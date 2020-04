Paris, le 22 avril 2020

Covivio Hotels : activité à fin mars 2020

Poursuite des cessions : 120 M€ réalisées depuis le début de l'année

Depuis le début d'année, Covivio Hotels a réalisé pour 120 M€ de ventes (110 M€ Part du Groupe). Le 1er avril, Covivio Hotels a notamment vendu 11 hôtels B&B situés en Allemagne, à Munich, Hambourg, Stuttgart et dans des villes de second plan, pour un moment total de 115 M€ (107 M€ PdG).

A cela s'ajoute une nouvelle promesse de vente pour 22 M€ sur un actif du portefeuille situé en Espagne.

S'agissant des investissements en cours, l'acquisition du portefeuille de 8 hôtels à Venise, Rome, Florence, Prague, Budapest et Nice, pour 573 M€ PdG, sera réalisée en septembre 2020. Ce portefeuille est constitué d'hôtels emblématiques situés en plein cœur de villes parmi les plus attractives d'Europe, et sera loué dans le cadre d'un bail ferme de 15 ans à NH Hotels.

Revenus à fin mars 2020

Covivio Hotels est l'un des principaux partenaires des opérateurs hôteliers leaders sur leurs secteurs et parmi les plus solides, tel qu'Accor, Intercontinental, NH Hotels ou B&B. Pour rappel, Covivio Hotels est principalement présent en France (32% des revenus), en Allemagne (27%), au Royaume-Uni (15%), et en Espagne (12%). Covivio Hotels est directement impacté par la forte baisse de l'activité, soit au travers des baux indexés sur le chiffre d'affaires (baux Accor en France), soit au travers des hôtels gérés en contrat de gestion (situés principalement en Allemagne). Compte tenu de l'ampleur de la crise, une partie des loyers fixes sera aussi impactée et des discussions sont en cours avec nos partenaires opérateurs pour trouver les moyens de traverser ensemble cette période.

Les revenus hôtels à fin mars 2020 atteignent 53,4 M€ (57,4 M€ à 100%), contre 58,8 M€ (65,4 M€ à 100%) à fin mars 2019. A périmètre constant, les revenus diminuent de 10%, dont -26% sur les loyers variables et -27% sur l'activité en murs et fonds.