Covivio Hotels Hôtellerie 118 M€ - 11 M€ 106 M€ Commerces d'exploitation 6 M€ - 6 M€ Total Loyers 124 M€ -11 M€ 113 M€ Ebitda des hôtels en gestion 31 M€ 1 M€ 30 M€ 5

